Gigi Becali l-a atacat din nou pe Dan Şucu şi a făcut o dezvăluire uluitoare: "Singur" - Antena Sport

Gigi Becali nu a ratat prilejul de a-l ataca din nou pe Dan Şucu. Patronul FCSB-ului a dezvăluit că el îşi făcea singur costumele încă de când era tânăr.

Becali a făcut şi o altă dezvăluire uluitoare! El a susţinut că îşi administrează singur perfuziile, neavând nevoie de ajutorul niciunui asistent medical.

Gigi Becali, noi “săgeţi” către Dan Şucu

Gigi Becali a explicat că renunţă la hainele bisericeşti doar atunci când e un eveniment ieşit din comun. El a spus că, atunci când îmbracă un costum, materialul din care e făcut costumul costă 5.000 de euro.

“Ştia el, Şucu? Asta e creaţia mea (n.r: îşi alege singur costumele). Dacă am inteligenţă… Eu, când aveam 17-18 ani, costumul mi-l făceam singur.

Eu perfuzie îmi fac singur. Vena mea o ştii tu mai bine ca mine? Îl chem pe doctor şi îţi fac.