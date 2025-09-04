Gigi Becali l-a atacat din nou pe Dan Şucu şi a făcut o dezvăluire uluitoare: "Singur" - Antena Sport

Gigi Becali nu a ratat prilejul de a-l ataca din nou pe Dan Şucu. Patronul FCSB-ului a dezvăluit că el îşi făcea singur costumele încă de când era tânăr.
Becali a făcut şi o altă dezvăluire uluitoare! El a susţinut că îşi administrează singur perfuziile, neavând nevoie de ajutorul niciunui asistent medical.
Gigi Becali, noi “săgeţi” către Dan Şucu
Gigi Becali a explicat că renunţă la hainele bisericeşti doar atunci când e un eveniment ieşit din comun. El a spus că, atunci când îmbracă un costum, materialul din care e făcut costumul costă 5.000 de euro.
“Ştia el, Şucu? Asta e creaţia mea (n.r: îşi alege singur costumele). Dacă am inteligenţă… Eu, când aveam 17-18 ani, costumul mi-l făceam singur.
Eu perfuzie îmi fac singur. Vena mea o ştii tu mai bine ca mine? Îl chem pe doctor şi îţi fac.
Toate mi le fac singur… laptele mi-l fac singur, perfuzia mi-o fac singur. N-am nevoie să mă asiste (n.r.: nimeni la perfuzii). Ştiu mai bine ca ăla. Eu nu am învăţat de 3-4 ani substanţele? Fac doar ce ştiu, nu fac altceva”, a spus Gigi Becali la digisport.ro.
Gigi Becali şi Dan Şucu s-au contrat recent după ce LPF a propus, iar FRF a aprobat modificarea regulamentului după situaţia apărută cu Malcom Edjouma. Dacă nu se modifica regulamentul, Malcom Edjouma nu putea evolua în Liga 1. Dan Şucu l-a criticat dur pe preşedintele LPF, Gino Iorgulescu, şi i-a cerut demisia acestuia. Ulterior, lucrurile s-au calmat. La Adunarea Generală de la LPF a participat acţionarul minoritar al Rapidului, Victor Angelescu, care nu a pus “pe masă” subiectul unei posibile demiteri a lui Gino Iorgulescu.
