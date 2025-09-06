Tricolorul "distrus" de Marius Şumudică după România - Canada 0-3: "N-am văzut în viaţa mea aşa ceva" - Antena Sport

Fostul antrenor al Rapidului, Marius Şumudică, l-a criticat dur pe Andrei Raţiu, titularul de drept pe postul de fundaş dreapta la naţională.

Şumudică l-a caracterizat pe fundaşul lui Rayo Vallecano ca un jucător indisciplinat tactic.

Marius Şumudică: “Raţiu face ce vrea, lasă descoperită zona”

„Din păcate, la noi sunt mulți jucători indisciplinați. Rațiu, în partea dreaptă, face ce vrea, eu n-am văzut în viața mea așa ceva. Pleacă mijlocaș, îl găsești prin zona centrală… lasă descoperită zona. Eu sunt convins că Mircea Lucescu vede aceste lucruri și i le spune.

În primul rând, ca fundaș trebuie să fii fundaș, să-ți rezolvi problemele defensive, după care poți să te transformi într-un jucător care aduce aport pe fază ofensivă, pentru că are calități, dar e indisciplinat tactic. Am scăpat ieftin, puteam să mai primim goluri”, a declarat Marius Şumudică pentru fanatik.ro.

România – Canada 0-3

Echipa naţională a României a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 0-3, meciul amical disputat în compania echipei naţionale a Canadei. Partida a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Portarul Horaţiu Moldovan a gafat impardonabil la al doilea gol al oaspeţilor.