Tricolorul "distrus" de Marius Şumudică după România - Canada 0-3: "N-am văzut în viaţa mea aşa ceva" - Antena Sport

Tricolorul “distrus” de Marius Şumudică după România – Canada 0-3: “N-am văzut în viaţa mea aşa ceva”

Bogdan Stănescu Publicat: 6 septembrie 2025, 12:05

Naţionala, înaintea startului meciului cu Canada / Profimedia Images

Fostul antrenor al Rapidului, Marius Şumudică, l-a criticat dur pe Andrei Raţiu, titularul de drept pe postul de fundaş dreapta la naţională.

Şumudică l-a caracterizat pe fundaşul lui Rayo Vallecano ca un jucător indisciplinat tactic.

Marius Şumudică: “Raţiu face ce vrea, lasă descoperită zona”

Din păcate, la noi sunt mulți jucători indisciplinați. Rațiu, în partea dreaptă, face ce vrea, eu n-am văzut în viața mea așa ceva. Pleacă mijlocaș, îl găsești prin zona centrală… lasă descoperită zona. Eu sunt convins că Mircea Lucescu vede aceste lucruri și i le spune.

În primul rând, ca fundaș trebuie să fii fundaș, să-ți rezolvi problemele defensive, după care poți să te transformi într-un jucător care aduce aport pe fază ofensivă, pentru că are calități, dar e indisciplinat tactic. Am scăpat ieftin, puteam să mai primim goluri”, a declarat Marius Şumudică pentru fanatik.ro.

România – Canada 0-3

Echipa naţională a României a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 0-3, meciul amical disputat în compania echipei naţionale a Canadei. Partida a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Portarul Horaţiu Moldovan a gafat impardonabil la al doilea gol al oaspeţilor.

Partida de pe Arena Naţională a fost precedată de accidentarea, la încălzire, a lui Louis Munteanu, care era titular în atacul naţionalei. Golgeterul din sezonul trecut al Ligii 1 a fost înlocuit de Drăguş. Tricolorii au dat impresia, în primele minute, că vom vedea o altă faţă a naţionalei, după ratarea lui Drăguş, din minutul 6, dar iluziile s-au spulberat repede, cinci minute mai târziu, când Jonathan David a deschis scorul cu o lovitură de cap. A venit apoi momentul de black-out al lui Horaţiu Moldovan. Portarul care este rezervă la Oviedo a primit mingea în careu, pe piciorul stâng, a fost presat şi şi-a pierdut capul, a încercat un dribling cu piciorul drept şi Ali Ahmed i-a furat mingea, înscriind pentru 2-0. Stanciu a lovit bara în minutul 34 şi la pauză oaspeţii conduceau pe Arena Naţională.

Minutul 63 a adus ocazia mare a lui Drăguş, care a şutat puţin pe lângă poartă, pentru ca în minutul 70 acelaşi jucător să încerce să înscrie cu un călcâi spectaculos, respins de Crepeau.

Canadienii şi-au securizat victoria în minutul 77, prin golul lui Niko Sigur, şi selecţionata pregătită de Jesse Marsch s-a impus cu 3-0, reuşind prima victorie pe pământ european după 16 ani.

1 FotoLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui 2 VIDEORomânia – Canada 0-3. Tricolorii au suferit o înfrângere ruşinoasă în amicalul de lux de pe Arena Națională 3 Salariul uriaş pe care Kurt Zouma îl are la CFR Cluj: "S-a enervat Neluțu" 4 Primul 11 ales de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada! Marea surpriză pregătită de selecționer 5 EXCLUSIVMircea Lucescu, reacţie surprinzătoare după România – Canada 0-3: "Nu sunt nemulţumit de joc" 6 Dinamo a făcut un nou transfer! Un fost jucător de la Steaua a semnat cu "câinii"
