Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală

Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală

Publicat: 7 septembrie 2025, 13:45

Comentarii
Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală

Virgiliu Postolachi / Profimedia

Virgiliu Postolachi o părăseşte pe CFR Cluj după un singur an şi urmează să semneze cu rivala din oraş, U Cluj. Acesta va veni în locul lui Mamadou Thiam, jucător transferat vara aceasta la FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CFR Cluj l-a transferat vara trecută pe atacantul din Republica Moldova pentru suma de 200.00 de euro, de la Grenoble. Cu toate acestea, se pare că el va pleca de la CFR Cluj pe o sumă mult mai mică.

Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi merge la rivala U Cluj

Potrivit digisport.ro, Virgiliu Postolachi se va transfera la rivala U Cluj, iar formaţia din Gruia va primi aproximativ 50.000 de euro pentru acest transfer.

U Cluj căuta un înlocuitor pentru Mamadou Thiam, jucător care a ajuns vara aceasta la FCSB, pentru 50.000 de euro, sumă la care s-a adăugat şi transferul definitiv al lui Andrei Gheorghiţă.

După plecarea lui Thiam, pe lista lui U Cluj s-a aflat şi Arnold Garita, fost jucător la FC Argeş, care în prezent este legitimat la Hapoel Beer Sheva.

Reclamă
Reclamă

După ratarea calificării în Conference League, Neluţu Varga a început reconstrucţia echipei pe ultima sută de metri, până la încheierea perioadei de mercato. Pe lângă venirea lui Kurt Zouma şi a altor fotbalişti cu CV care urmează să ajungă în Gruia, CFR Cluj a renunţat zilele trecute şi la Antonio Bosec, jucător care a ajuns în Gruia vara aceasta.

  • 750.000 de euro este cota de piaţă a lui Virgiliu Postolachi, potrivit transfermarkt.com
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
Observator
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
Viața neștiută a dublului campion cu FCSB. ”Nu bătaia m-a durut, ci rușinea”. Marea greșeală care era să-i termine definitiv cariera
Fanatik.ro
Viața neștiută a dublului campion cu FCSB. ”Nu bătaia m-a durut, ci rușinea”. Marea greșeală care era să-i termine definitiv cariera
16:10
Rapid, acord total cu Alin Fică! Ce urmează pentru ca transferul să fie realizat
15:51
LIVE VIDEOMarele Premiu al Italiei e ACUM, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Max Verstappen, lider
15:48
Giovanni Becali a contestat vehement decizia lui Mircea Lucescu: “Lui Târnovanu i se face o măgărie”
15:46
Turcia – Spania LIVE SCORE (21:45). Programul zilei în preliminariile World Cup 2026
15:32
Bernadette Szocs şi Eliza Samara şi-au aflat adversarele de la WTT Champions Macao 2025. Dueluri tari, exclusiv în AntenaPLAY
15:02
Constantin Popovici a câştigat a treia etapă a Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving
Vezi toate știrile
1 FotoLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui 2 Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei 3 VIDEOMax Verstappen, pole-position în Marele Premiu al Italiei. Tur fabulos pentru campionul mondial 4 Tricolorul “distrus” de Marius Şumudică după România – Canada 0-3: “N-am văzut în viaţa mea aşa ceva” 5 Preliminarii World Cup 2026. Austria – Cipru 1-0. Bosnia a defilat în San Marino. Cum arată clasamentul în grupa României 6 Marius Șumudică revine pe banca tehnică! Cu ce club este la un pas de a semna
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut