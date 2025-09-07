Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală - Antena Sport

Virgiliu Postolachi o părăseşte pe CFR Cluj după un singur an şi urmează să semneze cu rivala din oraş, U Cluj. Acesta va veni în locul lui Mamadou Thiam, jucător transferat vara aceasta la FCSB.
CFR Cluj l-a transferat vara trecută pe atacantul din Republica Moldova pentru suma de 200.00 de euro, de la Grenoble. Cu toate acestea, se pare că el va pleca de la CFR Cluj pe o sumă mult mai mică.
Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi merge la rivala U Cluj
Potrivit digisport.ro, Virgiliu Postolachi se va transfera la rivala U Cluj, iar formaţia din Gruia va primi aproximativ 50.000 de euro pentru acest transfer.
U Cluj căuta un înlocuitor pentru Mamadou Thiam, jucător care a ajuns vara aceasta la FCSB, pentru 50.000 de euro, sumă la care s-a adăugat şi transferul definitiv al lui Andrei Gheorghiţă.
După plecarea lui Thiam, pe lista lui U Cluj s-a aflat şi Arnold Garita, fost jucător la FC Argeş, care în prezent este legitimat la Hapoel Beer Sheva.
După ratarea calificării în Conference League, Neluţu Varga a început reconstrucţia echipei pe ultima sută de metri, până la încheierea perioadei de mercato. Pe lângă venirea lui Kurt Zouma şi a altor fotbalişti cu CV care urmează să ajungă în Gruia, CFR Cluj a renunţat zilele trecute şi la Antonio Bosec, jucător care a ajuns în Gruia vara aceasta.
- 750.000 de euro este cota de piaţă a lui Virgiliu Postolachi, potrivit transfermarkt.com
