CSM București, eșec dramatic în Liga Campionilor la handbal feminin! Debut de coșmar pentru „tigroaice” - Antena Sport

CSM București a avut duminică un debut de coșmar în Liga Campionilor la handbal feminin. Formația pregătită de Adrian Vasile a pierdut dramatic disputa cu danezele de la Ikast.

După o primă repriză catastrofală, bucureștencele au revenit extraordinar în partea secundă, iar finalul a adus și egalitatea pe tabelă. Din păcate, campioana României a încasat gol în ultima secundă.

CSM București a primit gol în ultima secundă cu Ikast

La primul meci în Liga Campionilor fără Cristina Neagu, CSM București a pierdut dramatic primul meci din grupă, scor 27-28 cu danezele de la Ikast.

„Tigroaicele” pregătite de Adrian Vasile au făcut o primă repriză dezastruoasă, scorul pauzei fiind de 17-12 în favoarea gazdelor. În partea secundă, campioana României a echilibrat jocul și chiar a restabilit egalitatea pe final.

Din păcate, bucureștencele au suferit la capitolul concentrare, danezele reușind să dea lovitura de grație în ultima secundă de joc, cu o execuție incredibilă de la centrul terenului.