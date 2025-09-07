CSM București, eșec dramatic în Liga Campionilor la handbal feminin! Debut de coșmar pentru „tigroaice” - Antena Sport

CSM București a avut duminică un debut de coșmar în Liga Campionilor la handbal feminin. Formația pregătită de Adrian Vasile a pierdut dramatic disputa cu danezele de la Ikast.
După o primă repriză catastrofală, bucureștencele au revenit extraordinar în partea secundă, iar finalul a adus și egalitatea pe tabelă. Din păcate, campioana României a încasat gol în ultima secundă.
CSM București a primit gol în ultima secundă cu Ikast
La primul meci în Liga Campionilor fără Cristina Neagu, CSM București a pierdut dramatic primul meci din grupă, scor 27-28 cu danezele de la Ikast.
„Tigroaicele” pregătite de Adrian Vasile au făcut o primă repriză dezastruoasă, scorul pauzei fiind de 17-12 în favoarea gazdelor. În partea secundă, campioana României a echilibrat jocul și chiar a restabilit egalitatea pe final.
Din păcate, bucureștencele au suferit la capitolul concentrare, danezele reușind să dea lovitura de grație în ultima secundă de joc, cu o execuție incredibilă de la centrul terenului.
Emilie Arntzen a fost cea care a marcat golul victoriei pentru Ikast, după ce reușise o execuție similară, tot de la linia de mijloc, cu câteva minute în urmă.
Clasamentul în grupa B din Liga Campionilor
1. Brest Bretagne 2 puncte
2. Podravka Vegeta 2 puncte
3. Odense 2 puncte
4. Ikast 2 puncte
5. CSM București 0 puncte
6. Ferencvaros 0 puncte
7. Sola 0 puncte
8. Ljubljana 0 puncte.
