CSM București, eșec dramatic în Liga Campionilor la handbal feminin! Debut de coșmar pentru „tigroaice” - Antena Sport

CSM București, eșec dramatic în Liga Campionilor la handbal feminin! Debut de coșmar pentru „tigroaice”

Publicat: 7 septembrie 2025, 17:04

Adrian Vasile la CSM București / Sportpictures

CSM București a avut duminică un debut de coșmar în Liga Campionilor la handbal feminin. Formația pregătită de Adrian Vasile a pierdut dramatic disputa cu danezele de la Ikast.

După o primă repriză catastrofală, bucureștencele au revenit extraordinar în partea secundă, iar finalul a adus și egalitatea pe tabelă. Din păcate, campioana României a încasat gol în ultima secundă.

CSM București a primit gol în ultima secundă cu Ikast

La primul meci în Liga Campionilor fără Cristina Neagu, CSM București a pierdut dramatic primul meci din grupă, scor 27-28 cu danezele de la Ikast.

„Tigroaicele” pregătite de Adrian Vasile au făcut o primă repriză dezastruoasă, scorul pauzei fiind de 17-12 în favoarea gazdelor. În partea secundă, campioana României a echilibrat jocul și chiar a restabilit egalitatea pe final.

Din păcate, bucureștencele au suferit la capitolul concentrare, danezele reușind să dea lovitura de grație în ultima secundă de joc, cu o execuție incredibilă de la centrul terenului.

Emilie Arntzen a fost cea care a marcat golul victoriei pentru Ikast, după ce reușise o execuție similară, tot de la linia de mijloc, cu câteva minute în urmă.

Clasamentul în grupa B din Liga Campionilor

1. Brest Bretagne 2 puncte

2. Podravka Vegeta 2 puncte

3. Odense 2 puncte

4. Ikast 2 puncte

5. CSM București 0 puncte

6. Ferencvaros 0 puncte

7. Sola 0 puncte

8. Ljubljana 0 puncte.

