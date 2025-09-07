Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei - Antena Sport

România are şanse din ce în ce mai mici să ajungă la World Cup 2026 din postura de câştigătoare a Grupei H din preliminarii. Asta după ce sâmbătă, Austria şi Bosnia au obţinut noi victorii, având punctaj maxim. Varianta cea mai sigură pentru noi rămâne barajul din Nations League.

Bosnia a bătut San Marino, cu 6-0, şi a ajuns la 12 puncte după primele 4 meciuri disputate. Austria a trecut greu de Cipru, cu 1-0, şi are 9 puncte după primele trei partide disputate. România are doar 6 puncte, chiar dacă a disputat deja 4 meciuri.

Ce şanse are România să ajungă la World Cup din postura de câştigătoare a Grupei H

Astfel, scenariul calificării tricolorilor la World Cup 2026 ţine în primul rând de evoluţia noastră. România ar avea nevoie de 4 victorii în ultimele 4 meciuri. Astfel, am ajunge la 18 puncte şi am avea nevoie şi ca Bosnia să obţină maximum 5 puncte din următoarele 4 meciuri, iar Austria să nu adune mai mult de 8 puncte din cele 5 dueluri rămase.

În cazul în care se va ajunge la egalitate de puncte, primul criteriu este cel al golaverajului, acolo unde Bosnia are acum 10-1, Austria are 7-1 şi România 8-4. Ar urma apoi numărul de goluri marcate şi meciurile directe. De notat că România a fost deja învinsă de Bosnia şi Austria.

Programul meciurilor rămase de disputat în Grupa H

9 septembrie