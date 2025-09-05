Adrian Mazilu, mesaj pentru tricolori înainte de România - Canada! Ce a spus despre o posibilă convocare - Antena Sport

Adrian Mazilu a venit cu un mesaj pentru jucătorii echipei naționale înainte de România – Canada, meci care va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY, de la ora 21:00. Acesta a vorbit și despre o posibilă convocare la prima reprezentativă.
România își continuă drumul spre World Cup 2026. După amicalul „de lux” cu selecționata canadiană, tricolorii lui Mircea Lucescu se vor deplasa în Cipru, pentru o partidă din preliminarii. Turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena.
Ce a spus Adrian Mazilu înainte de România – Canada
Adrian Mazilu a dezvăluit că îi va susține pe tricolori din tribunele Arenei Naționale, la meciul amical cu Canada. De asemenea, noul jucător de la Dinamo este de părere că elevii lui Mircea Lucescu se vor impune în meciul de test.
“(n.r. Mergi la România – Canada?) Mă voi duce direct pe Arenă, alături de familie. Le doresc mult succes, 100% vom câștiga acest meci!”, a spus Adrian Mazilu.
Mazilu a vorbit și despre o posibilă convocare la echipa națională. Jucătorul legitimat la echipa antrenată de Zeljko Kopic este convins că va fi convocat, în viitor, însă a recunoscut că, momentan, se concentrează pentru a reveni în forță pe teren.
“Momentan trebuie să îmi fac înapoi minutele. După, domnul selecționer va decide. Eu voi munci în fiecare zi și sunt convins că voi reuși să fac pasul, cât de curând”, a mai spus jucătorul.
Dorin Goian, încrezător în forța naționalei României: „Plecăm cu prima șansă”
Naționala de fotbal a României va disputa două partide în luna septembrie, însă cea mai importantă rămâne este contra selecționatei Ciprului, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.
Cu două eșecuri suferite în faza preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, naționala de fotbal a României ocupă locul al treilea într-o grupă cu Bosnia, Austria, Cipru și San Marino.
Dorin Goian a vorbit înaintea amicalului pe care tricolorii îl vor disputa contra Canadei, iar fostul internațional român a explicat că jocul de pe Arena Națională nu are importanță, nefăcând parte din campania de calificare pentru turneul final de anul viitor.
„Ne interesează meciul cu Cipru, pentru că este jocul oficial și jocul de calificare. Suntem peste echipa Ciprului și cred eu că plecăm cu prima șansă.
Dacă vrem să mai avem șanse la calificare, atunci obligatoriu trebuie să câștigăm jocul cu Cipru. Chiar dacă am început mai slab această campanie de calificare, cu acea înfrângere acasă cu Bosnia, eu cred că România are puterea să învingă Bosnia în deplasare.
România are puterea să bată Austria acasă, dar cred că cel mai important este jocul cu Cipru și cred că trebuie să face orice pentru a câștiga”, a declarat Dorin Goian, potrivit sport.ro.
