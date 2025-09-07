Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Marele Premiu al Italiei e ACUM, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Max Verstappen, lider - Antena Sport

Home | Formula 1 | Marele Premiu al Italiei e ACUM, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Max Verstappen, lider
LIVE VIDEO

Marele Premiu al Italiei e ACUM, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Max Verstappen, lider

Publicat: 7 septembrie 2025, 15:51

Comentarii
Marele Premiu al Italiei e ACUM, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Max Verstappen, lider

Max Verstappen / Profimedia

Max Verstappen a plecat din pole-position în Marele Premiu al Italiei. Cursa de la Monza este în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În calificările de sâmbătă, Max Verstappen a stabilit un nou record în “Templul Vitezei” de la Monza. El a încheiat turul cu timpul de 1:18.792, asta după ce Lando Norris, cu doar câteva secunde mai devreme, doborâse şi el recordul lui Hamilton, stabilit în 2020.

Marele Premiu al Italiei LIVE VIDEO. Max Verstappen va pleca din pole-position

Tur 26/53: Fernando Alonso e out din cursă, după ce i s-a rupt suspensia de la monopost.

Tur 21/53: Fernando Alonso a reușit să-l depășească pe Bortoleto, pe linia boxelor, după un schimb de pneuri mai rapid.

Reclamă
Reclamă

Tur 18/53: Kimi Antonelli l-a depășit pe Yuki Tsunoda și a urcat pe locul nouă.

Tur 6/53: Oscar Piastri l-a depășit pe Charles Leclerc și a revenit pe locul 3.

Tur 5/53: Lewis Hamilton l-a depășit pe Fernando Alonso și a urcat pe locul 7.

Ceartă pe avere transformată în coșmar. Bătrân de 75 de ani, ucis de propriul ginere, în ArgeșCeartă pe avere transformată în coșmar. Bătrân de 75 de ani, ucis de propriul ginere, în Argeș
Reclamă

Tur 4/53: Max Verstappen l-a depășit pe Lando Norris și a revenit pe primul loc.

Tur 2/53: Max Verstappen i-a cedat poziția de lider lui Lando Norris, după ce a „tăiat” un viraj la start și și-a creat un avantaj în fața pilotului de la McLaren.

Tur 1/53: Max Verstappen a plecat perfect din pole-position și și-a păstrat poziția de lider, după un duel cu Lando Norris. Charles Leclerc l-a depășit pe Oscar Piastri, însă pilotul de la McLaren a revenit și și-a recăpătat poziția.

Update 16:00: Nico Hulkenberg a fost nevoit să abandoneze, înainte de cursă. El s-a confruntat cu probleme la monopostul său.

Update 15:50: În câteva minute va începe Marele Premiu al Italiei.

Campionul mondial de la Red Bull va pleca din prima linie, alături de Lando Norris. Cei doi vor fi urmaţi de Oscar Piastri şi Charles Leclerc. Lewis Hamilton, celălalt pilot de la Ferrari, va pleca abia de pe locul 10, asta pentru că a fost penalizat cu cinci poziţii pe grilă, din cauza unei greşeli comise înaintea Marelui Premiu al Ţărilor de Jos.

În ceea ce îl priveşte pe Max Verstappen, pilotul care va pleca din pole-position, acesta s-a mai impus în două rânduri la Monza. El a mai câştigat Marele Premiu al Italiei în 2022 şi 2023.

În urmă cu un an, la Monza, a fost o adevărată sărbătoare. Charles Leclerc, pilotul Ferrari, a câştigat în 2024 Marele Premiu al Italiei.

„Pe acest circuit, este foarte ușor să faci greșeli. Dar m-am simțit foarte bine, să fiu în pole aici e fantastic. Monopostul a funcționat bine pe toată durata week-end-ului, iar faptul că sunt în pole mă face foarte fericit. Am făcut unele modificări înainte de calificări pentru a forța puțin, de asta ai nevoie.

E un moment excepțional pentru noi. Cursele au fost complicate pentru noi în acest sezon, dar voi face tot ce pot pentru a mă lupta mâine și vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Max Verstappen, după ce a obținut pole-position-ul în Marele Premiu al Italiei.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
Observator
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
Cum arată unica fiică a lui Miodrag Belodedici. Are un nume deosebit și e de-o frumusețe răpitoare
Fanatik.ro
Cum arată unica fiică a lui Miodrag Belodedici. Are un nume deosebit și e de-o frumusețe răpitoare
16:38
Cine este favorit la câștigarea Balonului de Aur. Kylian Mbappe nu a stat pe gânduri: „I l-aș duce eu acasă”
16:10
Rapid, acord total cu Alin Fică! Ce urmează pentru ca transferul să fie realizat
15:48
Giovanni Becali a contestat vehement decizia lui Mircea Lucescu: “Lui Târnovanu i se face o măgărie”
15:46
Turcia – Spania LIVE SCORE (21:45). Programul zilei în preliminariile World Cup 2026
15:32
Bernadette Szocs şi Eliza Samara şi-au aflat adversarele de la WTT Champions Macao 2025. Dueluri tari, exclusiv în AntenaPLAY
15:02
Constantin Popovici a câştigat a treia etapă a Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving
Vezi toate știrile
1 FotoLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui 2 Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei 3 VIDEOMax Verstappen, pole-position în Marele Premiu al Italiei. Tur fabulos pentru campionul mondial 4 Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală 5 Tricolorul “distrus” de Marius Şumudică după România – Canada 0-3: “N-am văzut în viaţa mea aşa ceva” 6 Preliminarii World Cup 2026. Austria – Cipru 1-0. Bosnia a defilat în San Marino. Cum arată clasamentul în grupa României
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut