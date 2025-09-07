Marele Premiu al Italiei e ACUM, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Max Verstappen, lider - Antena Sport

Tur 4/53: Max Verstappen l-a depășit pe Lando Norris și a revenit pe primul loc.

Tur 2/53: Max Verstappen i-a cedat poziția de lider lui Lando Norris, după ce a „tăiat” un viraj la start și și-a creat un avantaj în fața pilotului de la McLaren.

Tur 1/53: Max Verstappen a plecat perfect din pole-position și și-a păstrat poziția de lider, după un duel cu Lando Norris. Charles Leclerc l-a depășit pe Oscar Piastri, însă pilotul de la McLaren a revenit și și-a recăpătat poziția.

Update 16:00: Nico Hulkenberg a fost nevoit să abandoneze, înainte de cursă. El s-a confruntat cu probleme la monopostul său.

Update 15:50: În câteva minute va începe Marele Premiu al Italiei.

Campionul mondial de la Red Bull va pleca din prima linie, alături de Lando Norris. Cei doi vor fi urmaţi de Oscar Piastri şi Charles Leclerc. Lewis Hamilton, celălalt pilot de la Ferrari, va pleca abia de pe locul 10, asta pentru că a fost penalizat cu cinci poziţii pe grilă, din cauza unei greşeli comise înaintea Marelui Premiu al Ţărilor de Jos.

În ceea ce îl priveşte pe Max Verstappen, pilotul care va pleca din pole-position, acesta s-a mai impus în două rânduri la Monza. El a mai câştigat Marele Premiu al Italiei în 2022 şi 2023.

În urmă cu un an, la Monza, a fost o adevărată sărbătoare. Charles Leclerc, pilotul Ferrari, a câştigat în 2024 Marele Premiu al Italiei.

„Pe acest circuit, este foarte ușor să faci greșeli. Dar m-am simțit foarte bine, să fiu în pole aici e fantastic. Monopostul a funcționat bine pe toată durata week-end-ului, iar faptul că sunt în pole mă face foarte fericit. Am făcut unele modificări înainte de calificări pentru a forța puțin, de asta ai nevoie.

E un moment excepțional pentru noi. Cursele au fost complicate pentru noi în acest sezon, dar voi face tot ce pot pentru a mă lupta mâine și vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Max Verstappen, după ce a obținut pole-position-ul în Marele Premiu al Italiei.