Rapid, acord total cu Alin Fică! Ce urmează pentru ca transferul să fie realizat - Antena Sport

Rapid este aproape de a da una dintre cele mai tari lovituri pe piața transferurilor în Liga 1. Giuleștenii au ajuns la un acord cu Alin Fică, fotbalistul celor de la CFR Cluj.
Formația antrenată de Costel Gâlcă este pe cale să rezolve o mutare care va aduce cu siguranță un plus la mijlocul terenului, însă rămâne de văzut cum vor decurge negocierile cu oficialii clubului din Gruia.
Suma cerută de CFR Cluj în schimbul lui Alin Fică
Rapid nu a fost foarte activă pe piața transferurilor în această vară, dar giuleștenii sunt gata să dea o lovitură de proporții și să aducă un jucător de la una dintre favoritele la campionat.
Potrivit gsp.ro, clubul patronat de Dan Șucu s-a înțeles cu mijlocașul Alin Fică, iar acum giuleștenii vor negocia cu oficialii CFR-ului, pentru a încerca să rezolve transferul până luni seară, când perioada de mercato se va încheia.
Sursa citată menționează că Neluțu Varga solicită undeva la 1,2-1,3 milioane de euro în schimbul fotbalistului format de CFR Cluj, cota sa de piață fiind în prezent la 1,4 milioane de euro.
El a marcat pentru ardeleni în primul meci oficial al acestui sezon, Supercupa României pierdută în fața rivalei FCSB. Jucătorul de 24 de ani are 91 de apariții în tricoul clubului din Gruia.
Costel Gâlcă a cerut aducerea unui mijlocaș la Rapid
Aflat la sezonul de debut pe banca celor de la Rapid București, Costel Gâlcă a reușit rezultate foarte bune în acest start de stagiune alături de giuleșteni.
Chiar dacă a primit puțini jucători în această perioadă de transferuri, antrenorul român a insistat la conferințele de presă pentru aducerea unui mijlocaș: „E important să aducem jucători, să ne aducă un plus pentru echipă. Sperăm că în ultimele momente să mai vină un jucător, poate doi, nu știm. Dar am spus că ne trebuie echilibru și, mai ales, jucători cu alte caracteristici ca să putem să fim mai buni.
Ne dorim un mijlocaș care să aducă un plus de valoare echipei. Și, bineînțeles, un mijlocaș care să ajute echipa cu alt stil de joc, cu alte calități.”, spunea antrenorul celor de la Rapid.
- Dani Coman, replică acidă pentru Gigi Becali: “Ce a spus nu e românească, e bulgărească”. Ce se întâmplă cu Mario Tudose
- Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală
- Ce lovitură! A marcat împotriva lui Real Madrid în Champions League și acum va semna cu CFR Cluj
- Edilul din Pitești, replică puternică pentru Gigi Becali: „Mă deranjează teribil”. Ce a spus despre transferul lui Mario Tudose
- Mihai Stoica și Dani Coman, dialog încins despre transferul lui Tudose: „Înseamnă că Gigi minte / Tu ești deștept, noi proști”