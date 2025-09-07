Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Rapid, acord total cu Alin Fică! Ce urmează pentru ca transferul să fie realizat - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Rapid, acord total cu Alin Fică! Ce urmează pentru ca transferul să fie realizat

Rapid, acord total cu Alin Fică! Ce urmează pentru ca transferul să fie realizat

Publicat: 7 septembrie 2025, 16:10

Comentarii
Rapid, acord total cu Alin Fică! Ce urmează pentru ca transferul să fie realizat

Alin Fică în tricoul celor de la CFR Cluj / Sportpictures

Rapid este aproape de a da una dintre cele mai tari lovituri pe piața transferurilor în Liga 1. Giuleștenii au ajuns la un acord cu Alin Fică, fotbalistul celor de la CFR Cluj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Formația antrenată de Costel Gâlcă este pe cale să rezolve o mutare care va aduce cu siguranță un plus la mijlocul terenului, însă rămâne de văzut cum vor decurge negocierile cu oficialii clubului din Gruia.

Suma cerută de CFR Cluj în schimbul lui Alin Fică

Rapid nu a fost foarte activă pe piața transferurilor în această vară, dar giuleștenii sunt gata să dea o lovitură de proporții și să aducă un jucător de la una dintre favoritele la campionat.

Potrivit gsp.ro, clubul patronat de Dan Șucu s-a înțeles cu mijlocașul Alin Fică, iar acum giuleștenii vor negocia cu oficialii CFR-ului, pentru a încerca să rezolve transferul până luni seară, când perioada de mercato se va încheia.

Sursa citată menționează că Neluțu Varga solicită undeva la 1,2-1,3 milioane de euro în schimbul fotbalistului format de CFR Cluj, cota sa de piață fiind în prezent la 1,4 milioane de euro.

Reclamă
Reclamă

El a marcat pentru ardeleni în primul meci oficial al acestui sezon, Supercupa României pierdută în fața rivalei FCSB. Jucătorul de 24 de ani are 91 de apariții în tricoul clubului din Gruia.

Costel Gâlcă a cerut aducerea unui mijlocaș la Rapid

Aflat la sezonul de debut pe banca celor de la Rapid București, Costel Gâlcă a reușit rezultate foarte bune în acest start de stagiune alături de giuleșteni.

Chiar dacă a primit puțini jucători în această perioadă de transferuri, antrenorul român a insistat la conferințele de presă pentru aducerea unui mijlocaș: „E important să aducem jucători, să ne aducă un plus pentru echipă. Sperăm că în ultimele momente să mai vină un jucător, poate doi, nu știm. Dar am spus că ne trebuie echilibru și, mai ales, jucători cu alte caracteristici ca să putem să fim mai buni.

Ceartă pe avere transformată în coșmar. Bătrân de 75 de ani, ucis de propriul ginere, în ArgeșCeartă pe avere transformată în coșmar. Bătrân de 75 de ani, ucis de propriul ginere, în Argeș
Reclamă

Ne dorim un mijlocaș care să aducă un plus de valoare echipei. Și, bineînțeles, un mijlocaș care să ajute echipa cu alt stil de joc, cu alte calități.”, spunea antrenorul celor de la Rapid.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
Observator
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
Viața neștiută a dublului campion cu FCSB. ”Nu bătaia m-a durut, ci rușinea”. Marea greșeală care era să-i termine definitiv cariera
Fanatik.ro
Viața neștiută a dublului campion cu FCSB. ”Nu bătaia m-a durut, ci rușinea”. Marea greșeală care era să-i termine definitiv cariera
15:51
LIVE VIDEOMarele Premiu al Italiei e ACUM, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Max Verstappen, lider
15:48
Giovanni Becali a contestat vehement decizia lui Mircea Lucescu: “Lui Târnovanu i se face o măgărie”
15:46
Turcia – Spania LIVE SCORE (21:45). Programul zilei în preliminariile World Cup 2026
15:32
Bernadette Szocs şi Eliza Samara şi-au aflat adversarele de la WTT Champions Macao 2025. Dueluri tari, exclusiv în AntenaPLAY
15:02
Constantin Popovici a câştigat a treia etapă a Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving
14:55
Cristina Neagu a dezvăluit care e sportivul român pe care îl urmăreşte! “Ar fi absurd să nu spun asta”
Vezi toate știrile
1 FotoLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui 2 Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei 3 VIDEOMax Verstappen, pole-position în Marele Premiu al Italiei. Tur fabulos pentru campionul mondial 4 Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală 5 Tricolorul “distrus” de Marius Şumudică după România – Canada 0-3: “N-am văzut în viaţa mea aşa ceva” 6 Preliminarii World Cup 2026. Austria – Cipru 1-0. Bosnia a defilat în San Marino. Cum arată clasamentul în grupa României
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut