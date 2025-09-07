Rapid, acord total cu Alin Fică! Ce urmează pentru ca transferul să fie realizat - Antena Sport

Rapid este aproape de a da una dintre cele mai tari lovituri pe piața transferurilor în Liga 1. Giuleștenii au ajuns la un acord cu Alin Fică, fotbalistul celor de la CFR Cluj.

Formația antrenată de Costel Gâlcă este pe cale să rezolve o mutare care va aduce cu siguranță un plus la mijlocul terenului, însă rămâne de văzut cum vor decurge negocierile cu oficialii clubului din Gruia.

Suma cerută de CFR Cluj în schimbul lui Alin Fică

Rapid nu a fost foarte activă pe piața transferurilor în această vară, dar giuleștenii sunt gata să dea o lovitură de proporții și să aducă un jucător de la una dintre favoritele la campionat.

Potrivit gsp.ro, clubul patronat de Dan Șucu s-a înțeles cu mijlocașul Alin Fică, iar acum giuleștenii vor negocia cu oficialii CFR-ului, pentru a încerca să rezolve transferul până luni seară, când perioada de mercato se va încheia.

Sursa citată menționează că Neluțu Varga solicită undeva la 1,2-1,3 milioane de euro în schimbul fotbalistului format de CFR Cluj, cota sa de piață fiind în prezent la 1,4 milioane de euro.