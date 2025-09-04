(P) Seara în oraș sau pe telefon? Cum aleg să se distreze tinerii români în 2025 - Antena Sport

Se spune că tinerii nu se mai distrează așa cum o făceau pe vremuri, iar afirmația este cât se poate de adevărat. Societatea s-a schimbat mult în ultimele două decenii, iar această schimbare a adus și modificări în felul în care sunt abordate activitățile din timpul liber.

Înainte de Revoluție și în anii imediat următori, tinerii obișnuiau să dea petreceri acasă, spre disperarea vecinilor. Acum, cei mai mulți dintre ei ies în oraș ca să danseze până spre dimineață. Este în continuare la modă și distracția „la domiciliu”, însă vorbim despre alte activități, desfășurate cu precădere în mediul digital.

Divertismentul online este printre cele mai populare în societatea modernă, fiind accesibil din toate punctele de vedere. Oricine deține un telefon inteligent conectat la internet are poarta deschisă spre o lume foarte vastă a distracției. Atunci când vine vorba despre o astfel de modalitate de petrecere a timpului liber, tinerii aleg:

Să joace jocuri online

Jocurile online sunt pe placul tinerilor, oferta fiind cât se poate de generoasă. De la păcănele gratis și până la jocuri cu tematică sportivă, de strategie sau cu împușcături, la toate se poate ajunge cu doar câteva atingeri de ecran. Distracția este garantată, indiferent de deznodământul acțiunii. Majoritatea preferă să se conecteze cu prietenii pentru jocuri în rețea.

Să intre pe platformele de socializare

Apropo de conectare, se poate spune că dezvoltarea rețelelor de socializare a avut o contribuție majoră în strângerea relațiilor dintre oameni. Datorită acestor platforme, se refac vechi prietenii între foști colegi de școală și de serviciu, cărora le este ușor să se găsească unii pe alții. Un alt obiectiv al timpului petrecut pe telefon, pe Social Media, este amuzamentul. În mediul respectiv sunt nenumărate poze „funny” și filmulețe care te fac să râzi.