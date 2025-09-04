(P) Seara în oraș sau pe telefon? Cum aleg să se distreze tinerii români în 2025 - Antena Sport

Închide meniul
(P) Seara în oraș sau pe telefon? Cum aleg să se distreze tinerii români în 2025

(P) Seara în oraș sau pe telefon? Cum aleg să se distreze tinerii români în 2025

(P) Seara în oraș sau pe telefon? Cum aleg să se distreze tinerii români în 2025

Publicat: 4 septembrie 2025, 11:35

Comentarii
(P) Seara în oraș sau pe telefon? Cum aleg să se distreze tinerii români în 2025

Sursa foto: pexels.com

Se spune că tinerii nu se mai distrează așa cum o făceau pe vremuri, iar afirmația este cât se poate de adevărat. Societatea s-a schimbat mult în ultimele două decenii, iar această schimbare a adus și modificări în felul în care sunt abordate activitățile din timpul liber.

Înainte de Revoluție și în anii imediat următori, tinerii obișnuiau să dea petreceri acasă, spre disperarea vecinilor. Acum, cei mai mulți dintre ei ies în oraș ca să danseze până spre dimineață. Este în continuare la modă și distracția „la domiciliu”, însă vorbim despre alte activități, desfășurate cu precădere în mediul digital.

Divertismentul online este printre cele mai populare în societatea modernă, fiind accesibil din toate punctele de vedere. Oricine deține un telefon inteligent conectat la internet are poarta deschisă spre o lume foarte vastă a distracției. Atunci când vine vorba despre o astfel de modalitate de petrecere a timpului liber, tinerii aleg:

Să joace jocuri online

Jocurile online sunt pe placul tinerilor, oferta fiind cât se poate de generoasă. De la păcănele gratis și până la jocuri cu tematică sportivă, de strategie sau cu împușcături, la toate se poate ajunge cu doar câteva atingeri de ecran. Distracția este garantată, indiferent de deznodământul acțiunii. Majoritatea preferă să se conecteze cu prietenii pentru jocuri în rețea.

Sursa foto: pexels.com
Sursa foto: pexels.com

Să intre pe platformele de socializare

Apropo de conectare, se poate spune că dezvoltarea rețelelor de socializare a avut o contribuție majoră în strângerea relațiilor dintre oameni. Datorită acestor platforme, se refac vechi prietenii între foști colegi de școală și de serviciu, cărora le este ușor să se găsească unii pe alții. Un alt obiectiv al timpului petrecut pe telefon, pe Social Media, este amuzamentul. În mediul respectiv sunt nenumărate poze „funny” și filmulețe care te fac să râzi.

Să vadă filme, seriale sau emisiuni

În același timp, tinerii folosesc telefonul pentru a intra pe platformele de streaming. Avantajul mobilului este că oferă acces la tipuri variate de conținut de divertisment indiferent de locul unde se află utilizator, cu condiția existenței semnalului. Mulți români nici măcar nu își mai cumpără televizoare, dispozitivele de mici dimensiuni fiindu-le mult mai la îndemână.

Să asculte muzică

Pe telefon pot fi văzute, de asemenea, concerte sau videoclipuri muzicale. Cine este ocupat și nu poate să se uite la ecran are posibilitatea doar să asculte muzica. Este ceva obișnuit ca la o întâlnire între prieteni, acasă la unul dintre ei, să se pună un playlist pe telefon, pentru crearea unei atmosfere cât mai plăcute.

Sursa foto: freepik.com
Sursa foto: freepik.com

Să citească

Conținutul care poate fi accesat de pe telefon are și alte funcții, cum ar fi cea de informare și cea de culturalizare. Tinerii citesc știrile zilei de pe internet. De asemenea, rețeaua globală reprezintă o resursă valoroasă pentru cei cărora le place lectura. Mii de cărți sunt disponibile gratuit, în format electronic, astfel că telefonul poate fi comparat cu o bibliotecă în toată regula.

Cum reduci riscul la investiţiile speculative. Guda: "Dacă te uiți la un ETF pe criptomonede, te ia amețeala"Cum reduci riscul la investiţiile speculative. Guda: "Dacă te uiți la un ETF pe criptomonede, te ia amețeala"
Distracția pe telefon nu o exclude pe cea din oraș. Mai degrabă, cele două tipuri de divertisment sunt complementare. Mulți tineri știu cât de important este să nu fie absorbiți de lumea virtuală și ies des în lumea „reală”, acolo unde:

Fac sport

Sportul este activitatea favorită a celor care preferă să se relaxeze în aer liber, departe de telefon. Cine preferă să facă mișcare individual merge la sală, aleargă sau se plimbă cu bicicleta, în timp ce iubitorii sporturilor de echipă își dau întâlnire pe teren pentru un joc de fotbal sau de baschet.

Sursa foto: mrbit.ro
Sursa foto: mrbit.ro

Petrec timp în natură

Uneori ieșirile în aer liber sunt combinate cu distracția online. De exemplu, în timp ce stau în parc, pe un șezlong întins între doi copaci, unii poate că își deschid telefonul și intră într-un casino online pentru a se distra cu un joc precum „Bit Bass Velea”, în care au parte de o partidă de pescuit virtual. Ce-i drept, mai sunt și scene nu foarte plăcute, în care mai mulți tineri se întâlnesc în același loc, dar abia vorbesc unul cu celălalt, fiind „pierduți” cu privirea în ecranele telefoanelor.

Se întâlnesc cu prietenii

Socializarea față în față nu va putea fi înlocuită niciodată de cea online, chiar dacă aceasta din urmă este tot mai populară. Tinerii ies seara în oraș ca să se întâlnească, fie în baruri, fie în restaurante, fie în aer liber, în parcuri sau pentru plimbări în zonele de interes turistic. Este încă la modă și mersul la cinematograf, ca formă de socializare.

