Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dragoş Nedelcu, fost jucător al FCSB-ului, a evoluat pentru Steaua! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 2 | Dragoş Nedelcu, fost jucător al FCSB-ului, a evoluat pentru Steaua!

Dragoş Nedelcu, fost jucător al FCSB-ului, a evoluat pentru Steaua!

Publicat: 6 septembrie 2025, 15:31

Comentarii
Dragoş Nedelcu, fost jucător al FCSB-ului, a evoluat pentru Steaua!

Dragoş Nedelcu / Facebook Steaua

Dragoş Nedelcu (28 de ani) a evoluat în meciul amical disputat de Steaua cu CS Tunari, partidă încheiată cu victoria “militarilor”, cu 3-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dragoş Nedelcu este foarte aproape să semneze un contract cu Steaua. El s-a despărţit în vara acestui an de Farul.

Dragoş Nedelcu a jucat în amicalul Steaua – CS Tunari 3-2

În vara lui 2017, Gigi Becali îi plătea lui Dragoş Nedelcu 2.13 milioane de euro pentru a-l achiziţiona de la Viitorul. Nedelcu nu a dat randamentul scontat la FCSB. Echipa lui Becali l-a împrumutat în Germania, la Fortuna Dusseldorf, apoi la Farul. În cele din urmă, l-a cedat gratis la Farul.

Cotat la 1.5 milioane de euro de către transfermarkt.com atunci când Gigi Becali l-a cumpărat pe Nedelcu, mijlocaşul mai valorează în prezent numai 350.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate. Nedelcu a acuzat probleme la genunchi şi a lipsit o perioadă de lungă de pe teren la Farul.

Şi în amicalul în care a fost introdus de Opriţa în teren, Steaua – CS Tunari 3-2, Dragoş Nedelcu a evoluat cu un bandaj mare la genunchi.

Reclamă
Reclamă
Dragoş Nedelcu, în meciul Steaua - CS Tunari 3-2 / Facebook AS47
Dragoş Nedelcu, în meciul Steaua – CS Tunari 3-2 / Facebook AS47

În partida Stelei cu Tunari a evoluat pentru prima oară la clubul din Ghencea Nicolas Popescu, fiul lui Gică Popescu.

Echipa aliniată de Steaua la meciul cu CS Tunari

Steaua (repriza 1): Pletea – Adăscăliței, Cimpoeșu, Lumbu – Lascu, Pacionel, Popescu, Doană, A. Ilie – Ruben, Chipirliu.

Steaua (repriza a 2-a): Iancu – Damian, Nedelcu, Lantoș – Popa, Roman, Curcă, Albu, Nedelea – Ilie, Iordan.

Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care un bărbat dă foc benzinăriei în Timiş. Beat, a dat cu flăcări pe angajaţi, apoi a fugit
Observator
Momentul în care un bărbat dă foc benzinăriei în Timiş. Beat, a dat cu flăcări pe angajaţi, apoi a fugit
El e primul fotbalist român care a murit pe teren. Zeci de mii de oameni s-au strâns la înmormântarea sa, iar momentul a rămas în istorie
Fanatik.ro
El e primul fotbalist român care a murit pe teren. Zeci de mii de oameni s-au strâns la înmormântarea sa, iar momentul a rămas în istorie
16:22
PSG, furioasă pe oficialii naționalei Franței după ce Ousmane Dembele s-a accidentat. Explicațiile lui Deschamps
16:14
Eșec pentru Anca Todoni în finala de dublu de la WTA Montreux. Cu ce sumă s-a ales românca
16:12
Mario Tudose, avertizat înaintea unui posibil transfer la FCSB: „Iese Gigi Becali la TV…”
15:48
“L-am ajutat să obţină oferta!” Cine a contribuit la transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor: “Nu e un pas în spate”
15:10
CFR Cluj dă o nouă lovitură! Francezii de la L’Equipe anunţă că semnează pe doi ani
14:46
Dinamo a învins-o pe CS Dinamo cu jucători care evoluează la echipa din Liga a 2-a!
Vezi toate știrile
1 FotoLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui 2 VIDEORomânia – Canada 0-3. Tricolorii au suferit o înfrângere ruşinoasă în amicalul de lux de pe Arena Națională 3 Salariul uriaş pe care Kurt Zouma îl are la CFR Cluj: “S-a enervat Neluțu” 4 Primul 11 ales de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada! Marea surpriză pregătită de selecționer 5 VIDEOCalificările MP la Italiei LIVE VIDEO (16:45, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY). Norris, cel mai rapid şi în FP3 6 EXCLUSIVMircea Lucescu, reacţie surprinzătoare după România – Canada 0-3: “Nu sunt nemulţumit de joc”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut