Dragoş Nedelcu, fost jucător al FCSB-ului, a evoluat pentru Steaua! - Antena Sport

Dragoş Nedelcu (28 de ani) a evoluat în meciul amical disputat de Steaua cu CS Tunari, partidă încheiată cu victoria “militarilor”, cu 3-2.
Dragoş Nedelcu este foarte aproape să semneze un contract cu Steaua. El s-a despărţit în vara acestui an de Farul.
Dragoş Nedelcu a jucat în amicalul Steaua – CS Tunari 3-2
În vara lui 2017, Gigi Becali îi plătea lui Dragoş Nedelcu 2.13 milioane de euro pentru a-l achiziţiona de la Viitorul. Nedelcu nu a dat randamentul scontat la FCSB. Echipa lui Becali l-a împrumutat în Germania, la Fortuna Dusseldorf, apoi la Farul. În cele din urmă, l-a cedat gratis la Farul.
Cotat la 1.5 milioane de euro de către transfermarkt.com atunci când Gigi Becali l-a cumpărat pe Nedelcu, mijlocaşul mai valorează în prezent numai 350.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate. Nedelcu a acuzat probleme la genunchi şi a lipsit o perioadă de lungă de pe teren la Farul.
Şi în amicalul în care a fost introdus de Opriţa în teren, Steaua – CS Tunari 3-2, Dragoş Nedelcu a evoluat cu un bandaj mare la genunchi.
În partida Stelei cu Tunari a evoluat pentru prima oară la clubul din Ghencea Nicolas Popescu, fiul lui Gică Popescu.
Echipa aliniată de Steaua la meciul cu CS Tunari
Steaua (repriza 1): Pletea – Adăscăliței, Cimpoeșu, Lumbu – Lascu, Pacionel, Popescu, Doană, A. Ilie – Ruben, Chipirliu.
Steaua (repriza a 2-a): Iancu – Damian, Nedelcu, Lantoș – Popa, Roman, Curcă, Albu, Nedelea – Ilie, Iordan.
