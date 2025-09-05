Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România - Antena Sport

Închide meniul
Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România

Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România

Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România

Publicat: 5 septembrie 2025, 15:30

Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România

George Ţucudean. pe moşie - Antena Sport

George Ţucudean este unul dintre foştii fotbalişti români care au practicat “sportul rege” de plăcere, el provenind dintr-o familie bogată. Din păcate, el s-a lăsat de sportul profesionist în 2020, atunci când a acuzat anumite probleme la inimă.

Ţucudean nu a stat mult pe gânduri şi a preluat afacerile familiei lui, care deţine o podgorie de 80 de hectare, un hotel de 5 stele în Arad, o firmă de mobilă, ferme de porci şi vite şi o cramă.

George Ţucudean, avere de 35 de milioane de euro

Ajuns la 34 de ani, Ţucudean a preluat astfel o mare parte din imperiul financiar construit de bunicul său. Averea familiei sale este estimată la 35 de milioane de euro.

“(Te-ai descris „fotbalist bogat, inteligent și frumos”) Ce să mai zic acum?! Așa am zis… Cel mai mult m-ar fi enervat dacă nu-mi ieșea. Și mă lăsam! Dar una e când te lași cu trofee și cu o carieră frumoasă, alta când „n-a jucat, a păcălit fotbalul, bine că și-a dat seama că nu era de el“, spunea George Ţucudean pentru gsp.ro.

George Ţucudean are în plan să construiască şi un castel pe moşia din Arad. Acesta ar urma să fie situat pe ruinele unui palat, ocupat în trecut, potrivit legendelor, de elitele culturale ale Ungariei. Palatul a fost vandalizat de căutătorii de aur pe vremea imperiului Austro-Ungar.

George Ţucudean a câştigat cinci titluri în Liga 1: trei cu CFR Cluj (2018, 2019, 2020), unul cu FCSB (2015) şi unul cu Viitorul (2017). În tricoul lui Dinamo a cu cerit o cupă a României şi o Supercupă, ambele în 2012.

