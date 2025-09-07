„Respectul te face să fii așa”. Basarab Panduru, reacție fermă despre rezultatele naționalei. Ce a spus despre Mircea Lucescu - Antena Sport

Basarab Panduru a oferit o reacție fermă despre rezultatele echipei naționale. România a fost învinsă clar de Canada, scor 0-3, într-un meci amical, și acum se pregătește de duelul cu Cipru din preliminariile World Cup 2026.

Partida dintre Cipru și România se va disputa marți, de la ora 21:45, și va fi în format live text, pe AS.ro.

Basarab Panduru, reacție fermă despre rezultatele naționalei

România a suferit deja două înfrângeri, în primele patru meciuri disputate în grupa de calificare la Mondial, astfel că nu-și mai permite pași greșiți. În contextul jocului modest prestat de „tricolori”, Basarab Panduru consideră că naționala nu primește multe critici prin prisma faptului că selecționer este Mircea Lucescu.

„Suntem puţin rigizi. Probabil că respectul ăsta te face să fii puţin reţinut, rigid. Lucrurile nu sunt ok. Cel puţin în acest meci cu Canada, foarte multe lucruri nu au fost ok.

Trebuia să înţelegem unde am fost şi în Liga Naţiunilor. Am fost la mama naibii şi am jucat cu cine am jucat. Dacă meciurile alea au fost etalon pentru noi, acum e normal să avem probleme, nu mai întâlnim echipe ca cele din Liga Naţiunilor, avem adversari mult mai puternici.