Portugalia joacă ACUM, în preliminariile World Cup. Austria - Cipru și San Marino - Bosnia (21:45), în grupa României - Antena Sport

Austria – Cipru și San Marino – Bosnia, duelurile serii din grupa României de calificare la World Cup 2026, vor fi în format live score, pe AS.ro, de la ora 21:45.
România a fost învinsă de Canada într-un meci amical, scor 0-3, iar marți se va deplasa în Cipru. Partida va fi în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:45.
Austria – Cipru și San Marino – Bosnia LIVE SCORE (21:45). Armenia – Portugalia se joacă ACUM
Min. 32: Armenia – Portugalia 0-3. Joao Cancelo înscrie și el. Lusitanii defilează.
Min. 21: Armenia – Portugalia 0-2. Cristiano Ronaldo a marcat, cu o reluare din fața porții, după centrarea lui Pedro Neto.
Min. 10: Armenia – Portugalia 0-1. Joao Felix a deschis scorul, cu un șut din interiorul careului, din pasa lui Joao Cancelo.
Min. 1: A început partida dintre Armenia – Portugalia.
Echipele de start:
Armenia: Avagyan – Tiknizyan, Maradyan, Harutyunyan, Piloyan – Bichakhchyan, Spersyan, Iwu, Hovhannisyan – Zelarayan, Barseghyan
Portugalia: Costa – Cancelo, Inacio, Dias, Mendes – Fernandes, Neves, Neto – Vitinha, Ronaldo, Joao Felix
Înainte de confruntarea cu România, ciprioții au un meci „de foc” cu favorita Grupei H. Austria a disputat doar două meciuri în preliminariile World Cup, ambele fiind câștigate. Naționala lui Ralf Rangnick i-a învins pe „tricolorii” lui Mircea Lucescu, scor 2-1, și pe San Marino, scor 4-0.
De cealaltă parte, într-un alt meci al serii, Bosnia se va deplasa în San Marino. Bosniacii au maximum de puncte după trei meciuri disputate, reușind să învingă România, Cipru și San Marino.
Tot în această seară, în preliminariile World Cup 2026, se vor mai disputa trei partide: Portugalia înfruntă Armenia în deplasare, Anglia primește vizita celor din Andorra, iar Irlanda se duelează cu Ungaria pe teren propriu.
În primul meci al zilei, Serbia a învins-o la limită pe Letonia, scor 1-0. Sârbii au șapte puncte după trei meciuri disputate, lider în Grupa K fiind Anglia.
Meciurile serii din preliminariile World Cup 2026:
- Letonia – Serbia 0-1
- Armenia – Portugalia (19:00)
- Anglia – Andorra (19:00)
- Austria – Cipru (21:45)
- Irlanda – Ungaria (21:45)
- San Marino – Bosnia (21:45)
