Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Portugalia joacă ACUM, în preliminariile World Cup. Austria - Cipru și San Marino - Bosnia (21:45), în grupa României - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Portugalia joacă ACUM, în preliminariile World Cup. Austria – Cipru și San Marino – Bosnia (21:45), în grupa României
LIVE SCORE

Portugalia joacă ACUM, în preliminariile World Cup. Austria – Cipru și San Marino – Bosnia (21:45), în grupa României

Publicat: 6 septembrie 2025, 19:23

Comentarii
Portugalia joacă ACUM, în preliminariile World Cup. Austria – Cipru și San Marino – Bosnia (21:45), în grupa României

Cristiano Ronaldo/ Profimedia

Austria – Cipru și San Marino – Bosnia, duelurile serii din grupa României de calificare la World Cup 2026, vor fi în format live score, pe AS.ro, de la ora 21:45.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România a fost învinsă de Canada într-un meci amical, scor 0-3, iar marți se va deplasa în Cipru. Partida va fi în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:45. 

Austria – Cipru și San Marino – Bosnia LIVE SCORE (21:45). Armenia – Portugalia se joacă ACUM

Min. 32: Armenia – Portugalia 0-3. Joao Cancelo înscrie și el. Lusitanii defilează.

Min. 21: Armenia – Portugalia 0-2. Cristiano Ronaldo a marcat, cu o reluare din fața porții, după centrarea lui Pedro Neto.

Reclamă
Reclamă

Min. 10: Armenia – Portugalia 0-1. Joao Felix a deschis scorul, cu un șut din interiorul careului, din pasa lui Joao Cancelo.

Min. 1: A început partida dintre Armenia – Portugalia.

Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"
Reclamă

Echipele de start: 

Armenia: Avagyan – Tiknizyan, Maradyan, Harutyunyan, Piloyan – Bichakhchyan, Spersyan, Iwu, Hovhannisyan – Zelarayan, Barseghyan 

Portugalia: Costa – Cancelo, Inacio, Dias, Mendes – Fernandes, Neves, Neto – Vitinha, Ronaldo, Joao Felix 

Înainte de confruntarea cu România, ciprioții au un meci „de foc” cu favorita Grupei H. Austria a disputat doar două meciuri în preliminariile World Cup, ambele fiind câștigate. Naționala lui Ralf Rangnick i-a învins pe „tricolorii” lui Mircea Lucescu, scor 2-1, și pe San Marino, scor 4-0. 

De cealaltă parte, într-un alt meci al serii, Bosnia se va deplasa în San Marino. Bosniacii au maximum de puncte după trei meciuri disputate, reușind să învingă România, Cipru și San Marino.  

Tot în această seară, în preliminariile World Cup 2026, se vor mai disputa trei partide: Portugalia înfruntă Armenia în deplasare, Anglia primește vizita celor din Andorra, iar Irlanda se duelează cu Ungaria pe teren propriu. 

În primul meci al zilei, Serbia a învins-o la limită pe Letonia, scor 1-0. Sârbii au șapte puncte după trei meciuri disputate, lider în Grupa K fiind Anglia.  

Meciurile serii din preliminariile World Cup 2026: 

  • Letonia – Serbia 0-1 
  • Armenia – Portugalia (19:00) 
  • Anglia – Andorra (19:00) 
  • Austria – Cipru (21:45) 
  • Irlanda – Ungaria (21:45) 
  • San Marino – Bosnia (21:45) 
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care un bărbat dă foc benzinăriei în Timiş. Beat, a dat cu flăcări pe angajaţi, apoi a fugit
Observator
Momentul în care un bărbat dă foc benzinăriei în Timiş. Beat, a dat cu flăcări pe angajaţi, apoi a fugit
La 37 de ani, Cristina Neagu a făcut marele anunț. „Nu am niciun regret, a fost cea mai potrivită decizie”
Fanatik.ro
La 37 de ani, Cristina Neagu a făcut marele anunț. „Nu am niciun regret, a fost cea mai potrivită decizie”
19:52
Minaur Baia Mare, calificare dramatică în grupele European League. Victorie la loviturile de departajare
19:45
Ce sumă voia să obțină FC Argeș pentru transferul lui Mario Tudose. Dani Coman, reacție după atacul lui Gigi Becali
19:28
Marius Șumudică revine pe banca tehnică! Cu ce club este la un pas de a semna
18:52
Cum voia Gigi Becali să-l transfere pe Mario Tudose la FCSB: „Făceam o românească”. Atac la adresa lui Dani Coman
18:35
Miriam Bulgaru, finalistă în finala turneului ITF de la Viena. Cu cine va lupta pentru trofeu
18:21
VIDEOMax Verstappen, prima reacție după pole-position-ul din Marele Premiu al Italiei: „E fantastic”
Vezi toate știrile
1 FotoLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui 2 VIDEORomânia – Canada 0-3. Tricolorii au suferit o înfrângere ruşinoasă în amicalul de lux de pe Arena Națională 3 Salariul uriaş pe care Kurt Zouma îl are la CFR Cluj: “S-a enervat Neluțu” 4 VIDEOMax Verstappen, pole-position în Marele Premiu al Italiei. Tur fabulos pentru campionul mondial 5 Primul 11 ales de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada! Marea surpriză pregătită de selecționer 6 Dinamo a făcut un nou transfer! Un fost jucător de la Steaua a semnat cu “câinii”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”