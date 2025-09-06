Portugalia joacă ACUM, în preliminariile World Cup. Austria - Cipru și San Marino - Bosnia (21:45), în grupa României - Antena Sport

Echipele de start:

Armenia: Avagyan – Tiknizyan, Maradyan, Harutyunyan, Piloyan – Bichakhchyan, Spersyan, Iwu, Hovhannisyan – Zelarayan, Barseghyan

Portugalia: Costa – Cancelo, Inacio, Dias, Mendes – Fernandes, Neves, Neto – Vitinha, Ronaldo, Joao Felix

Înainte de confruntarea cu România, ciprioții au un meci „de foc” cu favorita Grupei H. Austria a disputat doar două meciuri în preliminariile World Cup, ambele fiind câștigate. Naționala lui Ralf Rangnick i-a învins pe „tricolorii” lui Mircea Lucescu, scor 2-1, și pe San Marino, scor 4-0.

De cealaltă parte, într-un alt meci al serii, Bosnia se va deplasa în San Marino. Bosniacii au maximum de puncte după trei meciuri disputate, reușind să învingă România, Cipru și San Marino.

Tot în această seară, în preliminariile World Cup 2026, se vor mai disputa trei partide: Portugalia înfruntă Armenia în deplasare, Anglia primește vizita celor din Andorra, iar Irlanda se duelează cu Ungaria pe teren propriu.

În primul meci al zilei, Serbia a învins-o la limită pe Letonia, scor 1-0. Sârbii au șapte puncte după trei meciuri disputate, lider în Grupa K fiind Anglia.

Meciurile serii din preliminariile World Cup 2026: