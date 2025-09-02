Programul complet al Marelui Premiu al Italiei. Cursa de la Monza e duminică (15:45, Antena 1 şi AntenaPLAY) - Antena Sport

Formula 1 continuă cu Marele Premiu al Italiei. “Marele Circ” revine în “Templul Vitezei” de la Monza, pentru etapa cu numărul 16 a sezonului 2025. Cursa este duminică, de la ora 15:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

O adevărată sărbătoare aşa cum este în fiecare an, italienii sunt reţinuţi înaintea ediţiei de anul acesta. Ambele maşini Ferrari au abandonat etapa trecută, la Zandvoort, acolo unde s-a impus Oscar Piastri. Aceasta va fi şi prima cursă la Monza pentru Lewis Hamilton din postura de pilot Ferrari.

Programul Marelui Premiu al Italiei

Acţiunea de pe Autodromo Nazionale Monza va începe vineri, la prânz. De la ora 14:30 va avea loc prima sesiune de antrenamente, urmând ca de la ora 18:00 să se desfăţoare cea dea doua sesiune antrenamente. Ultima sesiune de antrenamente va începe sâmbătă, de la ora 13:30. Toate cele trei sesiuni de antrenamente vor fi transmise LIVE în AntenaPLAY.

Tot sâmbătă, dar de la ora 16:45, vor avea loc calificările Marelui Premiu al Italiei. Lupta pentru pole-position va fi transmisă în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Duminică, de la ora 16:45, va începe marea cursă de la Monza, care va fi transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

