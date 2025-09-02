Programul complet al Marelui Premiu al Italiei. Cursa de la Monza e duminică (15:45, Antena 1 şi AntenaPLAY) - Antena Sport

Închide meniul
Programul complet al Marelui Premiu al Italiei. Cursa de la Monza e duminică (15:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)

2 septembrie 2025

Start în Marele Premiu al Italiei 2024 / Profimedia

Formula 1 continuă cu Marele Premiu al Italiei. “Marele Circ” revine în “Templul Vitezei” de la Monza, pentru etapa cu numărul 16 a sezonului 2025. Cursa este duminică, de la ora 15:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

O adevărată sărbătoare aşa cum este în fiecare an, italienii sunt reţinuţi înaintea ediţiei de anul acesta. Ambele maşini Ferrari au abandonat etapa trecută, la Zandvoort, acolo unde s-a impus Oscar Piastri. Aceasta va fi şi prima cursă la Monza pentru Lewis Hamilton din postura de pilot Ferrari.

Programul Marelui Premiu al Italiei

Acţiunea de pe Autodromo Nazionale Monza va începe vineri, la prânz. De la ora 14:30 va avea loc prima sesiune de antrenamente, urmând ca de la ora 18:00 să se desfăţoare cea dea doua sesiune antrenamente. Ultima sesiune de antrenamente va începe sâmbătă, de la ora 13:30. Toate cele trei sesiuni de antrenamente vor fi transmise LIVE în AntenaPLAY.

Tot sâmbătă, dar de la ora 16:45, vor avea loc calificările Marelui Premiu al Italiei. Lupta pentru pole-position va fi transmisă în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Duminică, de la ora 16:45, va începe marea cursă de la Monza, care va fi transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Programul MP al Italiei

Vineri

  • 14:30: Prima sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)
  • 18:00: A doua sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

Sâmbătă

  • 13:30: A treia sesiune de antrenanente (AntenaPLAY)
  • 16:45: Calificări (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Duminică

  • 15:45: Cursa (Antena 1 şi AntenaPLAY)

Autodromo Nazionale Monza a găzduit pentru prima oară o cursă de Formula 1 în 1950. Piloţii trebuie să facă 53 de tururi înaintea liniei de sosire. Recordul pentru cel mai rapid tur datează încă din 2004, atunci când Ruben Barrichello a încheiat turul cu timpul de 1:21.046.

Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabePrognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe
În 2024 a fost o adevărată sărbătoare la Monza. Charles Leclerc s-a impus şi a adus victoria în “Templul Vitezei” pentru italieni pentru prima oară după o pauză de cinci ani.

În Italia vor avea loc şi seriile suport de Formula 2, Formula 3 şi Porsche Supercup. Toate sesiunile de antrenamente, calificările şi cursele vor fi transmise LIVE în AntenaPLAY.

Program Formula 2 Monza (AntenaPLAY)

Vineri

  • 12:00: Primul antrenament
  • 16:55: Al doilea antrenament

Sâmbătă

  • 15:15: Cursa de sprint

Duminică

  • 10:45: Cursa

Program Formula 3 Monza (AntenaPLAY)

Vineri

  • 10:35: Antrenamente
  • 16:00: Prima grupă de calificare
  • 16:20: A doua grupă de calificare

Sâmbătă

  • 10:15: Cursa de sprint

Duminică

  • 09:15: Cursa

Program Porsche Supercup (AntenaPLAY)

Vineri

  • 19:30: Antrenament

Sâmbătă

  • 11:35: Calificări

Duminică

  • 12:45: Cursa
