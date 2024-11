Adrian Mutu a intrat în Hall of Fame la Fiorentina! Reacţia "Briliantului" după ce a devenit oficial legendă la Firenze - Antena Sport

„Sunt pe drumul bun, dar nu se poate face o comparație în momentul ăsta. Cum să îl compari pe Drăgușin cu Cristi Chivu sau pe Man cu mine? În momentul acesta, ei nu au obținut ce am obținut noi și hai să vorbim peste cinci ani, poate atunci vorbim altfel. Sunt pe drumul bun amândoi, încep să prindă coajă, au timp, rămâne de văzut ce vor realiza.

Acum noi vorbim după ce noi am făcut o carieră. Nu are termen de comparație. Dacă eram contemporani, era altceva. Man are nevoie de continuitate în evoluții, el a pus mască musculară, dă goluri, pase de gol, a fost cel care a pasat la golul doi cu Juventus. Gândește-te că acum se pune assist când bați un corner.

În joc le are pe toate, nu îi lipsește nimic. De continuitate are nevoie Dennis Man. Are tehnică, viteză, dribling, tot ce vrei. Știe jocul, probabil la jocul cu capul mai are de îmbunătățit, asta îți mai aduce niște goluri. Trebuie să faci 10 jocuri bune și unul nasol, dacă se întâmplă”, declara Adrian Mutu.