Adrian Mutu, poză cu un crocodil, alături de soţie şi de fiul Tiago: "O zi minunată" - Antena Sport

Mutu e în prezent liber de contract, după despărţirea de CFR Cluj. Înainte de gruparea din Gruia, Mutu le-a antrenat pe Neftci Baku şi pe Rapid.

Adrian Mutu a fost implicat într-un conflict cu grecul Panagiotis Tachtsidis. Declaraţiile acestuia l-au deranjat foarte tare pe Mutu.

Reclamă

Adrian Mutu i-a amintit lui Tachtsidis ce CV are şi a pus răbufnirea mijlocaşului pe seama vieţii extrasportive pe care o are.

„Cât timp am fost eu acolo, nu am auzit să facă probleme în afara terenului. Am auzit înainte”

”Cât timp am fost eu acolo, nu am auzit ca el să facă probleme în afara terenului. Într-adevăr am auzit înainte. Aceste ieșiri necontrolate, și nu mă refer neapărat legate de mine, cartonașul și suspendarea luate de pe margine, denotă că nu are o stabilitate emoțională și o viață extrasportivă prea bună.

De aia eu cred că a fost obraznic și a vorbit mintea fără el. Știu că mi-a spus că nu am caracter, nu stau eu să mă caracterizeze Tachtsidis. M-a deranjat când mi-a zis ‘this guy’. Gândește-te că eu am goluri câte meciuri are el în Italia.

Reclamă 4 / 0/3

Îmi aduc aminte și când am ajuns mister în sus, mister în jos, ‘Il Fenomeno’. Obrăznicia vine când nu ai minte. Unui om fără minte preferi să nu îi dai replica pentru că te trezești în discuții. Cam asta e problema. De multe ori prefer să tac. Într-adevăr, se vede că are o viață extrasportivă tumultuoasă. E vina clubului. Pentru mine e un act de indisciplină. Sunt și eu o legendă a fotbalului, am scris și pagini de istorie, sunt încă, împreună cu Gică Hagi, golgheterul all time al naționalei. Trebuia sancționat”, declara Adrian Mutu la fanatik.ro. Tachtsidis a fost arătat cu degetul de Adi Mutu şi după umilinţa suferită în Cupa României, 0-4 cu Corvinul. Grecul a luat atunci cartonaş roşu în minutul 11. Eşecul l-a făcut pe Mutu să îşi dea demisia de la CFR Cluj. „Una dintre deciziile mele era să scot afară din lot anumiți jucători, printre care și Tachtsidis. Trebuia să fie un șoc, ori să plec eu, ori să tai în carne vie”, spunea Mutu. Adrian Mutu a dezvăluit şi ce relaţie are cu primele două soţii Fostul atacant al naționalei României se află la cea de-a 3-a căsnicie, cu Sandra Mutu. El a mai fost căsătorit cu Alexandra Dinu și Consuelo Matos și, per total, are 4 copii. Pe Mario, din prima căsnicie, fetele Adriana și Maya, din relația cu Consuelo, și pe Tiago, din căsnicia actuală, cu Sandra. De altfel, Adrian Mutu a rămas în relaţii bune şi cu Alexandra Dinu, prima soţie, aşa cum fostul antrenor de la Rapid şi CFR Cluj a dezvăluit. „E o relație normală (n.r. – cu Alexandra Dinu). Nu avem niciun fel de probleme. Fiecare își vede de treaba lui, dacă avem ocazia să vorbim despre Mario o facem. Și cu Consuelo la fel. Altă problemă, cu fetele, că vor să studieze, acum, în Europa. Trebuie să le fac pașapoartele românești. Cea mare are 17 ani. Acum are prieten, de aici a început să se deterioreze relația noastră, că și-a făcut prieten”, a declarat Adrian Mutu, potrivit sursei citate. Reclamă

Cine se califică în finala Ligii Campionilor? Real Madrid Bayern Munchen Vezi rezultatele Loading ... Loading ...