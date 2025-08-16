Ce a spus Elias Charalambous despre Costel Gâlcă, înainte de Rapid - FCSB! - Antena Sport

Elias Charalambous a vorbit despre Costel Gâlcă înainte de Rapid – FCSB. Antrenorul campioanei l-a descris pe tehnicianul advers și a avut doar cuvinte de laudă la adresa acestuia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Derby-ul Rapid – FCSB este programat duminică, de la ora 21:30. Confruntarea din etapa cu numărul 6 a noului sezon de Liga 1 va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Elias Charalambous a vorbit despre Costel Gâlcă înainte de Rapid – FCSB

Elias Charalambous a spus că antrenorul de la Rapid, Costel Gâlcă, este un „gentleman” și a dat de înțeles că acesta a schimbat „fața” Rapidului.

Antrenorul de la FCSB a mai spus că „este frumos să ai un oponent ca și Costel Gâlcă”. Acesta a dat asigurări că omologul de la Rapid va fi adversarul său doar în timpul meciului și că, după finalul partidei, vor redeveni prieteni.

„Rapid este o echipă de calitate, nu vreau să-i compar cu Rapidul de anul trecut. Echipa este asemănătoare, dar au un alt antrenor. Am analizat cum joacă și asta e tot.