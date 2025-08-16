Ce a spus Elias Charalambous despre Costel Gâlcă, înainte de Rapid - FCSB! - Antena Sport

Elias Charalambous a vorbit despre Costel Gâlcă înainte de Rapid – FCSB. Antrenorul campioanei l-a descris pe tehnicianul advers și a avut doar cuvinte de laudă la adresa acestuia.
Derby-ul Rapid – FCSB este programat duminică, de la ora 21:30. Confruntarea din etapa cu numărul 6 a noului sezon de Liga 1 va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.
Elias Charalambous a vorbit despre Costel Gâlcă înainte de Rapid – FCSB
Elias Charalambous a spus că antrenorul de la Rapid, Costel Gâlcă, este un „gentleman” și a dat de înțeles că acesta a schimbat „fața” Rapidului.
Antrenorul de la FCSB a mai spus că „este frumos să ai un oponent ca și Costel Gâlcă”. Acesta a dat asigurări că omologul de la Rapid va fi adversarul său doar în timpul meciului și că, după finalul partidei, vor redeveni prieteni.
„Rapid este o echipă de calitate, nu vreau să-i compar cu Rapidul de anul trecut. Echipa este asemănătoare, dar au un alt antrenor. Am analizat cum joacă și asta e tot.
Este un gentleman, este o persoană pe care o respect foarte mult. Am avut multe conversații cu el și este frumos să ai un oponent ca și domnul Gâlcă. Repet, este un tip foarte de treabă. O să fim adversari 90 de minute, dar după o să fim prieteni din nou”, a spus Elias Charalambous, la conferința de presă.
Rapid şi FCSB se vor întâlni duminică seară în derby-ul etapei cu numărul 6 din Liga 1. Partida nu va avea loc pe Giuleşti, ci pe cel mai mare stadion al ţării, Arena Naţională. Interesul este unul ridicat pentru această partidă, giuleştenii anunţând că au deschis şi inelul 3 al stadionului.
Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, a prefaţat partida de duminică seară. La conferinţa de presă, fostul antrenor al roş-albaştrilor a fost întrebat şi despre declaraţiile patronului de la FCSB, Gigi Becali.