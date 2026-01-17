Afacerea de 30 de milioane de euro pornită de Dumitru Dragomir! Totul are legătură cu Gigi Becali: "Cel mai bun" - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stănescu Publicat: 17 ianuarie 2026, 12:39

Comentarii
Afacerea de 30 de milioane de euro pornită de Dumitru Dragomir! Totul are legătură cu Gigi Becali: “Cel mai bun”
Dumitru Dragomir, în tribune, la un meci de fotbal / Profimedia Images

Dumitru Dragomir (79 de ani) va începe construcţia unui proiect imobiliar în care urmează să investească circa 30 de milioane de euro. Proiectul imobiliar se va construi pe un teren pe care Dragomir l-a achiziţionat în 2022 de la Teodora Becali, fiica cea mare a lui Gigi Becali (67 de ani).

Acesta va fi cel mai mare proiect imobiliar al familiei Dragomir, pe un teren de circa 11.300 de metri pătrați.

Dumitru Dragomir, investiţie de 30 de milioane de euro pe un teren cumpărat de la familia Becali

Potrivit profit.ro, pe terenul achiziţionat de la Teodora Becali, familia Dragomir va construi 3 blocuri cu câte 11 etaje, pe o suprafaţă de circa 36.800 de metri pătrați. Vor fi, astfel, peste 600 de apartamente.

Fiul lui Dumitru Dragomir, Bogdan, a precizat, pentru sursa citată, că lucrările vor începe în luna februarie a acestui an.

“Va fi cel mai mare proiect pe care l-am făcut până acum și va fi spectaculos. Cred că e cel mai bun pământ pe care l-a avut Becali acum la vânzare.

Are acces la strada Emil Racoviță și este deasupra lacului. Vom avea și un împrumut bancar pentru acest proiect. Investiția este estimată în jurul a 30 de milioane de euro“, declara Dumitru Dragomir în 2023 despre acest proiect.

Dumitru Dragomir s-a axat în ultimii ani pe afaceri imobiliare. El estima că ar avea o avere de circa 50 de milioane de euro. Dragomir a fost şef al Ligii Profesioniste de Fotbal în perioada 1996-2013. În 2013 a fost înlocuit la LPF de Gino Iorgulescu, ce deţine şi acum această funcţie.

Dumitru Dragomir a fost în trecut deputat în Parlamentul României, având două mandate, în 2000-2004 şi 2004-2008, din partea PRM.

