Nadia Comăneci a fost premiată la Gala Laureus pentru întreaga activitate: “Am fost doar o fetiţă care şi-a urmat pasiunea”

Nadia Comăneci a primit premiul pentru întreaga activitate la Gala Laureus, care a avut loc, luni seară, la Madrid.

Nadia Comăneci se numără printre membrii Laureus World Sports Academy, o asociaţie care reuneşte peste 60 dintre cei mai buni sportivi ai tuturor timpurilor şi care decernează anual premii.

În 2026 se împlinesc 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii, obţinută de Nadia, la 18 iulie 1976, la Montreal.

În România, anul 2026 a fost decretat anul Nadia Comăneci.

“Nu am simțit că tremur așa de tare nici când a trebuit să merg la paralele… Vă mulțumesc foarte mult pentru premiu, mai ales că vine de la voi, de la tine (n.r. soțul ei, Bart), cel care m-ai salvat. Aş zice că sunt 5 aniversări de 10, pentru că 50 de ani sună foarte îndepărtat.