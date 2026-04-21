Nadia Comăneci a fost premiată la Gala Laureus pentru întreaga activitate: “Am fost doar o fetiţă care şi-a urmat pasiunea”

Nadia Comăneci a primit premiul pentru întreaga activitate la Gala Laureus, care a avut loc, luni seară, la Madrid.
Nadia Comăneci se numără printre membrii Laureus World Sports Academy, o asociaţie care reuneşte peste 60 dintre cei mai buni sportivi ai tuturor timpurilor şi care decernează anual premii.
În 2026 se împlinesc 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii, obţinută de Nadia, la 18 iulie 1976, la Montreal.
Nadia Comăneci, premiată pentru întreaga activitate la Gala Laureus
În România, anul 2026 a fost decretat anul Nadia Comăneci.
“Nu am simțit că tremur așa de tare nici când a trebuit să merg la paralele… Vă mulțumesc foarte mult pentru premiu, mai ales că vine de la voi, de la tine (n.r. soțul ei, Bart), cel care m-ai salvat. Aş zice că sunt 5 aniversări de 10, pentru că 50 de ani sună foarte îndepărtat.
Am fost doar o fetiță care și-a urmat pasiunea, iar câteva secunde din viața mea la Jocurile Olimpice au schimbat totul și m-au adus aici cu voi toți, sărbătorind ceea ce sportul face pentru toată lumea.
Nu aș fi fost aici dacă nu aveam o direcție. Am realizat cât de multe am învățat din faptul că am fost implicată în sport. Nu este importantă doar educația. Sportul te educă, de asemenea. Îi învață pe copii cum să se ridice când cad, cum să-și gestioneze viața când sunt triști, cum să fie responsabili față de coechipierii lor și cum să fie prezenți chiar și când nu se simt bine într-o zi.
Sunt atât de mulți atleți minunați aici și la fiecare jumătate de secol apare câte un model în fiecare sport. Simone, ești incredibilă. Nu doar pentru că ești implicată în sport, ci și pentru că ai adus în discuție ceva despre care nimeni nu vorbea: sănătatea mintală, cu care fiecare a avut de furcă. Este un lucru cu care se confruntă toată lumea și faptul că avem oameni care ne ajută este foarte important, iar sportul face asta pentru noi.
Laureus, mi-ați făcut o mare surpriză, așa că vă mulțumesc foarte mult. Tu (n.r. soțul ei, Bart) ești 10-le meu perfect. Vă mulțumesc tuturor”, a declarat Nadia Comăneci, pe scena de la Madrid.
50 years on from her historic perfect 10, fellow Laureus Academy members surprised Nadia Comăneci with the Lifetime Achievement Award.#Laureus | @nadiacomaneci10 @Olympics pic.twitter.com/sIHB9Y2wFV
— Laureus (@LaureusSport) April 20, 2026
Carlos Alcaraz şi Aryan Sabalenka, sportivii anului la Gala Laureus
Tot luni, jucătorii de tenis Carlos Alcaraz şi Aryna Sabalenka au câştigat premiile pentru cei mai buni sportivi ai anului, oferite la Gala Laureus de la Madrid.
Anul trecut, premiile pentru sportivii anului au fost câştigate de atletul Armand „Mondo” Duplantis şi gimnasta Simone Biles.
Luni, la Madrid, premiul pentru cel mai bun tânăr sportiv al anului 2025 i-a revenit fotbalistului Lamine Yamal de la FC Barcelona.
Pilotul de Formula 1 Lando Norris a primit premiul pentru Revelaţia Anului, în timp ce echipa anului a fost Paris Saint-Germain.
Premiul pentru Revenirea Anului a fost câştigat de jucătorul de golf Rory McIlroy.
- Poate scandalul de dopaj în care e implicată Ana Bărbosu să influenţeze procesul pentru medalie? Răspunsul Monicăi Roşu
- Nadia Comăneci, dezvăluiri superbe după vizita în Parlamentul European: “Toată lumea vorbeşte româneşte”
- “S-au păruit ca în filme!” Sabrina Voinea, implicată într-un nou scandal! S-a bătut cu o halterofilă
- Războiul din Orientul Mijlociu a făcut o nouă “victimă”
- Cum a fost surprinsă Jordan Chiles în timp ce Ana Bărbosu efectua exerciţiul la sol. Duel uriaş în Statele Unite