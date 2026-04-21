Nadia Comăneci a fost premiată la Gala Laureus pentru întreaga activitate: “Am fost doar o fetiţă care şi-a urmat pasiunea”

VIDEO

Alex Masgras Publicat: 21 aprilie 2026, 8:32

Comentarii
Nadia Comăneci, la Gala Laureus 2026 / Getty Images

Nadia Comăneci a primit premiul pentru întreaga activitate la Gala Laureus, care a avut loc, luni seară, la Madrid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nadia Comăneci se numără printre membrii Laureus World Sports Academy, o asociaţie care reuneşte peste 60 dintre cei mai buni sportivi ai tuturor timpurilor şi care decernează anual premii.

În 2026 se împlinesc 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii, obţinută de Nadia, la 18 iulie 1976, la Montreal.

În România, anul 2026 a fost decretat anul Nadia Comăneci.

“Nu am simțit că tremur așa de tare nici când a trebuit să merg la paralele… Vă mulțumesc foarte mult pentru premiu, mai ales că vine de la voi, de la tine (n.r. soțul ei, Bart), cel care m-ai salvat. Aş zice că sunt 5 aniversări de 10, pentru că 50 de ani sună foarte îndepărtat. 

Reclamă
Reclamă

Am fost doar o fetiță care și-a urmat pasiunea, iar câteva secunde din viața mea la Jocurile Olimpice au schimbat totul și m-au adus aici cu voi toți, sărbătorind ceea ce sportul face pentru toată lumea.

Nu aș fi fost aici dacă nu aveam o direcție. Am realizat cât de multe am învățat din faptul că am fost implicată în sport. Nu este importantă doar educația. Sportul te educă, de asemenea. Îi învață pe copii cum să se ridice când cad, cum să-și gestioneze viața când sunt triști, cum să fie responsabili față de coechipierii lor și cum să fie prezenți chiar și când nu se simt bine într-o zi.

Sunt atât de mulți atleți minunați aici și la fiecare jumătate de secol apare câte un model în fiecare sport. Simone, ești incredibilă. Nu doar pentru că ești implicată în sport, ci și pentru că ai adus în discuție ceva despre care nimeni nu vorbea: sănătatea mintală, cu care fiecare a avut de furcă. Este un lucru cu care se confruntă toată lumea și faptul că avem oameni care ne ajută este foarte important, iar sportul face asta pentru noi.

Reclamă

Laureus, mi-ați făcut o mare surpriză, așa că vă mulțumesc foarte mult. Tu (n.r. soțul ei, Bart) ești 10-le meu perfect. Vă mulțumesc tuturor”, a declarat Nadia Comăneci, pe scena de la Madrid.

Carlos Alcaraz şi Aryan Sabalenka, sportivii anului la Gala Laureus

Tot luni, jucătorii de tenis Carlos Alcaraz şi Aryna Sabalenka au câştigat premiile pentru cei mai buni sportivi ai anului, oferite la Gala Laureus de la Madrid.

Anul trecut, premiile pentru sportivii anului au fost câştigate de atletul Armand „Mondo” Duplantis şi gimnasta Simone Biles.

Luni, la Madrid, premiul pentru cel mai bun tânăr sportiv al anului 2025 i-a revenit fotbalistului Lamine Yamal de la FC Barcelona.

Pilotul de Formula 1 Lando Norris a primit premiul pentru Revelaţia Anului, în timp ce echipa anului a fost Paris Saint-Germain.

Premiul pentru Revenirea Anului a fost câştigat de jucătorul de golf Rory McIlroy.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Loading ... Loading ...
Citește și:
Observator
Fanatik.ro
Citește și
Cele mai citite
