Titular după doi ani la FCSB! Cine este marea surpriză a lui Lucian Filip pentru meciul cu Hermannstadt

Daniel Işvanca Publicat: 18 mai 2026, 19:41

Lucian Filip / Sportpictures

FCSB încheie play-out-ul pe terenul celor de la Hermannstadt, formație care luptă pentru evitarea retrogradării directe în Liga 2. Lucian Filip a luat în calcul și partida cu Botoșani, din semifinala barajului pentru Conference și a mizat pe mai multe surprize în primul 11.

Cea mai mare este titularizarea lui David Popa, puștiul care a intrat ultima oară din primul minut acum doi ani pentru formația roș-albastră. Nu doar prezența sa în echipa de start a fost surprinzătoare.

David Popa, titular după doi ani la FCSB

FCSB încheie sezonul de Liga 1 cu un duel pe terenul celor de la Hermannstadt, înainte de a juca semifinala barajului de calificare în Conference League, contra FC Botoșani.

Lucian Filip a hotărât să odihnească mai mulți titulari pentru obiectivul principal al roș-albaștrilor, motiv pentru care a mizat pe mai multe surprize la alcătuirea echipei de start.

Cea mai mare este titularizarea lui David Popa, care a fost titular acum doi ani pentru FCSB (într-un meci cu Rapid). Acesta marcase un gol frumos în acest sezon contra Craiovei, în Cupa României.

Echipele de start la Hermannstadt – FCSB:

  • Hermannstadt: Lazar – Căpușă, Chorbadzhiniysky, Stoica, Ciubotaru – Balaure, Albu, Zargary, Neguț – Chițu, Buș. Rezerve: Muțiu, Pop, Stancu, Karo, Issah, Gandila, Nkama, Gjorgjievski. Antrenor: Dorinel Munteanu
  • FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Duarte, Kiki – Arad, Lixandru – Popa, Alhassan, Popescu – Thiam. Rezerve: Andrei, Zima, Colibășanu, Ilie, Toma, Cercel, Panait, Avram. Antrenor: Lucian Filip
