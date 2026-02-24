Zeljko Kopic s-a amuzat pe seama declaraţiilor lui Gigi Becali şi Mihai Stoica: "E foarte interesant" - Antena Sport

Zeljko Kopic a oferit o primă reacţie după declaraţiile date de Gigi Becali şi Mihai Stoica despre meciul pe care Dinamo îl va juca împotriva celor de la FC Argeş. După ce fanii dinamovişti ar fi cerut conducerii ca echipa “să o lase mai moale” contra piteştenilor, pentru ca FCSB să piardă orice şansă la play-off.

După ce au auzit acest lucru, Gigi Becali şi Mihai Stoica au intervenit. Dacă patronul i-a ironizat pe fanii “câinilor”, Mihai Stoica i-a cerut lui Kopic să câştige meciul cu FC Argeş şi i-a urat mult succes.

Zeljko Kopic, mesaj pentru Gigi Becali şi Mihai Stoica: “Pentru mine contează doar Dinamo”

Antrenorul croat de la Dinamo s-a distrat atunci când a auzit aceste declaraţii şi a recunscut că se simte bine să fie într-o astfel de situaţie, în care să se poată glumi. Într-o notă mai serioasă, el a asigurat că dinamoviştii se gândem numai la ei atunci când intră pe teren:

“Este foarte interesant când marele nostru rival își dorește două victorii pentru noi. E o situație foarte interesantă. Gigi Becali mi-a spus deja acum 2 ani că vrea să îmi ia locul la cel mai bun antrenor al anului. Toată lumea are o șansă, iar anul acesta va fi cea de-a 3-a lui încercare.

E plăcut să fii într-o stare bună, să glumești, dar pentru mine contează doar Dinamo, cum jucăm, cum prestăm, să ne menținem la acest nivel ridicat și să fim cât mai puternici”, a declarat Zeljko Kopic, potrivit fanatik.ro.