Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Zeljko Kopic s-a amuzat pe seama declaraţiilor lui Gigi Becali şi Mihai Stoica: "E foarte interesant" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Zeljko Kopic s-a amuzat pe seama declaraţiilor lui Gigi Becali şi Mihai Stoica: “E foarte interesant”

Zeljko Kopic s-a amuzat pe seama declaraţiilor lui Gigi Becali şi Mihai Stoica: “E foarte interesant”

Alex Masgras Publicat: 24 februarie 2026, 12:37

Comentarii
Zeljko Kopic s-a amuzat pe seama declaraţiilor lui Gigi Becali şi Mihai Stoica: E foarte interesant

Zeljko Kopic / SPORT PICTURES

Zeljko Kopic a oferit o primă reacţie după declaraţiile date de Gigi Becali şi Mihai Stoica despre meciul pe care Dinamo îl va juca împotriva celor de la FC Argeş. După ce fanii dinamovişti ar fi cerut conducerii ca echipa “să o lase mai moale” contra piteştenilor, pentru ca FCSB să piardă orice şansă la play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce au auzit acest lucru, Gigi Becali şi Mihai Stoica au intervenit. Dacă patronul i-a ironizat pe fanii “câinilor”, Mihai Stoica i-a cerut lui Kopic să câştige meciul cu FC Argeş şi i-a urat mult succes.

Zeljko Kopic, mesaj pentru Gigi Becali şi Mihai Stoica: “Pentru mine contează doar Dinamo”

Antrenorul croat de la Dinamo s-a distrat atunci când a auzit aceste declaraţii şi a recunscut că se simte bine să fie într-o astfel de situaţie, în care să se poată glumi. Într-o notă mai serioasă, el a asigurat că dinamoviştii se gândem numai la ei atunci când intră pe teren:

“Este foarte interesant când marele nostru rival își dorește două victorii pentru noi. E o situație foarte interesantă. Gigi Becali mi-a spus deja acum 2 ani că vrea să îmi ia locul la cel mai bun antrenor al anului. Toată lumea are o șansă, iar anul acesta va fi cea de-a 3-a lui încercare.

E plăcut să fii într-o stare bună, să glumești, dar pentru mine contează doar Dinamo, cum jucăm, cum prestăm, să ne menținem la acest nivel ridicat și să fim cât mai puternici”, a declarat Zeljko Kopic, potrivit fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

Mihai Stoica a comentat cererea fanilor din Ştefan cel Mare. ”Am tot auzit că-s dinamoviști. Oamenii trebuie să joace pentru ei, nu joacă pentru Dinamo. Iar Dinamo trebuie să joace pentru Dinamo. Aia e problema. Ce o să facă Dinamo? O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off? Păi își pierde șansa la titlu. Nu mai vrea să ia titlu Dinamo, că parcă voia să ia titlu Dinamo? (…) Mi-e greu să cred că Dinamo nu va câștiga cu FC Argeș ”, a declarat managerul FCSB, pentru Fanatik.ro.

Mihai Stoica a avut şi un mesaj pentru Zeljko Kopic.

”Îi doresc multă baftă și două victorii până la finalul sezonului regulat. Din toată inima îi doresc! Să se scoată, că e păcat. După o perioadă atât de bună. Două victorii (n.r. cu FC Argeș și CFR Cluj) ar fi pansament”, a mai spus oficialul.

O primărie din Iași ar putea fi scoasă la vânzare pentru recuperarea unui prejudiciu de 1.2 milioane de euroO primărie din Iași ar putea fi scoasă la vânzare pentru recuperarea unui prejudiciu de 1.2 milioane de euro
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este George Puşcaş soluţia cea mai bună pentru atacul lui Dinamo?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
Observator
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
Mihai Rotaru, prime uriaşe la Universitatea Craiova! Cât încasează jucătorii pentru victorie şi pentru câştigarea titlului: „Pentru FCSB, sumele s-au triplat”
Fanatik.ro
Mihai Rotaru, prime uriaşe la Universitatea Craiova! Cât încasează jucătorii pentru victorie şi pentru câştigarea titlului: „Pentru FCSB, sumele s-au triplat”
14:43
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
14:41
Inter – Bodo/Glimt LIVE TEXT (22:00). Echipa lui Chivu luptă pentru optimile Ligii Campionilor. Programul complet
14:10
Dinamo l-a prezentat oficial pe George Puşcaş
14:08
Programul optimilor de finală ale Ligii Campionilor Asiei (2-4 şi 9-11 martie). Toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY
14:02
O nouă plângere la CNCD împotriva lui Gigi Becali pentru derapaje sexiste
13:58
Prime uriaşe pentru jucători dacă Universitatea Craiova ia titlul! Mihai Rotaru “sparge” banca
Vezi toate știrile
1 “E idiot?” Gigi Becali a răbufnit după FCSB – Metaloglobus 4-1: “E război” 2 Gigi Becali a dat verdictul după debutul lui Ofri Arad! Ce jucător a fost remarcat de patronul FCSB 3 Meme Stoica, atac la dinamovişti: “O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off?” Ce mesaj are pentru Kopic 4 Darius Olaru a plecat cu duba de la stadion, nu cu autocarul echipei! Care este motivul 5 Fost campion al României, replică sexistă la Iuliana Demetrescu: “Înapoi în bucătărie” 6 Dinamo mai pierde un jucător important în vară, în afară de Kennedy Boateng!
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele
Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ulScenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul