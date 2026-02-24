Cât de gravă este accidentarea lui Florin Tănase? Anunţul lui Meme Stoica - Antena Sport

În minutul 24 al partidei cu Metaloglobus, Florin Tănase a părăsit din nou terenul accidentat. Jucătorul şi oficialii s-au temut de o ruptură, care l-ar fi scos din circuit o lungă perioadă, dar veştile sunt bune.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”(n.r. Ce se întâmplă cu Florin Tănase) La Tănase s-ar putea să fie doar o sperietură. A simțit tot în zona aia că s-a contractat așa gamba. Vedem astăzi (n.r. marți)”, a spus managerul general al campioanei.

În glumă, Meme Stoica a spus că FCSB ar trebui să cumpere un RMN portabil pentru Tănase, la cât de des are nevoie de verdictul medicilor.

”La Tănase trebuie să-i trecem în contract și RMN-uri. Trebuie să aibă credit la RMN-uri. Deci, la Galați, când am plecat, echipa a plecat seara și Tase era în RMN. Am zis că o să luăm un RMN din-ăla portabil. Am studiat piața și la mâna a doua sunt 500 de mii. Pot să ajungă la 3 milioane. Mai bine dăm 100 și ceva de euro să facem unde sunt deja”, a punctat Meme Stoica, pentru Fanatik.ro.