Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cât de gravă este accidentarea lui Florin Tănase? Anunţul lui Meme Stoica - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cât de gravă este accidentarea lui Florin Tănase? Anunţul lui Meme Stoica

Cât de gravă este accidentarea lui Florin Tănase? Anunţul lui Meme Stoica

Radu Constantin Publicat: 24 februarie 2026, 12:28

Comentarii
Cât de gravă este accidentarea lui Florin Tănase? Anunţul lui Meme Stoica

Florin Tănase într-un meci pentru FCSB / Sport Pictures

În minutul 24 al partidei cu Metaloglobus, Florin Tănase a părăsit din nou terenul accidentat. Jucătorul şi oficialii s-au temut de o ruptură, care l-ar fi scos din circuit o lungă perioadă, dar veştile sunt bune.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”(n.r. Ce se întâmplă cu Florin Tănase) La Tănase s-ar putea să fie doar o sperietură. A simțit tot în zona aia că s-a contractat așa gamba. Vedem astăzi (n.r. marți)”, a spus managerul general al campioanei.

În glumă, Meme Stoica a spus că FCSB ar trebui să cumpere un RMN portabil pentru Tănase, la cât de des are nevoie de verdictul medicilor.

”La Tănase trebuie să-i trecem în contract și RMN-uri. Trebuie să aibă credit la RMN-uri. Deci, la Galați, când am plecat, echipa a plecat seara și Tase era în RMN. Am zis că o să luăm un RMN din-ăla portabil. Am studiat piața și la mâna a doua sunt 500 de mii. Pot să ajungă la 3 milioane. Mai bine dăm 100 și ceva de euro să facem unde sunt deja”, a punctat Meme Stoica, pentru Fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este George Puşcaş soluţia cea mai bună pentru atacul lui Dinamo?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
Observator
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
Mihai Rotaru, prime uriaşe la Universitatea Craiova! Cât încasează jucătorii pentru victorie şi pentru câştigarea titlului: „Pentru FCSB, sumele s-au triplat”
Fanatik.ro
Mihai Rotaru, prime uriaşe la Universitatea Craiova! Cât încasează jucătorii pentru victorie şi pentru câştigarea titlului: „Pentru FCSB, sumele s-au triplat”
14:10
Dinamo l-a prezentat oficial pe George Puşcaş
14:08
Programul optimilor de finală ale Ligii Campionilor Asiei (2-4 şi 9-11 martie). Toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY
14:02
O nouă plângere la CNCD împotriva lui Gigi Becali pentru derapaje sexiste
13:58
Prime uriaşe pentru jucători dacă Universitatea Craiova ia titlul! Mihai Rotaru “sparge” banca
13:36
Ionuţ Chirilă şi-a găsit echipă. Va antrena în România: “Eu aşa ştiu”
13:29
Max Verstappen, anunţ despre viitorul său în F1: “Sunt aproape de final”. Dezăluirea olandezului: “Poate sună dramatic”
Vezi toate știrile
1 “E idiot?” Gigi Becali a răbufnit după FCSB – Metaloglobus 4-1: “E război” 2 Gigi Becali a dat verdictul după debutul lui Ofri Arad! Ce jucător a fost remarcat de patronul FCSB 3 Darius Olaru a plecat cu duba de la stadion, nu cu autocarul echipei! Care este motivul 4 Fost campion al României, replică sexistă la Iuliana Demetrescu: “Înapoi în bucătărie” 5 Meme Stoica, atac la dinamovişti: “O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off?” Ce mesaj are pentru Kopic 6 Dinamo mai pierde un jucător important în vară, în afară de Kennedy Boateng!
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele
Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ulScenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul