Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Un suporter al lui Napoli, înjunghiat de soţie în timpul unui meci! Neînţelegerea incredibilă care a dus la asta - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Un suporter al lui Napoli, înjunghiat de soţie în timpul unui meci! Neînţelegerea incredibilă care a dus la asta

Un suporter al lui Napoli, înjunghiat de soţie în timpul unui meci! Neînţelegerea incredibilă care a dus la asta

Dan Roșu Publicat: 24 februarie 2026, 12:16

Comentarii
Un suporter al lui Napoli, înjunghiat de soţie în timpul unui meci! Neînţelegerea incredibilă care a dus la asta

Fani Napoli - Profimedia Images

Un suporter al echipei Napoli a fost înjunghiat în propria casă de către soţia sa duminică, în urma înfrângerii în faţa Atalantei (2-1). Potrivit Gazzetta dello Sport, la originea disputei ar fi stat o neînţelegere majoră.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În urma înfrângerii suferite duminică de Napoli în faţa Atalantei (2-1) în cadrul etapei a 26-a din Serie A, un suporter napolitan a fost înjunghiat.

Soţia l-a înjunghiat în timpul meciului Atalanta – Napoli 2-1

Potrivit Gazzetta dello Sport, suporterul în vârstă de 40 de ani se afla acasă şi a fost victima unei enorme neînţelegeri cu soţia sa.

După deschiderea scorului de către Sam Beukema (min. 18), Napoli credea că va avea ocazia să mărească avantajul în minutul 44, în urma unui penalty acordat pentru un fault asupra lui Rasmus Højlund. În faţa deciziei arbitrului de a se răzgândi după intervenţia VAR, suporterul a lansat mai multe insulte la adresa acestuia, în faţa televizorului. Soţia sa ar fi fost convinsă că ea era ţinta injuriilor.

Apoi a izbucnit o ceartă. „Pleacă sau te înjunghii”, ar fi avertizat femeia, care a trecut apoi la fapte.

Reclamă
Reclamă

Forţele de ordine au reuşit să intervină la timp pentru a pune capăt acestei agresiuni. Viaţa victimei, internată de atunci în spital, nu este în pericol. Bărbatul suferă însă de multiple leziuni. Trei cuţite au fost găsite în poşeta partenerei sale.

Jucătorii lui Antonio Conte au suferit o înfrângere, cu goluri marcate de Mario Pašalić (61′) şi Lazar Samardžić (81′). În clasament, clubul napoletan şi-a păstrat locul trei, având acum cinci puncte avans faţă de Atalanta, care ocupă locul şapte.

O primărie din Iași ar putea fi scoasă la vânzare pentru recuperarea unui prejudiciu de 1.2 milioane de euroO primărie din Iași ar putea fi scoasă la vânzare pentru recuperarea unui prejudiciu de 1.2 milioane de euro
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este George Puşcaş soluţia cea mai bună pentru atacul lui Dinamo?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
Observator
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
Mihai Rotaru, prime uriaşe la Universitatea Craiova! Cât încasează jucătorii pentru victorie şi pentru câştigarea titlului: „Pentru FCSB, sumele s-au triplat”
Fanatik.ro
Mihai Rotaru, prime uriaşe la Universitatea Craiova! Cât încasează jucătorii pentru victorie şi pentru câştigarea titlului: „Pentru FCSB, sumele s-au triplat”
14:51
Achraf Hakimi, judecat pentru viol în Franţa
14:43
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
14:41
Inter – Bodo/Glimt LIVE TEXT (22:00). Echipa lui Chivu luptă pentru optimile Ligii Campionilor. Programul complet
14:10
Dinamo l-a prezentat oficial pe George Puşcaş
14:08
Programul optimilor de finală ale Ligii Campionilor Asiei (2-4 şi 9-11 martie). Toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY
14:02
O nouă plângere la CNCD împotriva lui Gigi Becali pentru derapaje sexiste
Vezi toate știrile
1 “E idiot?” Gigi Becali a răbufnit după FCSB – Metaloglobus 4-1: “E război” 2 Gigi Becali a dat verdictul după debutul lui Ofri Arad! Ce jucător a fost remarcat de patronul FCSB 3 Meme Stoica, atac la dinamovişti: “O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off?” Ce mesaj are pentru Kopic 4 Darius Olaru a plecat cu duba de la stadion, nu cu autocarul echipei! Care este motivul 5 Fost campion al României, replică sexistă la Iuliana Demetrescu: “Înapoi în bucătărie” 6 Dinamo mai pierde un jucător important în vară, în afară de Kennedy Boateng!
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele
Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ulScenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul