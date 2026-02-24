Un suporter al lui Napoli, înjunghiat de soţie în timpul unui meci! Neînţelegerea incredibilă care a dus la asta - Antena Sport

Un suporter al echipei Napoli a fost înjunghiat în propria casă de către soţia sa duminică, în urma înfrângerii în faţa Atalantei (2-1). Potrivit Gazzetta dello Sport, la originea disputei ar fi stat o neînţelegere majoră.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În urma înfrângerii suferite duminică de Napoli în faţa Atalantei (2-1) în cadrul etapei a 26-a din Serie A, un suporter napolitan a fost înjunghiat.

Soţia l-a înjunghiat în timpul meciului Atalanta – Napoli 2-1

Potrivit Gazzetta dello Sport, suporterul în vârstă de 40 de ani se afla acasă şi a fost victima unei enorme neînţelegeri cu soţia sa.

După deschiderea scorului de către Sam Beukema (min. 18), Napoli credea că va avea ocazia să mărească avantajul în minutul 44, în urma unui penalty acordat pentru un fault asupra lui Rasmus Højlund. În faţa deciziei arbitrului de a se răzgândi după intervenţia VAR, suporterul a lansat mai multe insulte la adresa acestuia, în faţa televizorului. Soţia sa ar fi fost convinsă că ea era ţinta injuriilor.

Apoi a izbucnit o ceartă. „Pleacă sau te înjunghii”, ar fi avertizat femeia, care a trecut apoi la fapte.