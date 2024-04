Andrea Compagno a devenit tată! Primul mesaj al italianului după ce soţia lui a născut un băieţel - Antena Sport

„Bine ai venit, iubirea noastră”, a scris şi soţia lui Compagno, Helenia.

Cedat de Gigi Becali la formaţia chineză Tianjin Jinmen Tiger, Andrea Compagno traversează o perioadă foarte bună. El a marcat 5 goluri în 6 meciuri disputate în prima ligă chineză. Compagno e cotat de site-ul de specialitate transfermarkt.com la 2 milioane de euro.

Helenia, soţia lui Compagno, a marcat momentul despărţirii atacantului italian de FCSB. Iată mesajul emoţionant al soţiei lui Andrea Compagno pentru fotbalist.

„Sunt mândră de tine și de cât de profesionist ai fost. Sunt sigură că așa vei fi în continuare. Asta mereu te-a făcut să fii diferit de restul. Dar, din păcate, doar cei care te cunosc bine știu asta. Acum întoarcem pagina. Te iubesc, iubirea mea”, a fost mesajul pe care l-a transmis Helenia pe Instagram.

Nicolae Dică mărturisea că nu înţelege transferul lui Andrea Compagno în China. Dică a avut doar cuvinte de laudă pentru Compagno, pe care l-a pregătit în perioada în care se afla pe banca celor de la FCSB. „Pe mine Compagno m-a ajutat foarte mult” „La cum arată clasamentul, cred că FCSB are şansele cele mai mari la titlu. Cât am fost acolo, pe mine m-a ajutat foarte mult. A avut evoluţii foarte bune. Ei nu mai au un alt atacant şi putea să îi mai ajute. Decizia e a antrenorilor, conducătorului, cei care au vrut să îl vândă. FCSB are acelaşi tip de joc. Este acelaşi tip de joc pe care îl avea FCSB-ul şi când era Compagno în teren. El este un jucător super profesionist. În primul mandat l-am avut pe Teixeira, care era foarte profesionist. Compagno e la fel, le dădeam exemple celor tineri să înveţe de la el, să facă ceea ce face el pentru că e profesionist. Eu acolo îl am pe Adam Nemec. Este pe acelaşi stil. Îşi face programul după antrenament, sunt foarte asemănători, să ştiţi”, a declarat Nicolae Dică pentru fanatik.ro. În 55 de meciuri jucate la FCSB, Andrea Compagno a marcat 20 de goluri. El mai are alte 26 de reuşite în România, din perioada în care a evoluat pentru FCU Craiova. Potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com, atacantul italian este cotat la 2,3 milioane de euro. Andrea Compagno a explicat de ce Gigi Becali s-a ales cu o „gaură” financiară de 1.3 milioane de euro Gigi Becali a primit o sumă mică de transfer din cauza faptului că italianul era în ultimele 6 luni de contract cu FCSB. Totuși, Andrea Compagno a dezvăluit faptul că și-a dorit ca patronul vicecampioanei să încaseze mai mulți bani în schimbul său, doar că acest lucru nu a putut fi realizabil, în această perioadă de mercato. Reclamă

Totodată, fostul golgheter a dezvăluit că a avut oferte mult mai bune în trecut.

„Din Turcia nu știu ce echipă a făcut oferta. S-a scris despre Konyaspor, dar asta a fost doar prima ofertă. Era o situație slabă în clasament, din punct de vedere financiar, la fel. Nimeni nu se ducea acolo! La final a rămas doar asta din China. Pe ultima sută de metri a mai apărut ceva din Turcia, dar eu nu știu nimic.

Pare că eu am vrut să plec în China doar ca FCSB să nu ia bani! Nu e adevărat! Eu o să le fiu mereu recunoscător celor de la FCSB! Mi-au dat o oportunitate mare, mai ales anul trecut. Pe suporteri o să îi am în inimă. Eu speram să ia 1,5 – 2 milioane pe mine. Am avut ofertă în Olanda, domnul Becali putea lua bani pentru mine.

Eu zic încă odată, e vorba de familia mea, de situația mea, dar din Turcia nu a fost o ofertă bună”, a spus Andrea Compagno, la plecarea din țară.

