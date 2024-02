Mesajul emoţionant al soţiei lui Andrea Compagno pentru atacantul italian, după ce acesta s-a despărţit de FCSB! - Antena Sport

Eu acolo îl am pe Adam Nemec. Este pe acelaşi stil. Îşi face programul după antrenament, sunt foarte asemănători, să ştiţi”, a declarat Nicolae Dică pentru fanatik.ro.

În 55 de meciuri jucate la FCSB, Andrea Compagno a marcat 20 de goluri. El mai are alte 26 de reuşite în România, din perioada în care a evoluat pentru FCU Craiova. Potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com, atacantul italian este cotat la 2,3 milioane de euro.

Andrea Compagno a explicat de ce Gigi Becali s-a ales cu o „gaură” financiară de 1.3 milioane de euro

Gigi Becali a primit o sumă mică de transfer din cauza faptului că italianul era în ultimele 6 luni de contract cu FCSB. Totuși, Andrea Compagno a dezvăluit faptul că și-a dorit ca patronul vicecampioanei să încaseze mai mulți bani în schimbul său, doar că acest lucru nu a putut fi realizabil, în această perioadă de mercato.

Totodată, fostul golgheter a dezvăluit că a avut oferte mult mai bune în trecut.

„Din Turcia nu știu ce echipă a făcut oferta. S-a scris despre Konyaspor, dar asta a fost doar prima ofertă. Era o situație slabă în clasament, din punct de vedere financiar, la fel. Nimeni nu se ducea acolo! La final a rămas doar asta din China. Pe ultima sută de metri a mai apărut ceva din Turcia, dar eu nu știu nimic.

Pare că eu am vrut să plec în China doar ca FCSB să nu ia bani! Nu e adevărat! Eu o să le fiu mereu recunoscător celor de la FCSB! Mi-au dat o oportunitate mare, mai ales anul trecut. Pe suporteri o să îi am în inimă. Eu speram să ia 1,5 – 2 milioane pe mine. Am avut ofertă în Olanda, domnul Becali putea lua bani pentru mine.

Eu zic încă odată, e vorba de familia mea, de situația mea, dar din Turcia nu a fost o ofertă bună”, a spus Andrea Compagno, la plecarea din țară.