Averea lui Ionuţ Negoiţă a "explodat"! Ce loc ocupă acum omul de afaceri în topul celor mai bogaţi români! - Antena Sport

Mai mult, Ionuţ Negoiţă a anunţat că este dispus să cedeze zona renovată a bazei de la Săftica, pe care are acte, în cazul în care Mircea Lucescu şi Ion Ţiriac vor băga bani la Dinamo.

„Eu mi-am dat cu părerea. Am dreptul? Unii oameni sunt foarte sensibili, mai ales din generaţia care îi place să fie lăudată. Nu am criticat pe nimeni, doar am spus că nu cred. Nu înţeleg de unde iritarea asta. Ok, a fost antrenor la Dinamo, şi-a primit toţi banii. Nu a rămas clubul dator la dânsul.

Sunt dispus să pun pariu că acest tandem nu va investi la Dinamo. Vine să îşi dea cu părerea pe banii altora… dacă doi ani de zile de aici încolo acest tandem va investi la Dinamo, eu voi ceda gratuit bucata aia care nu are legătură cu baza de antrenament.

„N-am avut nicio problemă până în ultimul an”

La momentul ieşirii din insolvenţă trebuiau venituri la club. A fost o tranzacţie, cu evaluare. Acele două baze de cazare… una era părăsită şi alta era într-o stare deplorabilă. Pe ambele le-am renovat eu.

Eu cred că va fi un tandem bun, am spus la nivel provocator… eu nu cred, dar Doamne ajută să se întâmple. E dreptul meu să îmi dau cu părerea, nu înţeleg de unde iritarea şi aberaţiile astea pe care le-a rostit. Credeam că, odată cu trecerea anilor, oamenii devin înţelepţi, nu invers. Să baţi câmpii e prea mult.

Clubul e altceva. Înţeleg că suporterii sunt răi. N-am avut nicio problemă până în ultimul an. Nu e o treabă uşoară, suporterii au interesul lor, aşteptări. Foarte mulţi critică foarte uşor investitorii. Din fotbal nu a plecat nimeni pe plus. Se investeşte în fotbal pentru că e o poveste şi sunt oameni care se sacrifică. Dar să nu aruncăm cu noroi, mai ales din partea unor oameni care ştiu ce e un club.

E un fel de propagandă securisto-comunistă. Au ocazia, cei care sunt din fotbal… printre altele a spus că s-au implicat oameni care nu au treabă cu fotbalul. Să vină să demonteze teoria mea. Să vină o dată cei cu bani să scoată cluburile din criză, să le ducă unde trebuie. E o ocazie bună, Dinamo are nevoie de oameni din fotbal. În loc să aruncăm cu propagandă comunistă, sa vină să facă lucruri”, a declarat Ionuţ Negoiţă la digisport.ro.