Sfat direct pentru Gigi Becali: care e „reţeta” succesului de la FCSB: „Jucătorii se mulţumesc”

FCSB a suferit o ruşine istorică în preliminariile Conference League, fiind eliminată de FK Auda din turul doi, după 3-7, la general. Marian Aliuţă, fost jucător al roş-albaştrilor, a analizat situaţia de la echipă şi a dat verdictul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aliuţă consideră că jucătorilor de la FCSB le lipseşte motivaţie, fiind de părere că la echipă ar trebuie să fie reintroduse primele de performanţă.

Sfat direct pentru Gigi Becali la FCSB: „Nu ştiu de ce s-au scos primele”

Marian Aliuţă a mai declarat că jucătorii de la FCSB ar trebui să încaseze un salariu mai mic şi să fie recompensaţi, ulterior, în cazul unor rezultate notabile reuşite în competiţiile europene sau în campionat.

Aliuţă consideră că jucătorii de la FCSB au un sentiment de „automulţumire”, după sumele încasate în ultimele sezoane la FCSB, când echipa s-a calificat în grupa de Europa League şi a câştigat două titluri.

„Dacă are 30 de mii, 10 în mână şi restul i-aş calcula în prime de performanţă. Dar la performanţă aş dubla. Adică, dacă ai 30 de mii, la final mai aveai diferenţa de 200 de mii, să iei 300. Dar la performanţă!