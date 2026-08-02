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Colegul lui Andrei Raţiu a dat lovitura şi semnează cu Chelsea! Cel mai scump transfer din istoria lui Rayo

Alex Masgras Publicat: 2 august 2026, 17:30

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Colegul lui Andrei Raţiu a dat lovitura şi semnează cu Chelsea! Cel mai scump transfer din istoria lui Rayo

Jucătorii lui Rayo Vallecano / Profimedia

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Rayo Vallecano a dat lovitura şi a stabilit un record în ceea ce priveşte transferurile. Pep Chavarria, colegul lui Andrei Raţiu din apărare, va semna cu Chelsea. Fundaşul central al spaniolilor tocmai a fost vândut cu 25 de milioane de euro.

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Suma poate creşte, deoarece sunt incluse şi bonusuri de performanţă. Chiar şi fără acestea, vorbim despre cel mai mare transfer din istoria clubului.

Pep Chavarria se transferă la Chelsea! 25 de milioane de euro pentru Rayo Vallecano

Potrivit marca.com, transferul va fi anunţat oficial orele următoare. Negocierile nu au fost însă simple pentru londonezi. Spaniolii au anunţat că Rayo Vallecano a cerut 50 de milioane de euro în primă fază, atât cât era clauza de reziliere a lui Chavarria. Până la urmă, clubul din La Liga s-a mulţumit şi cu jumătate din această sumă.

Sezonul trecut, Pep Chavarria a fost unul dintre cei mai importanţi jucători ai celor de la Rayo Vallecano. Cu 44 de meciuri în toate competiţiile, fundaşul central a marcat un gol şi a oferit trei pase decisive. Chavarria a fost şi unul dintre cei mai buni apărători din Spania.

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Interesul a fost ridicat pentru Pep Chavarria vara aceasta. Bayer Leverkusen a fost una dintre echipele care s-au interesat de acesta în ultima perioadă. El va ajunge însă sub comanda lui Xabi Alonso, fostul antrenor al nemţilor, urmând să îi ia locul lui Marc Cucurella, cel care a semnat cu Real Madrid vara aceasta.

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