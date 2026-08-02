Amicalul Barcelonei a fost anulat! Catalanii au refuzat imediat când au auzit alternativa

Barcelona trebuia să joace pe 3 august un nou meci de pregătire în Anglia, contra celor de la Preston North End, un duel care s-ar fi disputat cu porţile închise.
Duelul programat luni nu va mai avea loc dintr-un motiv incredibil. Formaţia engleză nu are suficienţi jucători din prima echipă la dispoziţie pentru a putea juca, potrivit catalanilor de la Sport.
Barcelona a anulat meciul amical cu Preston North End
Preston North End a încercat să facă tot posibilul pentru ca acest meci să se dispute, iar englezii au venit cu o nouă variantă: Barcelona să întâlnească echipa U21 a englezilor. Catalanii au refuzat şi au preferat să anuleze amical şi să susţină o şedinţă obişnuită de pregătire în locul meciului.
Acesta ar fi fost al treilea meci amical pe care catalanii l-ar fi disputat vara aceasta, după cele cu Europa şi Birmingham City, ultimul transmis LIVE în AntenaPLAY.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Preston North End vs Barcelona has been CANCELLED.
Preston North End does not have enough first team players available to play the game. pic.twitter.com/bgq90Ysgsr
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 2, 2026
Pentru echipa lui Hansi Flick urmează acum miniturneul de la Udine, acolo unde le va întâlni pe Udinese şi Nottingham Forest. Catalanii vor juca câte 45 de minute cu fiecare echipă pe 8 august.
Perioada de pregătire se va încheia pentru catalani pe 19 august, atunci când este programat meciul pentru trofeul Joan Gamper, partida în care catalanii îşi prezintă echipa în faţa suporterilor înaintea fiecărui sezon.
Pe 23 august, campioana en-titre Barcelona va începe noul sezon din La Liga pe terenul lui Elche, după care va primi vizita celor de la Athletic Bilbao.
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