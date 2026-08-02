Amicalul Barcelonei a fost anulat! Catalanii au refuzat imediat când au auzit alternativa

Barcelona trebuia să joace pe 3 august un nou meci de pregătire în Anglia, contra celor de la Preston North End, un duel care s-ar fi disputat cu porţile închise.

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Duelul programat luni nu va mai avea loc dintr-un motiv incredibil. Formaţia engleză nu are suficienţi jucători din prima echipă la dispoziţie pentru a putea juca, potrivit catalanilor de la Sport.

Barcelona a anulat meciul amical cu Preston North End

Preston North End a încercat să facă tot posibilul pentru ca acest meci să se dispute, iar englezii au venit cu o nouă variantă: Barcelona să întâlnească echipa U21 a englezilor. Catalanii au refuzat şi au preferat să anuleze amical şi să susţină o şedinţă obişnuită de pregătire în locul meciului.

Acesta ar fi fost al treilea meci amical pe care catalanii l-ar fi disputat vara aceasta, după cele cu Europa şi Birmingham City, ultimul transmis LIVE în AntenaPLAY.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Preston North End vs Barcelona has been CANCELLED.

Preston North End does not have enough first team players available to play the game. pic.twitter.com/bgq90Ysgsr

— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 2, 2026