“Ce avere aveţi?” Aroganţa milionarului român care merge cu metroul: “Nu pot să număr atât de mult”

Publicat: 19 martie 2026, 17:21

Valeriu Iftime, în timpul unei călătorii cu metroul / captura primasport.ro

Patronul Botoşaniului, Valeriu Iftime (65 de ani), a făcut o “aroganţă” atunci când a fost întrebat de averea lui. Iftime a spus, râzând, că nu poate număra “atât de mult”.

Companiile lui Valeriu Iftime, din care acesta a ieşit cu numele după ce a fost ales preşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani, activează în instalații, construcții, automatizări și software. Iftime estima că a pierdut circa 25 de milioane de euro în fotbal.

“(n.r: Ce avere aveţi?) Nu ştiu. (n.r: Serios?) Nu ştiu, că nu pot să număr aşa mult. (n.r: râde). (n.r: Cred că staţi pe vreo sută de milioane) Chiar nu ştiu. Nu cred că ăsta e un subiect… Şi aşa lumea când aude de unul că are nişte bani… (n.r.: Sunteţi persoană publică, politician) Nu are nicio legătură cu averea mea. Din păcate, e o chestiune (n.r: averea unui om) care e privită cu destul de multă suspiciune”, a spus Valeriu Iftime pentru fanatik.ro.

Valeriu Iftime deţine un avion privat, dar în Capitală circulă cu metroul şi autobuzul.

“Da, eu merg cu metroul în București. Trebuie să fii puțin obraznic să mergi cu mașina în unele zone. E un avion mic al companiei… E complicat dacă ai un contract în Arabia, în Constanța… Când m-am dus la Paris prima dată, în ’95-’96, aveam un prieten care stătea în centru și mi-a zis să luăm metroul.

«Bă, ce sărac e ăsta, n-are mașină!». Acum, când mă duc într-un oraș mare, trebuie să fii cumva… În București, folosesc autobuzul, am traseele mele, apoi metroul și ridesharing. Dacă fac o socoteală, ies mult mai ieftin decât dacă aș merge cu mașina, s-o parchez, șofer…”, declara, în trecut, Valeriu Iftime pentru gsp.ro.

Recent, Valeriu Iftime a transmis că, dacă ar vinde tot ce deţine, ar obţine câteva sute de milioane de euro. Iftime spera ca echipa sa, Botoşani, care a fost la un moment dat liderul Ligii 1 în acest sezon, să prindă play-off-ul, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Mai mult, din pricina rezultatelor slabe obţinute în ultima perioadă, antrenorul Leo Grozavu a plecat de la echipă şi a fost înlocuit cu Marius Croitoru. Croitoru a antrenat-o şi în trecut pe Botoşani. El a debutat cu o victorie în acest nou mandat pe banca moldovenilor, 3-2 cu Unirea Slobozia.

Momentul în care 3 persoane din Teleorman au fost spulberate intenţionat de un şofer. Un bărbat este în comăMomentul în care 3 persoane din Teleorman au fost spulberate intenţionat de un şofer. Un bărbat este în comă
Recomandări

Cine poate fi eroul României în meciul de baraj cu Turcia?

Militarul care a călcat intenţionat şi a omorât un câine a fost reţinut. Câţi ani de închisoare riscă
Militarul care a călcat intenţionat şi a omorât un câine a fost reţinut. Câţi ani de închisoare riscă
De ce nu se suportă deloc fanii Craiovei cu cei ai lui Dinamo. Rivalitatea e uriașă
De ce nu se suportă deloc fanii Craiovei cu cei ai lui Dinamo. Rivalitatea e uriașă
Dinamo, părăsită de fani pe Arena Națională? Câte bilete s-au vândut pentru meciul cu Universitatea Craiova
VideoGrand Prix, ediţia 40 | Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu al Chinei
Sidney Crosby a revenit după accidentarea suferită la Jocurile Olimpice! Ovechkin a ajuns la borna 999
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 martie
Daniel Pancu a spus totul despre Turcia, înaintea barajului cu România: „E o echipă vulnerabilă”
EXCLUSIVClubul uriaş care şi-a trimis directorul sportiv să-l vadă pe Marius Marin! “Ar fi ideal pentru noi”
1 FotoValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav 2 Venea gratis la Universitatea Craiova, dar Mihai Rotaru l-a refuzat. Acum Manchester United îl transferă! 3 Noua regulă din Champions League va fi folosită în premieră în sferturi! Barcelona e dezavantajată 4 Veste proastă pentru Zeljko Kopic înaintea derby-ului cu Craiova! Dinamo a pierdut un jucător important 5 Tragedie în familia lui Costel Gâlcă. Clubul Rapid a anunţat decesul: “Pierdere dureroasă” 6 Constantin Budescu se întoarce în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma
