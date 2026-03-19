“Ce avere aveţi?” Aroganţa milionarului român care merge cu metroul: “Nu pot să număr atât de mult”

Patronul Botoşaniului, Valeriu Iftime (65 de ani), a făcut o “aroganţă” atunci când a fost întrebat de averea lui. Iftime a spus, râzând, că nu poate număra “atât de mult”.

Companiile lui Valeriu Iftime, din care acesta a ieşit cu numele după ce a fost ales preşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani, activează în instalații, construcții, automatizări și software. Iftime estima că a pierdut circa 25 de milioane de euro în fotbal.

Valeriu Iftime, “aroganţă” atunci când a fost întrebat ce avere are

“(n.r: Ce avere aveţi?) Nu ştiu. (n.r: Serios?) Nu ştiu, că nu pot să număr aşa mult. (n.r: râde). (n.r: Cred că staţi pe vreo sută de milioane) Chiar nu ştiu. Nu cred că ăsta e un subiect… Şi aşa lumea când aude de unul că are nişte bani… (n.r.: Sunteţi persoană publică, politician) Nu are nicio legătură cu averea mea. Din păcate, e o chestiune (n.r: averea unui om) care e privită cu destul de multă suspiciune”, a spus Valeriu Iftime pentru fanatik.ro.

Valeriu Iftime deţine un avion privat, dar în Capitală circulă cu metroul şi autobuzul.

“Da, eu merg cu metroul în București. Trebuie să fii puțin obraznic să mergi cu mașina în unele zone. E un avion mic al companiei… E complicat dacă ai un contract în Arabia, în Constanța… Când m-am dus la Paris prima dată, în ’95-’96, aveam un prieten care stătea în centru și mi-a zis să luăm metroul.