Cele mai tari glume cu Chuck Norris! Legendarul actor şi campion de arte marţiale a murit la 86 de ani

Chuck Norris a murit la vârsta de 86 de ani. Legendarul actor şi campion de arte marţiale s-a stins din viaţă la spital. Fusese internat într-un spital din Hawaii joi, iar vineri familia lui Chuck Norris a confirmat decesul acestuia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Deşi dorim să păstrăm confidenţialitatea circumstanţelor, vă rugăm să ştiţi că a fost înconjurat de familie şi s-a stins în pace”, a transmis familia sa.

Cele mai tari glume cu Chuck Norris

Chuck Norris a fost, în timpul vieţii, subiectul unor glume care au amuzat milioane de oameni. Multe dintre ele au fost legate de faptul că a fost maestru de arte marţiale.

Chuck Norris era pe moarte. Iar moartea i-a zis să se dea jos

Chuck Norris nu face niciodată infarct. Inima nu e atât de tâmpită să-l atace

Chuck Norris nu poartă ceas. El decide cât e ceasul

Chuck Norris nu înoată. Apa îl evită

Chuck Norris a înotat odată prin uscat

Chuck Norris nu înoată prin apă. Apa se dă la o parte din calea lui Chuck Norris

În NBA, regula celor 3 pași nu se aplică lui Chuck Norris. Pentru că el ajunge la coș dintr-un singur pas

Chuck Norris nu face flotări. El împinge Pământul în jos

Chuck Norris nu face flotări pe o mână. Face flotări pe o planetă

Chuck Norris poate face dunk la baschet folosind picioarele.

Chuck Norris a aruncat odată o minge de fotbal american la 150 de metri… și a prins-o el însuși

Chuck Norris joacă tenis cu un perete… și câștigă

Chuck Norris a transformat odată un slam dunk… de pe Lună

Frica de păienjeni se numeşte arahnofobie, frica de spaţii înguste se numeşte claustrofobie, iar frica de Chuck Norris este pur şi simplu normală

Chuck Norris s-a născut într-o cabană construită de el

Unii poartă pijamale cu Superman. Superman poartă pijamale cu Chuck Norris

Chuck Norris a distrus tabelul lui Mendeleev pentru că Chuck Norris recunoaşte doar elementul surpriză

Există două tipuri de infractori: care trăiesc şi cei care l-au întâlnit pe Chuck Norris

Chuck Norris a aruncat odată un bumerang care nu s-a mai întors

Chuck Norris poate să aplaude cu o singură mână

De ce în calendarul lui Chuck Norris se trece direct de la 31 martie la 2 aprilie? Nimeni nu îl păcăleşte de Chuck Norris

Chuck Norris a escaladat Everestul în 15 minute, din care 14 i-au luat doar să facă un om de zăpadă la baza muntelui

„Pentru lume, a fost un practicant de arte marţiale, un actor şi un simbol al forţei. Pentru noi, a fost un soţ devotat, un tată şi un bunic iubitor, un frate extraordinar şi sufletul familiei noastre”, a transmis familia lui Chuck Norris, în comunicatul în care i-a anunţat decesul. „Şi-a trăit viaţa cu credinţă, cu un scop bine definit şi cu un devotament neclintit faţă de cei pe care îi iubea. Prin munca, disciplina şi bunătatea sa, a inspirat milioane de oameni din întreaga lume şi a lăsat o amprentă de neşters asupra vieţii atâtor oameni”, se mai arată în comunicat.

Chuck Norris avea centură neagră în mai multe arte marțiale. A devenit celebru atât datorită carierei sale sportive, din artele marţiale, cât şi datorită carierei cinematografice. Unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale a fost cel al lui Cordell Walker din „Walker, Texas Ranger”. Producţia a apărut pe CBS în anii ’90.