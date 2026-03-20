Cele mai tari glume cu Chuck Norris! Legendarul actor şi campion de arte marţiale a murit la 86 de ani

Bogdan Stănescu Publicat: 20 martie 2026, 17:06

Sylvester Stallone şi Chuck Norris, în anii '80 / Profimedia Images

Chuck Norris a murit la vârsta de 86 de ani. Legendarul actor şi campion de arte marţiale s-a stins din viaţă la spital. Fusese internat într-un spital din Hawaii joi, iar vineri familia lui Chuck Norris a confirmat decesul acestuia.

Deşi dorim să păstrăm confidenţialitatea circumstanţelor, vă rugăm să ştiţi că a fost înconjurat de familie şi s-a stins în pace”, a transmis familia sa.

Cele mai tari glume cu Chuck Norris

Chuck Norris a fost, în timpul vieţii, subiectul unor glume care au amuzat milioane de oameni. Multe dintre ele au fost legate de faptul că a fost maestru de arte marţiale.

  • Chuck Norris era pe moarte. Iar moartea i-a zis să se dea jos
  • Chuck Norris nu face niciodată infarct. Inima nu e atât de tâmpită să-l atace
  • Chuck Norris nu poartă ceas. El decide cât e ceasul
  • Chuck Norris nu înoată. Apa îl evită
  • Chuck Norris a înotat odată prin uscat
  • Chuck Norris nu înoată prin apă. Apa se dă la o parte din calea lui Chuck Norris
  • În NBA, regula celor 3 pași nu se aplică lui Chuck Norris. Pentru că el ajunge la coș dintr-un singur pas
  • Chuck Norris nu face flotări. El împinge Pământul în jos
  • Chuck Norris nu face flotări pe o mână. Face flotări pe o planetă
  • Chuck Norris poate face dunk la baschet folosind picioarele.
  • Chuck Norris a aruncat odată o minge de fotbal american la 150 de metri… și a prins-o el însuși
  • Chuck Norris joacă tenis cu un perete… și câștigă
  • Chuck Norris a transformat odată un slam dunk… de pe Lună
  • Frica de păienjeni se numeşte arahnofobie, frica de spaţii înguste se numeşte claustrofobie, iar frica de Chuck Norris este pur şi simplu normală
  • Unii poartă pijamale cu Superman. Superman poartă pijamale cu Chuck Norris
  • Chuck Norris a distrus tabelul lui Mendeleev pentru că Chuck Norris recunoaşte doar elementul surpriză
  • Există două tipuri de infractori: care trăiesc şi cei care l-au întâlnit pe Chuck Norris
  • Chuck Norris a aruncat odată un bumerang care nu s-a mai întors
  • Chuck Norris s-a născut într-o cabană construită de el
  • Chuck Norris poate să aplaude cu o singură mână
  • De ce în calendarul lui Chuck Norris se trece direct de la 31 martie la 2 aprilie? Nimeni nu îl păcăleşte de Chuck Norris
  • Chuck Norris a escaladat Everestul în 15 minute, din care 14 i-au luat doar să facă un om de zăpadă la baza muntelui

Chuck Norris a murit la 86 de ani

Pentru lume, a fost un practicant de arte marţiale, un actor şi un simbol al forţei. Pentru noi, a fost un soţ devotat, un tată şi un bunic iubitor, un frate extraordinar şi sufletul familiei noastre”, a transmis familia lui Chuck Norris, în comunicatul în care i-a anunţat decesul. „Şi-a trăit viaţa cu credinţă, cu un scop bine definit şi cu un devotament neclintit faţă de cei pe care îi iubea. Prin munca, disciplina şi bunătatea sa, a inspirat milioane de oameni din întreaga lume şi a lăsat o amprentă de neşters asupra vieţii atâtor oameni”, se mai arată în comunicat.

Chuck Norris avea centură neagră în mai multe arte marțiale. A devenit celebru atât datorită carierei sale sportive, din artele marţiale, cât şi datorită carierei cinematografice. Unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale a fost cel al lui Cordell Walker din „Walker, Texas Ranger”. Producţia a apărut pe CBS în anii ’90.

În 2012, Chuck Norris a apărut în “The Expendables 2”, alături de Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis sau Arnold Schwarzenegger.

