Jannik Sinner a egalat recordul uriaş al lui Novak Djokovic şi e în sferturi, la Roma

Numărul 1 mondial, Jannik Sinner, s-a calificat marţi în sferturile de finală ale turneului Masters 1000 de la Roma în faţa compatriotului său Andrea Pellegrino (locul 155), asigurându-şi a 31-a victorie consecutivă la acest nivel, o performanţă obţinută anterior doar de sârbul Novak Djokovic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sinner, în vârstă de 24 de ani, a pus capăt seriei impresionante a lui Pellegrino în două seturi (6-2, 6-3) şi într-o oră şi 29 de minute.

Jannik Sinner a egalat recordul uriaş al lui Novak Djokovic

Pellegrino, care trecuse de calificări, nu mai câştigase niciodată un meci într-un turneu Masters 1000, cel mai prestigios după turneele de Grand Slam.

Dacă se califică în semifinale şi va câştiga al 32-lea meci consecutiv la Masters 1000, Sinner va doborî recordul deţinut de Djokovic de 31 de victorii consecutive la Masters 1000, care a durat din martie până în august 2011, de la meciul său de deschidere de la Indian Wells (SUA) până la înfrângerea finală de la Cincinnati (SUA).

Ultima înfrângere a lui Sinner la Masters 1000 a avut loc pe 5 octombrie 2025, când a fost forţat să se retragă împotriva olandezului Tallon Griekspoor în runda a treia a turneului Masters 1000 de la Shanghai.