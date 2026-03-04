Coco Gauff, îngrijorată de pierderile de vieţi omeneşti în Orientul Mijlociu - Antena Sport

Coco Gauff, numărul patru mondial, s-a declarat îngrijorată de situaţia din Orientul Mijlociu şi a afirmat că vieţi nevinovate sunt curmate în urma atacurilor SUA şi Israelului asupra Iranului, relatează Reuters.
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a oferit motive contradictorii pentru atac, în timp ce Iranul a declarat că atacul SUA a fost neprovocat.
Mass-media de stat iraniană a declarat că printre victimele civile se numără peste 160 de persoane ucise într-un atac asupra unei şcoli de fete, sâmbătă. Oficialii administraţiei au declarat că investighează incidentul şi că SUA nu ar ataca în mod deliberat şcoli.
„În primul rând, ceea ce se întâmplă este regretabil, iar gândurile şi rugăciunile mele se îndreaptă către toţi cei afectaţi şi către vieţile nevinovate care sunt curmate”, a declarat americanca Gauff la turneul de la Indian Wells. „Cred că este vorba de multă violenţă inutilă.”
Războiul din Iran a afectat şi lumea tenisului
Un turneu ATP Challenger din Emiratele Arabe Unite a fost întrerupt brusc şi apoi anulat marţi din cauza unei alerte de securitate, ceea ce a determinat jucătorii şi personalul să fugă de pe terenuri către zone sigure desemnate.
Între timp, unii jucători, membri ai personalului ATP şi antrenori, inclusiv antrenorul lui Gauff, Gavin MacMillan, au rămas blocaţi în Dubai după un turneu desfăşurat acolo, deoarece conflictul a dus la perturbări majore ale traficului în regiune.
WTA are legături puternice cu Orientul Mijlociu, Turneul Campioanelor de la sfârşitul sezonului fiind organizată anul trecut la Riad, iar Fondul de Investiţii Publice din Arabia Saudită (PIF) fiind sponsorul care deţine drepturile de denumire pentru clasamentul feminin WTA.
Gauff, în vârstă de 21 de ani, a adăugat că s-a simţit întotdeauna în siguranţă când a concurat în regiune şi şi-a exprimat recunoştinţa pentru că a părăsit zona înainte de escaladarea violenţelor.
„Cred că sunt doar o serie de circumstanţe nefericite care se întâmplă în acest moment”, a spus ea. „Sunt recunoscătoare că am reuşit să ies din acea situaţie înainte ca lucrurile să ajungă în punctul în care se află acum.”
Reflectând asupra implicaţiilor mai largi ale conflictelor globale, jucătorul italian Jannik Sinner a spus: „Există anumite scenarii pe care nu le putem controla, aşa că am încercat să rămân concentrat.
Dar îţi dai seama că există lucruri mult mai importante în viaţă decât să joci tenis.”
