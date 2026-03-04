Coco Gauff, îngrijorată de pierderile de vieţi omeneşti în Orientul Mijlociu - Antena Sport

Coco Gauff, numărul patru mondial, s-a declarat îngrijorată de situaţia din Orientul Mijlociu şi a afirmat că vieţi nevinovate sunt curmate în urma atacurilor SUA şi Israelului asupra Iranului, relatează Reuters.

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a oferit motive contradictorii pentru atac, în timp ce Iranul a declarat că atacul SUA a fost neprovocat.

Mass-media de stat iraniană a declarat că printre victimele civile se numără peste 160 de persoane ucise într-un atac asupra unei şcoli de fete, sâmbătă. Oficialii administraţiei au declarat că investighează incidentul şi că SUA nu ar ataca în mod deliberat şcoli.

„În primul rând, ceea ce se întâmplă este regretabil, iar gândurile şi rugăciunile mele se îndreaptă către toţi cei afectaţi şi către vieţile nevinovate care sunt curmate”, a declarat americanca Gauff la turneul de la Indian Wells. „Cred că este vorba de multă violenţă inutilă.”

Războiul din Iran a afectat şi lumea tenisului

Un turneu ATP Challenger din Emiratele Arabe Unite a fost întrerupt brusc şi apoi anulat marţi din cauza unei alerte de securitate, ceea ce a determinat jucătorii şi personalul să fugă de pe terenuri către zone sigure desemnate.