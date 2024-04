Cum arată soţia lui Adrian Mititelu! Ileana Mititelu e prinsă în conflictul dintre soţul şi fiul ei! - Antena Sport

Reclamă

Ileana Mititelu are rar apariţii publice. Ea se ocupă de familie. A trecut prin momente teribile după ce soţul ei a fost condamnat definitiv la închisoare.

În timp ce Adrian Mititelu se afla în detenţie, iar FCU Craiova a obţinut promovarea în Liga 1, Ileana Mititelu a transmis un mesaj pe reţelele sociale.

„Adi, trebuia sa fim împreună în cea mai importantă și așteptată zi pentru tine, dar uite că după 10 ani bunul Dumnezeu ți-a îndeplinit cea mai mare dorință a ta. Din păcate, acei oameni răi și fără suflet au reușit să îți ia această mare bucurie, crezând că așa te vor reduce la tăcere, luându-ți propria libertate, dar «Nu mor leii când vor câinii».

Ce nu știu ei este că tu ești omul care nu renunță niciodată pentru că ai un caracter foarte puternic și ești un mare luptător. Te așteptăm acasă cât mai repede și mai puternic decât te știm cu toții! Felicitări pentru această mare bucurie pe care ai oferit-o tuturor acelor care iubesc această echipă adevărată! Te iubim enorm”, scria Ileana Mititelu pe contul de Facebook.

„E nevinovat. De ce l-a luat? E nevinovat”

Ileana Mititelu a răbufnit după condamnarea soţului ei la închisoare. În timp ce Adrian Mititelu era scos din casă în cătuşe de către oamenii legii şi dus la închisoare, Ileana Mititelu striga, cuprinsă de disperare, că soţul ei era nevinovat.

„E nevinovat. De ce l-a luat? E nevinovat. Nu! De ce, dacă e nevinovat?! De ce, ce a făcut?!”, striga Ileana Mititelu în timp ce polițiștii îl urcau în mașină pe Adrian Mititelu. Adrian Mititelu a fost condamnat pe 5 noiembrie 2020 la trei ani de închisoare cu executare, pentru fraudă fiscală. Patronul lui FCU Craiova a fost eliberat condiţionat în iulie 2022, după ce a efectuat 2 ani și 6 luni de detenţie. Adrian Mititelu Jr a făcut iureş după eliminarea lui FCU Craiova din Cupa României! El i-a cerut demisia tatălui său Adrian Mititelu Jr a transmis după eliminarea lui FCU Craiova din Cupa României că toată lumea din club ar trebui să plece. Adiţă Mititelu i-a cerut demisia tatălui său, susţinând că aceasta este singura cale prin care echipa ar putea scăpa de retrogradare. „Este o eliminare dreaptă. Fotbalul te pedepsește când nu ești corect cu el. A fost un joc execrabil din partea noastră. Nu trebuie să ne păcălim de acele două faze în care am ajuns în fața porții printr-un noroc. Este rezultatul unui management foarte slab. Absolut toată lumea, de la acționari până la cei de pe banca de rezerve, trebuie să plece de la această echipă. Este singura șansă ca FCU Craiova să scape de la retrogradare. „Toți sunt vinovați, cu finanțatorul în frunte. Trag un semnal de alarmă” Toți sunt vinovați, cu finanțatorul în frunte. Trag un semnal de alarmă ca această echipă să nu retrogradeze, deoarece este și munca mea din Liga 2. Ca să ne salvăm, trebuie să plece toți. Nicolo Napoli nu antrenat niciodată această echipă. Niciodată nu a făcut el echipa. Nu are nicio legătură cu antrenamentele și cu fotbalul, de aia este și adus aici. Trebuie să fie un moment zero. Nu se mai poate. Reclamă

Din prea multă dragoste, a ajuns să facă rău. Asta este vina finațatorului și a tuturor. Din clipa în care Marius Croitoru a plecat, această echipă nu a mai avut antrenor.

Singura noastră șansă este ca un antrenor să vină și să ăși asume deciziile. Și dacă retrogradam, sp ăși asume. Măcar știm că am făcut un lucru profesionist.

Antrenorii refuză, deoarece este presiunea prea mare. Am ales să trag un semnal de alarmă pentru că nu se mai poate”, a „tunat” Adrian Mititelu Jr. după înfrângerea la loviturile de departajare cu FC Voluntari.

Adrian Mititelu Jr şi-a cedat acţiunile pe care le avea la FCU Craiova

Ulterior iureşului pe care l-a făcut după ce FCU Craiova a părăsit Cupa României, Adrian Mititelu Jr a anunţat că şi-a cedat acţiunile pe care le avea la echipa tatălui său.

„Pentru el echipa de fotbal înseamnă mai mult ca orice, mai mult ca soția, mai mult ca mine, mai mult ca viitorul nostru. Ca să nu stea cu grija că fac vreo ‘manevră’ cu Mihai Rotaru, o să cedez la cine vrea el acțiunile pe care le am în societate.

Să vină cu formula juridică și cedez tot ce am pe numele meu pe toate societățile, nu am nevoie de nimic. Averea el a făcut-o, iar de aici pleacă totul. Nu pretind nimic din ce susținea el public că ‘dețin’.

Este ultima mea declarație pe acest subiect. Puteți să considerați că deja nu mai am nicio calitate la echipa de fotbal, cum de fapt nu am avut niciodată. Problema nu este că eu mă trezesc la ora 12, problema este că el nu se trezește nici în ceasul al 12-lea”, declara Adrian Mititelu Jr, citat de fanatik.ro.

Adrian Mititelu a reacţionat după declaraţiile fiului său: „Se trezeşte doar la 12 şi acum mă mai înjură şi el!”

Mititelu Sr. a reacţionat după declaraţiile fiului său. Recent, el a distribuit pe contul de Facebook o melodie interpretată de Tudor Gheorghe, „Au făcut copiii noştri dinţi”.

”Adiță e un copil teribilist ce contestă anumiți jucători care joacă, el are alte opinii. El a plecat de mult, vine o dată la 7-8 săptămâni, dar eu sunt de vină. Dacă am fi câștigat la penalty-uri, discursul lui Adiță era acum altul. Când echipa nu mai merge, când jucătorilor nu le iese, eu sunt de vină.

Declarațiile lui (n.r. – lui Adrian Mititelu jr.) sunt nesăbuite, pentru mine este foarte ușor să renunț, dar le facem pe plac la dușmani. Bine, el ar vrea să renunțe la tot dacă ar fi după el. Eu nu mai am nimic de realizat. La ce am fost eu supus, am realizat multe. Foarte puțini oameni în condițiile mele de viață…

Eu pot să plec că mai am multe de făcut, dar nu vreau ca peste 2 luni să se închidă echipa sau să facă el vreo manevră cu Rotaru (n.r. – Mihai Rotaru, patronul Universitatea Craiova).

Am făcut-o din ambiție și orgoliu, dar dacă vezi că ești subminat de unii care se trezesc la 12, ce să faci? Am 45 de ani de muncă, am luat-o de jos și uite că acum mă ceartă ăștia de s-au trezit numai la 12. Bine, mă, vino tu Adiță și condu tu, câștigă tu cupa și campionatul. Dacă eu sunt răul la echipa asta, mă retrag”, a spus Adrian Mititelu după declaraţiile fiului său.

