Cum l-a numit Novak Djokovic pe Lionel Messi, după ce sârbul l-a întâlnit pe campionul mondial la Miami! - Antena Sport

Sub privirile lui Lionel Messi şi Venus Williams, favoritul patru a fost impecabil de pe linia de fund, comiţând doar cinci erori neforţate pe parcursul celor 70 de minute ale victoriei. Djokovic nu a pierdut niciun set în acest turneu.

„Am de gând să merg până la capăt”

„După Jocurile Olimpice, care a fost al 99-lea titlu al meu, am ştiut că la fiecare turneu pe care îl joc mă duc spre 100. Nu am reuşit asta – până duminică, sper”, a declarat Djokovic. „Am de gând să merg până la capăt. Nu am pierdut niciun set. Joc un tenis foarte bun, cum nu am mai jucat de mult timp”, a mai spus sârbul.

Djokovic este la egalitate cu marele său rival Roger Federer la cele mai multe sezoane consecutive în care apare într-o finală în circuit (20). Cel mai vârstnic finalist din istoria Masters 1000, Djokovic ţinteşte primul său triumf la Miami de când a câştigat la Crandon Park în 2016. Dacă va câştiga primul său trofeu al sezonului, Djokovic îl va depăşi pe Andre Agassi (6) la cele mai multe titluri la Miami.

Adversarul lui Djokovic, Jakub Mensik (19 ani, locul 54 ATP), l-a învins în semifinale pe americanul Taylor Fritz, numărul 4 mondial, scor 7-6 [4], 4-6, 7-6 [4]. Cehul s-a calificat în prima sa finală Masters 1000, unde îl va întâlni chiar pe idolul lui din copilărie.

Sportivul din Cehia s-a impus în două ore şi 25 de minute de joc, iar de luni va intra în Top 30 ATP. La 19 ani şi şase luni, Mensik este al treilea cel mai tânăr jucător calificat în finala de la Miami. Doar Carlos Alcaraz (2022) şi Rafael Nadal (2005) au reuşit să ajungă în finală la o vârstă mai fragedă (18 ani şi şase luni). În 2022, spaniolul a câştigat turneul.

Mensik se află la a doua finală a carierei, după ce anul trecut a pierdut la Doha în faţa lui Karen Khachanov.