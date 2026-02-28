Lionel Messi este aşteptat la Casa Albă! Donald Trump a invitat toată echipa lui Inter Miami - Antena Sport

Lionel Messi este aşteptat să meargă la Casa Albă. Aşa cum se întâmplă în cazul tuturor campioanelor din Statele Unite, Inter Miami este şi ea invitată de Preşedintele Statelor Unite ale Americii.
Echipa din Florida a cucerit în premieră titlul din MLS în decembrie, după ce a învins-o în finală pe Vancouver Whitecaps.
Lionel Messi şi Inter Miami vor vizita Casa Albă la începutul lunii martie
Potrivit The Athletic, vizita jucătorilor lui Inter Miami la Casa Albă ar urma să aibă loc pe 5 martie, cu două zile înainte ca echipa antrenată de Javier Mascherano să joace pe terenul lui DC United, echipa la care evoluează Louis Munteanu.
În ianuarie 2025, Lionel Messi a primit “Medalia Libertății” (“Medal of Freedom, cea mai importantă rezervată personalului civil”) din partea lui Joe Biden. Argentinianul nu a fost prezent însă la Casa Albă atunci, preferând să meargă în Argentina. La festivitatea la care Messi nu a participat au fost prezente personalităţi precum Magic Johnson, Bono, Hillary Clinton sau Michael J. Fox, Denzel Washington.
🚨🚨| BREAKING: Inter Miami will visit the White House on March 5 to celebrate their MLS Cup victory.
It is still unclear if Lionel Messi will attend. If he does, it would be his first visit to the White House.
Vizitele la Casa Albă a campioanelor din ligile americane sunt o tradiţie. Ultima echipă din MLS care a fost la Casa Albă este Columbus Crew, atunci când a fost prezent şi Alexandru Măţan.
Zilele trecute, echipa naţională de hochei masculin a Statelor Unite ale Americii a fost la Casa Albă, după aurul cucerit la Milano Cortina 2026, după finala câştigată în overtime în faţa Canadei. Şi echipa feminină a Statelor Unite a cucerit medalia de aur în Italia, dar aceasta nu a onorat încă invitaţia. Anumite comentarii făcute de Donald Trump după finala masculină au dat startul unor speculaţii în privinţa absenţei echipei feminine. USA Hockey a ieşit însă cu un comunicat, iar varianta oficială este că nu au putut onora invitaţia din cauza programului.
