Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lionel Messi este aşteptat la Casa Albă! Donald Trump a invitat toată echipa lui Inter Miami - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Lionel Messi este aşteptat la Casa Albă! Donald Trump a invitat toată echipa lui Inter Miami

Lionel Messi este aşteptat la Casa Albă! Donald Trump a invitat toată echipa lui Inter Miami

Alex Masgras Publicat: 28 februarie 2026, 10:12

Comentarii
Lionel Messi este aşteptat la Casa Albă! Donald Trump a invitat toată echipa lui Inter Miami

Lionel Messi şi Donald Trump / Colaj Profimedia

Lionel Messi este aşteptat să meargă la Casa Albă. Aşa cum se întâmplă în cazul tuturor campioanelor din Statele Unite, Inter Miami este şi ea invitată de Preşedintele Statelor Unite ale Americii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa din Florida a cucerit în premieră titlul din MLS în decembrie, după ce a învins-o în finală pe Vancouver Whitecaps.

Lionel Messi şi Inter Miami vor vizita Casa Albă la începutul lunii martie

Potrivit The Athletic, vizita jucătorilor lui Inter Miami la Casa Albă ar urma să aibă loc pe 5 martie, cu două zile înainte ca echipa antrenată de Javier Mascherano să joace pe terenul lui DC United, echipa la care evoluează Louis Munteanu.

În ianuarie 2025, Lionel Messi a primit “Medalia Libertății” (“Medal of Freedom, cea mai importantă rezervată personalului civil”) din partea lui Joe Biden. Argentinianul nu a fost prezent însă la Casa Albă atunci, preferând să meargă în Argentina. La festivitatea la care Messi nu a participat au fost prezente personalităţi precum Magic Johnson, Bono, Hillary Clinton sau Michael J. Fox, Denzel Washington.

Reclamă
Reclamă

Vizitele la Casa Albă a campioanelor din ligile americane sunt o tradiţie. Ultima echipă din MLS care a fost la Casa Albă este Columbus Crew, atunci când a fost prezent şi Alexandru Măţan.

Zilele trecute, echipa naţională de hochei masculin a Statelor Unite ale Americii a fost la Casa Albă, după aurul cucerit la Milano Cortina 2026, după finala câştigată în overtime în faţa Canadei. Şi echipa feminină a Statelor Unite a cucerit medalia de aur în Italia, dar aceasta nu a onorat încă invitaţia. Anumite comentarii făcute de Donald Trump după finala masculină au dat startul unor speculaţii în privinţa absenţei echipei feminine. USA Hockey a ieşit însă cu un comunicat, iar varianta oficială este că nu au putut onora invitaţia din cauza programului.

Angajatele de la The Buddhist, obligate să facă sex neprotejat cu clienţii, deşi erau infectate cu HIVAngajatele de la The Buddhist, obligate să facă sex neprotejat cu clienţii, deşi erau infectate cu HIV
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un primar cu 5 mandate îşi întoarce comuna în comunism: taie curentul. "25 de ani nu a făcut nimic"
Observator
Un primar cu 5 mandate îşi întoarce comuna în comunism: taie curentul. "25 de ani nu a făcut nimic"
Pe patru roți pentru Știința! Imagini spectaculoase ale camionului decorat în „hainele alb-albastre“ ale Universității Craiova
Fanatik.ro
Pe patru roți pentru Știința! Imagini spectaculoase ale camionului decorat în „hainele alb-albastre“ ale Universității Craiova
9:55
Schimbare radicală la FCSB! Decizia anunţată de Gigi Becali: “Băi, MM, ia vezi”
9:47
VideoGrand Prix, ediţia 38 | Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat din Bahrain sezonul 2026 de Formula 1
9:17
VideoDenver Nuggets – Oklahoma City Thunder 121-127. Intensitate de play-off într-un meci superb. Jokic, la un pas de bătaie
9:12
“Nebunie” după ce Ronaldo a devenit patronul unui club de fotbal spaniol! Ce s-a întâmplat la o zi de la anunţ
8:36
Emoţii înainte de UTA – FCSB! Arbitrajul a devenit spaima echipelor din Liga 1: “Sigur”
8:27
Ce mesaj i-a dat primarul Clujului, Emil Boc, lui Cristiano Bergodi, după ce U s-a calificat în play-off
Vezi toate știrile
1 Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce U Cluj a învins-o pe Oțelul. Șanse tot mai mici pentru campioană 2 Un nou blat în fotbalul românesc, dezvăluit de Sabin Ilie: “Multă lume implicată. Schimbau mii de euro” 3 Reacţia “U” Cluj după ce CCA a delegat la meciul cu Oțelul o rudă a unui oficial de la FCSB 4 Ce salariu avea Gabi Matei în Liga a 3-a. Fotbalistul pe care Gigi Becali a dat 600.000 de euro juca acum pe nimic 5 De Rossi, despre Cristi Chivu după eliminarea din Ligă: “Acum pare un fraier” 6 „Mai bun decât ne așteptam”. Andrei Nicolescu a anunțat când poate debuta George Pușcaș la Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial