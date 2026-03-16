Diferenţa uriaşă de vârstă dintre Diana Şucu şi patronul Rapidului, Dan Şucu. Cum s-au cunoscut cei doi

Diana Şucu a captat recent atenţia publicului cu declaraţii tari. Ba la adresa lui Gigi Becali sau chiar la adresa jucătorilor care nu au confirmat în Giuleşti. Puţini ştiu însă cine este Diana Şucu. Cum a ajuns să fie soţia patronului de la Rapid, dar şi ce diferenţă de vârstă este între cei doi. Diana şi Dan Şucu nu sunt la prima căsătorie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Până în 2003, Dan Șucu a format un cuplu cu prima soție, Camelia Șucu, alături de care are două fiice, Cristina și Ioana. Ulterior, timp de un an și jumătate, potrivit Dianei Șucu, acționarul majoritar al clubului de fotbal Rapid ar fi format un cuplu cu o altă femeie.

În 2005, după ce Dan Șucu a încheiat acea relație, a cunoscut-o pe Diana. Pe data de 4 august a aceluiași an s-au logodit, iar în aprilie 2007 s-au căsătorit civil. În octombrie 2007 a avut loc și cununia religioasă a cuplului, la Biserica Sfântul Spiridon din București.

Între Dan Șucu și Diana Șucu există o diferență de vârstă de aproximativ 12 ani. Dan Șucu s-a născut pe 25 aprilie 1963, în timp ce Diana Șucu (cu numele de fată: Lăscărescu) s-a născut pe 2 noiembrie 1975. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Diana era jurnalistă şi lucra la TVR.

Diana Şucu s-a căsătorit prima dată la 19 ani

Soția principalului acționar al giuleștenilor a ajuns la altar pentru prima oară la vârsta de doar 19 ani, o decizie care a stârnit supărare în rândul părinților săi, după cum aceasta a povestit pentru spynews.ro.