Diferenţa uriaşă de vârstă dintre Diana Şucu şi patronul Rapidului, Dan Şucu. Cum s-au cunoscut cei doi

Diana Şucu a captat recent atenţia publicului cu declaraţii tari. Ba la adresa lui Gigi Becali sau chiar la adresa jucătorilor care nu au confirmat în Giuleşti. Puţini ştiu însă cine este Diana Şucu. Cum a ajuns să fie soţia patronului de la Rapid, dar şi ce diferenţă de vârstă este între cei doi. Diana şi Dan Şucu nu sunt la prima căsătorie.
Până în 2003, Dan Șucu a format un cuplu cu prima soție, Camelia Șucu, alături de care are două fiice, Cristina și Ioana. Ulterior, timp de un an și jumătate, potrivit Dianei Șucu, acționarul majoritar al clubului de fotbal Rapid ar fi format un cuplu cu o altă femeie.
În 2005, după ce Dan Șucu a încheiat acea relație, a cunoscut-o pe Diana. Pe data de 4 august a aceluiași an s-au logodit, iar în aprilie 2007 s-au căsătorit civil. În octombrie 2007 a avut loc și cununia religioasă a cuplului, la Biserica Sfântul Spiridon din București.
Între Dan Șucu și Diana Șucu există o diferență de vârstă de aproximativ 12 ani. Dan Șucu s-a născut pe 25 aprilie 1963, în timp ce Diana Șucu (cu numele de fată: Lăscărescu) s-a născut pe 2 noiembrie 1975. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Diana era jurnalistă şi lucra la TVR.
Diana Şucu s-a căsătorit prima dată la 19 ani
Soția principalului acționar al giuleștenilor a ajuns la altar pentru prima oară la vârsta de doar 19 ani, o decizie care a stârnit supărare în rândul părinților săi, după cum aceasta a povestit pentru spynews.ro.
“Părinţii mei au fost foarte supărați când m-am căsătorit pentru că eram prea tânără, dar eram îndrăgostită şi s-au resemnat. Am stat măritată 8 ani, am divorţat şi l-am cunoscut pe Dan, soţul meu actual.
Tata, din nefericire, nu mai este, dar a fost un simbol pentru mine. Regăsesc multe lucruri la soţul meu de la tata, cum ar fi verticalitatea, responsabilitatea. Am fost foarte apropiată de părinţii mei.
Am învăţat pe la 26-27 de ani să plâng, mi se părea nedemn să mă vadă cineva că sufăr. Când tata s-a dus, mama a suferit un şoc, aşa că eu şi sora mea am încercat s-o liniştim. Iarna stătea la noi, vrem să o protejăm.
Până în clasa a 8-a am fost băiatul familiei, jucam fotbal, încercam să-l fac pe tata mândru de mine”, a mărturisit Diana, soția lui Dan Șucu, în emisiunea „Dincolo de aparențe”, de la Antena Stars, în urmă cu mai mulți ani, notează spynews.ro.
Diana și Dan Șucu au împreună doi băieți
Diana și Dan Șucu au împreună doi băieți: Dan Matei și Petru Andrei Cristian. De-a lungul anilor, Diana Şucu a făcut diverse sacrificii pentru copiii ei. Unul dintre ei reprezentând faptul că a renunţat la meseria de prezentatoare TV, după ce a aflat că este însărcinată. Dan Matei Șucu – fiul cel mare, în vârstă de aproximativ 19 ani (născut în 2006), a renunţat la fotbal şi a intrat în lumea afacerilor, în timp ce Petru Andrie Cristian încă activează.
- Michael B. Jordan, finanţatorul unui club din Premier League. Unde investeşte câştigătorul Premiului Oscar
- “De ce să minţim oamenii?” Gigi Becali a spus deschis cum a ajuns unul dintre cei mai bogaţi români!
- Femeia care deţine, în acte, întreaga avere uriaşă a lui Cristi Borcea: “E singura în care am încredere”
- “Cea mai frumoasă fată din lume”, gata de nuntă. S-a logodit cu un bărbat celebru
- Miliardarii români care au o avere de peste două ori mai mare ca a lui Ion Ţiriac! Topul afaceriştilor de la noi