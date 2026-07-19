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Frații Andrew și Tristan Tate au fost arestați în Miami în timpul unui meci de box fără mănuși

Radu Constantin Publicat: 19 iulie 2026, 8:17

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Frații Andrew și Tristan Tate au fost arestați în Miami în timpul unui meci de box fără mănuși

Tristan Tate şi Andrew Tate sunt de două luni în închisoare / Hepta

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Contiună problemele cu legea pentru frații Andrew și Tristan Tate.

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Cei doi au fost arestați sâmbătă în Miami de autoritățile federale americane, după ce procurorii britanici au anunțat că formulează noi acuzații de viol și trafic de persoane împotriva lor. Marea Britanie solicită extrădarea celor doi pentru a fi judecați, relatează BBC.

Cei doi frați, Andrew și Tristan Tate dețin dublă cetățenie: americană și britanică. Frații Tate participau la un eveniment privat din Miami. Mai exact, ei asistau la un meci de box fără mănuși, când au fost arestați de autoritățile federale, potrivit informațiilor din presa americană.

Serviciul de Procuratură al Coroanei din Marea Britanie (CPS) a declarat că Andrew Tate este pus sub acuzare pentru încă șapte fapte de viol, precum și de alte infracțiuni, printre care traficul sexual și pornografia infantilă.

Acuzaţiile se referă la fapte care ar fi avut loc în perioada iulie 2010 – august 2017, se arată în raportul CPS. „Am decis să îi punem sub acuzare pe Andrew şi Tristan Tate pentru alte infracţiuni, inclusiv viol, organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale şi infracţiuni legate de imagini indecente cu un copil”, a declarat Malcolm McHaffie, şeful diviziei de infracţiuni speciale a Serviciului de Procuratură al Coroanei.

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