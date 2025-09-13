Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Edgar Davids, victima unui furt de peste 200.000 de euro! Fosta iubită, acuzată - Antena Sport

Home | Extra | Edgar Davids, victima unui furt de peste 200.000 de euro! Fosta iubită, acuzată

Edgar Davids, victima unui furt de peste 200.000 de euro! Fosta iubită, acuzată

Publicat: 13 septembrie 2025, 10:57

Comentarii
Edgar Davids, victima unui furt de peste 200.000 de euro! Fosta iubită, acuzată

Edgar Davids, la Marele Premiu de la Monaco, din 2025 / Profimedia

Edgar Davids, fostul internaţional olandez, se află în centrul unui proces judiciar surprinzător în Anglia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Legendarul mijlocaş, în vârstă de 52 de ani, a descoperit că o fostă parteneră, Nabila Habiby, în vârstă de 38 de ani, i-ar fi furat o parte din colecţia sa de artă, estimată la aproape 220.000 de euro, potrivit De Telegraaf. Faptele datează din 2014, când Davids i-a încredinţat operele lui Habiby în timpul mutării sale într-un apartament din centrul Londrei.

Fosta iubită a lui Edgar Davids i-ar fi furat colecţia de artă în valoare de 220.000 de euro

Potrivit acuzării, ea ar fi folosit 37 de tablouri ca garanţie pentru a obţine împrumuturi de la casele de amanet, fără a-l informa pe jucător, iar mai multe opere au fost apoi vândute la licitaţie în întreaga lume după nerambursarea împrumuturilor.

Descoperirea furtului a avut loc în mod neaşteptat: un cumpărător din Hong Kong, care achiziţionase câteva tablouri, a remarcat numele lui Davids pe spatele acestora şi l-a contactat pe fostul fotbalist prin Instagram pentru a afla mai multe despre provenienţa operelor.

Neştiind deloc că bunurile sale fuseseră vândute fără ştirea lui, Davids a alertat imediat poliţia britanică.

Reclamă
Reclamă

Cazul se adaugă numeroaselor răsturnări de situaţie din viaţa post-carieră a fostului jucător de la Ajax, Tottenham şi Crystal Palace.

Davids a jucat de-a lungul carierei sale la Ajax, AC Milan, Barcelona, ​​Juventus, Inter sau Tottenham.

Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banalŢara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul morţii lui Răzvan, băiatul de 13 ani care s-a stins pe treptele şcolii, în timp ce îşi aştepta mama
Observator
Filmul morţii lui Răzvan, băiatul de 13 ani care s-a stins pe treptele şcolii, în timp ce îşi aştepta mama
Ce salariu primește David Popovici de la statul român. ”Atât poate să-i dea Dinamo. E plătit foarte bine”
Fanatik.ro
Ce salariu primește David Popovici de la statul român. ”Atât poate să-i dea Dinamo. E plătit foarte bine”
10:34
FotoAccidentare horror a fostului dinamovist Josue Homawoo în secunda 8: “Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”
10:20
România a câştigat două medalii de bronz la Campionatele Mondiale de Starturi la Bob şi Skeleton
10:03
Decizia luată de Csikszereda, înaintea meciului cu FCSB
10:02
Fotbalistul care şi-a schimbat Federaţia şi poate evolua pentru naţionala României: “Îşi doreşte”
9:11
Tricolorul criticat de Adrian Mutu după rezultatul ruşinos al naţionalei din Cipru: “L-am supraevaluat”
9:02
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala: “Era primul OUT” 2 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru 3 Lovitură uriașă pentru un jucător de la FCSB! Mihai Stoica a făcut anunțul: “Stă un an!” 4 Marius Șumudică, salariu „extraterestru” la noua echipă! Va antrena doi români 5 Zeljko Kopic laudă la scenă deschisă cel mai nou transfer al lui Dinamo: “A reușit să facă asta” 6 Probleme la FCSB. Cât poate lipsi Adrian Şut, după ce s-a accidentat la naţională: “Verdictul e crimă”
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic