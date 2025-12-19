Ștefan Baiaram, acuzații dure după ce Univ. Craiova a fost eliminată dramatic din Conference League: „A tras cu ei” - Antena Sport

Ștefan Baiaram a lansat acuzații grave după ce Universitatea Craiova a fost eliminată dramatic din Conference League. Oltenii au condus-o cu 2-0 pe AEK Atena, însă grecii au câștigat partida cu 3-2, după golurile marcate în minutele 90+8 și 90+15.

AEK Atena a primit penalty la ultima fază a meciului. Arbitrul nu dictase inițial nimic după duelul dintre Houri și Vida din careu, însă faza a fost analizată la VAR și s-a acordat lovitură de la 11 metri pentru greci.

Ștefan Baiaram, acuzații dure după ce Univ. Craiova a fost eliminată dramatic din Conference League

Ștefan Baiaram a transmis că se aștepta ca arbitrul să „tragă” cu echipa gazdă, ținând cont că a prelungit mai mult partida. Mijlocașul și-a găsit cu greu cuvintele după eșecul dramatic suferit de Universitatea Craiova, fiind convins că echipa sa ar fi meritat să fie în „primăvara europeană”.

„E prima oară când nu-mi găsesc cuvintele, e cea mai neagră seară pentru mine. Nu am nicio explicație, am avut 2-0, puteam facem 3-0. Nu mai știu ce să zic…Nu m-aș fi gândit.

Nu mă așteptam nici să ne egaleze, aveam 2-1, mai aveam câteva minute de joc, după ne-au dat gol la ultima fază. Au jucători de calitate, dar în prima repriză am arătat că suntem o echipă bună. Dar din păcate mergem acasă supărați.