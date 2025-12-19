Ștefan Baiaram, acuzații dure după ce Univ. Craiova a fost eliminată dramatic din Conference League: „A tras cu ei” - Antena Sport

Ștefan Baiaram a lansat acuzații grave după ce Universitatea Craiova a fost eliminată dramatic din Conference League. Oltenii au condus-o cu 2-0 pe AEK Atena, însă grecii au câștigat partida cu 3-2, după golurile marcate în minutele 90+8 și 90+15.
AEK Atena a primit penalty la ultima fază a meciului. Arbitrul nu dictase inițial nimic după duelul dintre Houri și Vida din careu, însă faza a fost analizată la VAR și s-a acordat lovitură de la 11 metri pentru greci.
Ștefan Baiaram, acuzații dure după ce Univ. Craiova a fost eliminată dramatic din Conference League
Ștefan Baiaram a transmis că se aștepta ca arbitrul să „tragă” cu echipa gazdă, ținând cont că a prelungit mai mult partida. Mijlocașul și-a găsit cu greu cuvintele după eșecul dramatic suferit de Universitatea Craiova, fiind convins că echipa sa ar fi meritat să fie în „primăvara europeană”.
„E prima oară când nu-mi găsesc cuvintele, e cea mai neagră seară pentru mine. Nu am nicio explicație, am avut 2-0, puteam facem 3-0. Nu mai știu ce să zic…Nu m-aș fi gândit.
Nu mă așteptam nici să ne egaleze, aveam 2-1, mai aveam câteva minute de joc, după ne-au dat gol la ultima fază. Au jucători de calitate, dar în prima repriză am arătat că suntem o echipă bună. Dar din păcate mergem acasă supărați.
Am arătat foarte bine în această campanie, în calificări, în grupă. De asta și suntem atât de supărați, dacă ne-ar fi dominat, dacă era 3,4-0, asta era. Am luat gol în minutul 90+8, putea să se termine meciul. Ne așteptam, ei au jucat pe teren propriu, ne așteptam să tragă puțin pe partea asta”, a declarat Ștefan Baiaram, conform digisport.ro.
Universitatea Craiova, eliminată dramatic din Conference League
La Atena, gazdele au dominat începutul partidei, dar nu au reuşit să concretizeze, ratând prin Jovic, în minutul 10. Craiovenii au echilibrat partida şi au avut o oportunitate de gol, la voleul lui Etim, apărat de Strakosha, în mnutul 26. După numai trei minute elevii lui Coelho au deschis scorul, înscriind la o minge respinsă de portarul grecilor.
În minutul 44, Isenko a scos incredibil la lovitura de cap a lui Jovic, acelaşi jucător ratând întâlnirea cu mingea în minutul 47 . După patru minute Jovic a reluat cu capul, de la semi-înălţime o centrare a lui Răzvan Marin, ratând o ocazie uriaşă. Oltenii şi-au majorat avantajul în minutul 59, când Cicâldău a pornit din propria jumătate, a schimbat cu un coechipier şi a şutat perfect pentru 2-0.
Domogoj Vida a redus din diferenţă în minutul 66, iar în al optulea minut de prelungire Derek Kutesa a înscris golul egalizator, din centrarea lui Eliasson. În al 12-lea minut al prelungirilor o intervenţie a lui Houri la Vida a fost analizată la VAR şi s-a dat penalty. Luka Jovic a transformat şi AEK Atena a reuşit remontada, apropriindu-şi o victorie cu 3-2, după ce Craiova a condus cu 2-0.
Craiovenii au terminat Conference League pe locul 25, cu 7 puncte, fiind eliminată din cupele europene.
