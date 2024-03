"Felicitări, iubirea mea!" Soţia lui Adrian Şut e în culmea fericirii. Momentul care a extaziat-o: "Orice scop poate fi atins!" - Antena Sport

Reclamă

În vârstă de 24 de ani, Adrian Şut este evaluat de site-ul transfermarkt.com la 2,3 milioane de euro. El a fost transferat în 2019 de către Gigi Becali, de la Academica Clinceni, fără ca milionarul să plătească vreo sumă de transfer. După ce l-a împrumutat timp de un an la echipa de la care l-a transferat, Adrian Şut s-a întors la FCSB.

Adrian Şut ar vrea să se transfere în străinătate

Adrian Şut nu a dus lipsă de oferte. S-a scris că echipa daneză FC Copenhaga şi Başakşehir, din Turcia, şi l-au dorit pe mijlocaşul lui FCSB.

Şut a ratat, în cele din urmă, transferul fiindcă Gigi Becali ar fi cerut 3 milioane de euro în schimbul său.

„Am muncit foarte mult în perioada în care am fost accidentat. Este foarte bine când cineva mă laude. Eu m-am antrenat mereu la fel, am muncit mult şi am încercat să dau tot la meci. Eu nu sunt implicat în discuţii, eu sunt cu gândul aici, mâ gândesc la FCSB. Nu s-a pus problema să plec.

Nu ştiu dacă m-aş vedea în Turcia. Nu depinde de mine. Dacă s-ar înţelege cluburile, atunci da, dar acum mâ gândesc la Steaua (n.r. – FCSB). Mi-aş dori să prind naţionala şi să iau titlul cu FCSB. Suntem puţini obosiţi, am făcut o pregătire foarte bună şi aşteptăm să începem campionatul. Aşteptăm să câştigăm primul meci. A fost o perioadă de acumulare. Am încărcat foarte mult. Din cauza asta au venit înfrângerile. Nu vă pot spune când se vor vedea efectele pregătirii. Neubert ştie cel mai bine când se vor vedea efectele. Noi sperăm să se vadă de la primele meciuri, să fim victorioşi. Am făcut mai mult cu mingea, au fost diferite antrenamentele”, spunea Adrian Şut în trecut.

