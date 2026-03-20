O femeie a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci! Dezvăluirile tulburătoare făcute de Lorena

Lorena Balaci a revenit cu noi detalii legate de mormântul vandalizat al lui Ilie Balaci, unul dintre cei mai mari fotbalişti din istoria României.

Fiica fostului mijlocaş al Universităţii Craiova a aflat de la Poliţie că o femeie e cea care a smuls poza celui care a decedat în 2018. “Dumnezeu să o ierte, eu nu o voi face”, a transmis Lorena.

O femeie a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci

“E clar că s-a dus cumva utilat, adică avea o șurubelniță, ceva. A încercat să desfacă poza, un cuțit sau o șurubelniță, cred că mai degrabă o șurubelniță, pentru că acolo unde a reușit să spargă o jumătate de poză se văd inclusiv pe partea de marmură a crucii niște lovituri. (…)

Vă spun în premieră, știu de la poliție, s-a întâmplat marți după amiază, la ora 17:35, pe data de 17 martie. Da, au văzut pe camere. Știu mai multe, dar nu vreau să îngreunez ancheta poliței. De identificat deocamdată nu, dar știu cum arată. Surpriză, e o femeie. Ăsta a fost șocul meu cel mai mare. Ăsta a fost șocul meu de fapt.

Tata era un bărbat frumos, hai să recunoaștem. Poți să știi? Nu, acum pe bune. Tata a trecut în neființă totuși de șapte ani și jumătate. Este clar că ori respectiva nu e bună la cap, ceva îi lipsește, ori pur și simplu a vrut să ia o amintire. Dar nu ai cum să iei o poză de pe un mormânt. Aici mi-am luat eu panică, când am auzit că e o femeie. Eram absolut convinsă că e un bărbat. Mintea mea nu putea să ducă până acolo că o femeie poate să facă așa ceva.