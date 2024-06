Fiicele lui Gică Popescu, Ilie Năstase și Adi Ilie au uluit pe toată lumea la o prezentare de modă. Cât de frumoase sunt - Antena Sport

Milana Ilie le antrenează pe fetele de la Şcoala Americană din Bucureşti. A fost dragoste la prima vedere când a văzut că logoul echipei e un liliac… la fel ca la Valencia, unde a jucat tatăl ei, Adrian Ilie.

„Da, este chiar întâmplător, aşa s-au nimerit lucrurile. Eu când am venit la şcoală, din clasa a 6-a până în a 12-a, am jucat fotbal şi am văzut echipamentul… Liliacul! Am zis gata, e clar!

Dacă nu am mai avut un frate, trebuia să duc şi eu un pic tradiţia…”, a declarat Milana Ilie, în luna octombrie, pentru AntenaSport.

Milana se vede mult mai sus în fotbal, iar tatăl, Adrian Ilie, îi e alături.

„Pentru mine cel mai important este că mă susţine şi vine aici tot timpul. Eu merg tot timpul când se duce tata la evenimente care se organizează cu Generaţia de Aur”, a precizat Milana.