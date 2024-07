Gigi Becali, reacţie categorică după derapajul lui Ion Ţiriac legat de scandalul „travestiţilor şi homosexualilor” de la Paris - Antena Sport

„Acest tablou vă aminteşte de ceva?”, a întrebat pe X Muzeul Magnin din oraşul francez Dijon, invitând oamenii să „vină şi să admire The Feast of the Gods„, pictat de artistul Jan van Bijlert între 1635 şi 1640.

Comitetul de organizare JO – Paris 2024 a prezentat duminică scuze catolicilor şi altor grupuri creştine în cazul în care au fost jigniţi de această scenă, care a prezentat travestiţi, un model transsexual şi o cântăreaţă semi-dezbrăcată aşezată într-un castron de fructe.

Episcopii francezi au regretat „excesele şi provocările” tabloului, despre care au spus că reprezintă „o bătaie de joc la adresa creştinismului”. Politicienii francezi de extremă dreaptă şi creştinii conservatori din SUA şi din alte ţări au fost mai severi.

„The Last Supper” a lui Leonardo da Vinci, mult parodiată, portretizează ultima masă pe care Iisus ar fi luat-o cu apostolii săi. Cu toate acestea, directorul de creaţie al ceremoniei de deschidere, Thomas Jolly, a negat că scena, intitulată „Festivitate”, s-ar fi bazat pe pictură, relatează news.ro.