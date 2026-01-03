"Scandalul e uriaş" Fostul jucător elveţian al Craiovei ştie ce se va întâmpla după tragedia cu zeci de morţi! - Antena Sport

Ivan Martic (35 de ani), fostul jucător al Universităţii Craiova, a vorbit despre incendiul şocant din clubul “Le Constellation”, soldat cu moartea a peste 40 de persoane şi rănirea altor 115 oameni.
Retras din activitatea de jucător anul trecut, ultima oară fotbalist la SC Bruhl, Ivan Martin e în prezent antrenor la echipa din oraşul lui natal, Uzwil.
Ivan Martic, după tragedia din staţiunea elveţiană Crans-Montana: “E scandal mare. Vor cădea multe capete”
Ivan Martic anticipează că “vor cădea multe capete” după incendiul devastator din clubul “Le Constellation”, din staţiunea montană Crans-Montana.
„Dezastru, ce să spun?! Dezastru, dar asta e viața, din păcate… E scandal mare la noi. Aici, în Elveția, nu se întâmplă așa ceva, este incredibil. Sau poate o dată la 30-50 de ani. Eu n-am auzit de ceva similar. Și nici n-aș mai vrea să aud vreodată, nicăieri. Scandalul e uriaș! Sunt multe chestii delicate. Oamenii sunt șocați, sunt, cum să spun, întorși pe toate părțile.
Înțeleg că Revelionul a fost sărbătorit cu artificii puse pe sticle de băutură, de ce-or fi fost ele. După care au luat foc mai multe lucruri. Ori în club este interzisă folosirea artificiilor! E dezastru, vor cădea multe capete, cum se zice. După trecerea șocului, oamenii vor dori niște răspunsuri”, a declarat Ivan Martic pentru gsp.ro.
Un tânăr jucător de golf, Emanuele Galeppini, în vârstă de numai 16 ani, a fost prima persoană confirmată ca decedată în această tragedie de proporţii. Nepotul lui Ion Ţiriac, Alexandru, îl cunoştea pe Emanuele Galeppini, fiind coleg de şcoală cu acesta.
„Odihnește-te în pace, frate. Nu te-am cunoscut atât de mult precum mi-ar fi plăcut, dar sunt sigur că vorbesc în numele tuturor când spun că îmi doresc ca familia ta să-și găsească liniștea.
Sper ca apropiații tăi să fie binecuvântați și sper că te vei odihni în pace. A fost o onoare și o plăcere să mergem la aceeași școală, om minunat. Odihnește-te în pace, Manu.
Voiam să mai spun că această situație ne reamintește cât de fragili suntem. Într-o secundă vezi o persoană că merge fericită în jurul școlii, iar apoi lovește dezastrul”, a scris Alexandru Țiriac pe Instagram.
