"Scandalul e uriaş" Fostul jucător elveţian al Craiovei ştie ce se va întâmpla după tragedia cu zeci de morţi! - Antena Sport

Ivan Martic (35 de ani), fostul jucător al Universităţii Craiova, a vorbit despre incendiul şocant din clubul “Le Constellation”, soldat cu moartea a peste 40 de persoane şi rănirea altor 115 oameni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Retras din activitatea de jucător anul trecut, ultima oară fotbalist la SC Bruhl, Ivan Martin e în prezent antrenor la echipa din oraşul lui natal, Uzwil.

Ivan Martic, după tragedia din staţiunea elveţiană Crans-Montana: “E scandal mare. Vor cădea multe capete”

Ivan Martic anticipează că “vor cădea multe capete” după incendiul devastator din clubul “Le Constellation”, din staţiunea montană Crans-Montana.

„Dezastru, ce să spun?! Dezastru, dar asta e viața, din păcate… E scandal mare la noi. Aici, în Elveția, nu se întâmplă așa ceva, este incredibil. Sau poate o dată la 30-50 de ani. Eu n-am auzit de ceva similar. Și nici n-aș mai vrea să aud vreodată, nicăieri. Scandalul e uriaș! Sunt multe chestii delicate. Oamenii sunt șocați, sunt, cum să spun, întorși pe toate părțile.

Înțeleg că Revelionul a fost sărbătorit cu artificii puse pe sticle de băutură, de ce-or fi fost ele. După care au luat foc mai multe lucruri. Ori în club este interzisă folosirea artificiilor! E dezastru, vor cădea multe capete, cum se zice. După trecerea șocului, oamenii vor dori niște răspunsuri”, a declarat Ivan Martic pentru gsp.ro.