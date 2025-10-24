Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Iker Casillas, jefuit de menajeră! Femeia a fost arestată! Ce îi furase campionului mondial - Antena Sport

Home | Extra | Iker Casillas, jefuit de menajeră! Femeia a fost arestată! Ce îi furase campionului mondial

Iker Casillas, jefuit de menajeră! Femeia a fost arestată! Ce îi furase campionului mondial

Publicat: 24 octombrie 2025, 22:16

Comentarii
Iker Casillas, jefuit de menajeră! Femeia a fost arestată! Ce îi furase campionului mondial

Iker Casillas / Profimedia Images

Potrivit presei spaniole, lui Iker Casillas i-au fost furate cinci dintre ceasurile sale de lux. Furtul ar fi fost comis de menajera fostului portar al lui Real Madrid, care a fost arestată de poliţie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Poliţia Naţională a rezolvat furtul a cinci ceasuri de lux din casa unui fost fotbalist profesionist din Madrid”, a anunţat poliţia spaniolă într-un comunicat. Chestionată de AFP despre identitatea victimei, poliţia a refuzat să ofere detalii, dar, potrivit mai multor instituţii media spaniole, se crede că victima este Iker Casillas, fostul căpitan al echipei naţionale a Spaniei, care a câştigat Cupa Mondială din 2010 şi trei titluri în Liga Campionilor cu Real Madrid.

Iker Casillas a fost jefuit de menajera lui. Femeia i-a sustras 5 ceasuri de lux

Plângerea a fost depusă pe 16 octombrie şi, după o anchetă rapidă, un bărbat şi o femeie au fost arestaţi pe 21 octombrie”, în timp ce „cei doi suspecţi plănuiau să părăsească ţara în curând”, a adăugat poliţia, precizând că femeia în cauză „lucra ca femeie de serviciu la domiciliul” reclamantului. Două dintre cele cinci ceasuri furate au fost recuperate în timpul acestei operaţiuni, iar ancheta continuă pentru localizarea celorlalte obiecte.

Cele 5 ceasuri de lux sustrase de menajeră erau estimate la circa 200.000 de euro. Femeia a înlocuit ceasurile de lux sustrase cu replici.

Pe lângă titlul mondial în 2010, Iker Casillas a mai cucerit cu Spania două Campionate Europene, în 2008 şi 2012.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?"
Observator
Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?"
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep surprinde pe toată lumea. Ce anunț neașteptat a făcut: ”Fantastică”
Fanatik.ro
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep surprinde pe toată lumea. Ce anunț neașteptat a făcut: ”Fantastică”
21:42
„Asta e cauza rezultatelor”. A identificat marea problemă din jocul FCSB-ului, după înfrângerea cu Bologna
21:40
Reacţia lui Robert Ilyeş după scandările xenofobe ale fanilor Petrolului!
21:27
VideoJurnal Antena Sport | Uriaşii de la rugby ai lui Dinamo abia au încăput în maşinuţele de karting
21:24
Robert Moldoveanu, fostul jucător al lui Dinamo, le-a dat gol “câinilor”! Gestul făcut de el după reuşită
21:07
Ce mesaj i-a trimis Mihai Rotaru lui Mirel Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a trimis în tribună pe Baiaram
21:00
Lovitură pentru Barcelona înaintea meciului cu Real Madrid. Raphinha e OUT pentru El Clasico
Vezi toate știrile
1 Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?” 2 UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul 3 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii 4 Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după înfrângerea cu Bologna! Cine e principalul vinovat: “A pierdut meciul” 5 Dinamo vrea să dea marea lovitură! Ce fotbalist de la Steaua vrea să transfere 6 Gigi Becali a dezvăluit marele regret de la FCSB: “I-am dat salariu ca prostul. E un pariu pierdut”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene