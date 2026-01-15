Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ion Ţiriac a descoperit "secretul vieţii". Cum a ajuns să facă averea fabuloasă: "N-o să ajungi nicăieri" - Antena Sport

Home | Extra | Ion Ţiriac a descoperit “secretul vieţii”. Cum a ajuns să facă averea fabuloasă: “N-o să ajungi nicăieri”

Ion Ţiriac a descoperit “secretul vieţii”. Cum a ajuns să facă averea fabuloasă: “N-o să ajungi nicăieri”

Radu Constantin Publicat: 15 ianuarie 2026, 10:43

Comentarii
Ion Ţiriac a descoperit secretul vieţii. Cum a ajuns să facă averea fabuloasă: N-o să ajungi nicăieri

Ion Ţiriac le-a dat câteva sfaturi utile celor care vor să aibă o viaţă prosperă. Care e până la urmă “secretul vieţii”? Ion Ţiriac spune că l-a găsit şi îl împărtăşeşte cu toată lumea. Marele secret e mai simplu decât ne-am fi aşteptat. Şi este vorba de a rămâne mereu conectat cu realitatea, “cu picioarele pe pământ”, indiferent de banii câştigaţi sau poziţia avută. Totodată, e bine ca în fiecare zi să faci tot ce ţine de tine pentru a avea o viaţă bună.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Oricine poate face tot ce vrea în viață atât timp cât are picioarele pe pământ, are contact cu realitatea şi rămâne în contact cu această realitate tot timpul vieții. Dacă în fiecare dimineață te uiţi în oglindă şi spui că astăzi ai făcut tot ce ai putut, dar trebuie să fac puţin mai mult decât ieri, atunci sigur ai făcut un pas înainte”, a spus acesta în emisiunea „Visul românesc – Succes american”, realizată de Mădălina Bălan la Antena Stars.

La fel, momentele grele din viaţă trebuie văzute ca o bună oportunitate din care să înveţi.

“Dacă îţi vezi lungul nasului şi apreciezi ceea ce ţi se întâmplă, atât lucrurile pozitive, cât şi negative, acesta este tot secretul vieţii. Niciodată nu există doar zile cu soare. Există şi ploaie, şi ger. Niciodată să nu te aştepţi că plouă din cer, de undeva. Ceea ce faci cu mâinile tale rămâne personal şi bine făcut. Dacă aştepţi pe altcineva să le facă pentru tine, n-o să ajungi nicăieri”, a mai spus miliardarul român, care a făcut o afirmație controversată: „Sunt două filozofii: banii nu aduc fericirea şi banii sunt o modalitate de a face mai puţin. Cu cât ai mai mulţi bani, cu atât faci mai puţin în viaţă”. Afirmaţia lui Ţiriac este interesantă, sugerând practic că banii mulţi aduc o lipsă de motivaţie, în timp ce lipsa prosperităţii te motivează mai mult. În prezent, Ţiriac are o avere estimată la aproximativ 2,3 miliarde de euro. Deși valoarea activelor sale a crescut constant în ultimul an, acesta a fost depășit în clasamentul celor mai bogați români de Ion Stoica și Matei Zaharia (cofondatorii Databricks), ale căror averi au crescut spectaculos la circa 3,9 miliarde de dolari fiecare.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga partida dintre FC Argeş şi FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Iranul neagă că Erfan Soltani a fost condamnat la moarte. Activiştii susţin că execuţia a fost amânată
Observator
Iranul neagă că Erfan Soltani a fost condamnat la moarte. Activiştii susţin că execuţia a fost amânată
Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos. Suma este una fabuloasă
Fanatik.ro
Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos. Suma este una fabuloasă
13:12
Roger Federer vrea ca Alcaraz să doboare la Australian Open recordul lui Rafael Nadal: “Ar fi o nebunie”
13:07
“Bă, miliardarule, de ce nu îi dai banii băiatului?” Gigi Becali, criticat pentru “ţeapa” dată unui fotbalist
12:50
Situație ireală. Un fotbalist a semnat “din greșeală” în Liga 1 și a plecat să joace în altă țară
12:25
VIDEOChicago Bulls, victorie dramatică în reeditarea finalelor din 1997 și 1998. Coș cu patru secunde înainte de final
12:05
Gigi Becali anunţă revenirea FCSB în Ghencea. “O să luăm titlul acolo!”
11:54
Două cluburi din Serie A, pe urmele lui Mario Tudose. Concurență pentru echipele de top din România
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Tottenham, transfer de 40 de milioane 2 Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii” 3 UPDATECe rol va avea Ilie Dumitrescu la FRF. În ce proiect se implică. A fost prezentat oficial 4 Lovitură pentru FCSB. Un jucător s-a accidentat și a părăsit de urgență cantonamentul din Antalya 5 Lovitură pentru Mihai Rotaru şi Universitatea Craiova. Transferul a fost anunţat oficial 6 Transfer surpriză pe care Şucu îl face la Rapid. Vine rapidistul care a jucat la FCSB şi Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al CraioveiMirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei
Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSBGigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB