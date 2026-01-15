Ion Ţiriac a descoperit "secretul vieţii". Cum a ajuns să facă averea fabuloasă: "N-o să ajungi nicăieri" - Antena Sport

Ion Ţiriac le-a dat câteva sfaturi utile celor care vor să aibă o viaţă prosperă. Care e până la urmă “secretul vieţii”? Ion Ţiriac spune că l-a găsit şi îl împărtăşeşte cu toată lumea. Marele secret e mai simplu decât ne-am fi aşteptat. Şi este vorba de a rămâne mereu conectat cu realitatea, “cu picioarele pe pământ”, indiferent de banii câştigaţi sau poziţia avută. Totodată, e bine ca în fiecare zi să faci tot ce ţine de tine pentru a avea o viaţă bună.

“Oricine poate face tot ce vrea în viață atât timp cât are picioarele pe pământ, are contact cu realitatea şi rămâne în contact cu această realitate tot timpul vieții. Dacă în fiecare dimineață te uiţi în oglindă şi spui că astăzi ai făcut tot ce ai putut, dar trebuie să fac puţin mai mult decât ieri, atunci sigur ai făcut un pas înainte”, a spus acesta în emisiunea „Visul românesc – Succes american”, realizată de Mădălina Bălan la Antena Stars.

La fel, momentele grele din viaţă trebuie văzute ca o bună oportunitate din care să înveţi.

“Dacă îţi vezi lungul nasului şi apreciezi ceea ce ţi se întâmplă, atât lucrurile pozitive, cât şi negative, acesta este tot secretul vieţii. Niciodată nu există doar zile cu soare. Există şi ploaie, şi ger. Niciodată să nu te aştepţi că plouă din cer, de undeva. Ceea ce faci cu mâinile tale rămâne personal şi bine făcut. Dacă aştepţi pe altcineva să le facă pentru tine, n-o să ajungi nicăieri”, a mai spus miliardarul român, care a făcut o afirmație controversată: „Sunt două filozofii: banii nu aduc fericirea şi banii sunt o modalitate de a face mai puţin. Cu cât ai mai mulţi bani, cu atât faci mai puţin în viaţă”. Afirmaţia lui Ţiriac este interesantă, sugerând practic că banii mulţi aduc o lipsă de motivaţie, în timp ce lipsa prosperităţii te motivează mai mult. În prezent, Ţiriac are o avere estimată la aproximativ 2,3 miliarde de euro. Deși valoarea activelor sale a crescut constant în ultimul an, acesta a fost depășit în clasamentul celor mai bogați români de Ion Stoica și Matei Zaharia (cofondatorii Databricks), ale căror averi au crescut spectaculos la circa 3,9 miliarde de dolari fiecare.