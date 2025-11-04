Ionuț Rusu, invitat la SuperFAZE: „Am ciudă că bulgarii au ajuns în semifinale la World Cup înaintea noastră” - Antena Sport

Comedia salvează România! Măcar ea să o facă, dacă fotbalul ajunge tot mai greu la turneele finale.
Invitatul acestei ediții a fost Ionuț Rusu, comediant, actor și suporter pasionat. Deși era prea mic pe vremea Generației de Aur, a crescut cu poveștile și imaginile marilor turnee din anii ’90 — și așteaptă acum noi performanțe din partea naționalei lui Mircea Lucescu, pe care promite s-o urmeze până în America, dacă se va califica,
„Aveam un an în 1994, iar în ’98 eram mic, l-am prins așa, vag. Acum sper ca anul viitor să-i văd la Mondial. Nici nu știu cu cine putem juca la baraj, dar sper să prindem o echipă accesibilă.”
Despre Generația de Aur și rivalii bulgari
„Am regretat că nu am ajuns în finală în ’94. Cred că am fi câștigat acel turneu. Aș da timpul înapoi și acum regret acea eliminare. Am ciudă că Bulgaria a ajuns în semifinale înaintea noastră!”, a spus Ionuț Rusu la Antena 1.
Florin Răducioiu a completat:
„Da, era o rivalitate reală. Să nu ne mai amintim de acel meci din ’92… s-a vorbit mult despre el. Aveam nevoie de o victorie ca să mergem la EURO și am pierdut. Și, desigur, rivalitatea dintre Hristo Stoichkov și Hagi era uriașă.”
„Ar trebui să mergeți la națională și să le arătați golurile astea!”
Ionuț Rusu i-a provocat pe foștii internaționali din Generaţia de Aur:
„Ar trebui să mergeți toți la echipa națională și să le arătați golurile astea. Să faceți o ședință cu actualii jucători, poate se inspiră puțin!”
Răducioiu a adăugat:
„Noi eram considerați victime sigure. Cel mai important e primul meci la un turneu final — el îți dă încrederea. După victoria cu Columbia, în ’94, am știut că putem face un campionat mare.”
„Golul lui Hagi e încă la modă”
„Încă e la modă golul lui Hagi cu Columbia, e o referință în fotbalul mondial”, a spus Ionuț Rusu, vizibil impresionat.
„Țin minte că am plâns la barajul cu Slovenia”
Naţionala i-a scos pe români în stradă, le-a produs şi lacrimi. „Țin minte că am plâns în 2002, la barajul cu Slovenia.”
Jean Vlădoiu, comparat cu Freddie Mercury!
Comediantul a adus și una dintre cele mai amuzante comparații din emisiune:
„Faza cu Vlădoiu a fost genială! Cât a stat pe teren, două minute? Probabil avea treabă în România. Poate îl aștepta cineva acasă! Și cât de mult seamănă cu Freddie Mercury — parcă e la Live Aid! Numai maioul îi mai trebuie!”, a glumit Ionuț Rusu.
Cadou de suflet de la Florin Răducioiu
La final, Ionuț Rusu a primit un tricou al Generaţiei de Aur semnat din partea lui Florin Răducioiu, cu sprijinul Superbet.
„Sper să-l porți anul viitor, în America!”, i-a spus Răducioiu.
