Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ionuț Rusu, invitat la SuperFAZE: „Am ciudă că bulgarii au ajuns în semifinale la World Cup înaintea noastră” - Antena Sport

Home | Extra | Ionuț Rusu, invitat la SuperFAZE: „Am ciudă că bulgarii au ajuns în semifinale la World Cup înaintea noastră”
Video

Ionuț Rusu, invitat la SuperFAZE: „Am ciudă că bulgarii au ajuns în semifinale la World Cup înaintea noastră”

Publicat: 4 noiembrie 2025, 11:40

Comentarii

Ionuţ Rusu, Florin Răducioiu şi Dan Pavel / Antena 1

Comedia salvează România! Măcar ea să o facă, dacă fotbalul ajunge tot mai greu la turneele finale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Invitatul acestei ediții a fost Ionuț Rusu, comediant, actor și suporter pasionat. Deși era prea mic pe vremea Generației de Aur, a crescut cu poveștile și imaginile marilor turnee din anii ’90 — și așteaptă acum noi performanțe din partea naționalei lui Mircea Lucescu, pe care promite s-o urmeze până în America, dacă se va califica,

„Aveam un an în 1994, iar în ’98 eram mic, l-am prins așa, vag. Acum sper ca anul viitor să-i văd la Mondial. Nici nu știu cu cine putem juca la baraj, dar sper să prindem o echipă accesibilă.”

Despre Generația de Aur și rivalii bulgari

„Am regretat că nu am ajuns în finală în ’94. Cred că am fi câștigat acel turneu. Aș da timpul înapoi și acum regret acea eliminare. Am ciudă că Bulgaria a ajuns în semifinale înaintea noastră!”, a spus Ionuț Rusu la Antena 1.

Florin Răducioiu a completat:

Reclamă
Reclamă

„Da, era o rivalitate reală. Să nu ne mai amintim de acel meci din ’92… s-a vorbit mult despre el. Aveam nevoie de o victorie ca să mergem la EURO și am pierdut. Și, desigur, rivalitatea dintre Hristo Stoichkov și Hagi era uriașă.”

„Ar trebui să mergeți la națională și să le arătați golurile astea!”

Ionuț Rusu i-a provocat pe foștii internaționali din Generaţia de Aur:

Fructul care a devenit o marfă rară. Miezul se vinde cu 50-55 de lei kilogramulFructul care a devenit o marfă rară. Miezul se vinde cu 50-55 de lei kilogramul
Reclamă

„Ar trebui să mergeți toți la echipa națională și să le arătați golurile astea. Să faceți o ședință cu actualii jucători, poate se inspiră puțin!”

Răducioiu a adăugat:

„Noi eram considerați victime sigure. Cel mai important e primul meci la un turneu final — el îți dă încrederea. După victoria cu Columbia, în ’94, am știut că putem face un campionat mare.”

„Golul lui Hagi e încă la modă”

„Încă e la modă golul lui Hagi cu Columbia, e o referință în fotbalul mondial”, a spus Ionuț Rusu, vizibil impresionat.

„Țin minte că am plâns la barajul cu Slovenia”

Naţionala i-a scos pe români în stradă, le-a produs şi lacrimi. „Țin minte că am plâns în 2002, la barajul cu Slovenia.”

Jean Vlădoiu, comparat cu Freddie Mercury!

Comediantul a adus și una dintre cele mai amuzante comparații din emisiune:

„Faza cu Vlădoiu a fost genială! Cât a stat pe teren, două minute? Probabil avea treabă în România. Poate îl aștepta cineva acasă! Și cât de mult seamănă cu Freddie Mercury — parcă e la Live Aid! Numai maioul îi mai trebuie!”, a glumit Ionuț Rusu.

Cadou de suflet de la Florin Răducioiu

La final, Ionuț Rusu a primit un tricou al Generaţiei de Aur semnat din partea lui Florin Răducioiu, cu sprijinul Superbet.

„Sper să-l porți anul viitor, în America!”, i-a spus Răducioiu.

SuperFAZE continuă la Antena 1!
Luni, 10 noiembrie, invitat: Ilie Dumitrescu!
Amintiri, emoții și trăiri din cele mai tari momente ale Generației de Aur!

  • Antena 1 transmite World Cup în exclusivitate în România, în 2026 și 2030!
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați
Observator
Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați
Anunț de ultimă oră despre Edi Iordănescu! Semnează azi! Update exclusiv
Fanatik.ro
Anunț de ultimă oră despre Edi Iordănescu! Semnează azi! Update exclusiv
14:16
LIVE VIDEOEliza Samara – Minhyung Jee se joacă ACUM în AntenaPLAY. Românca defilează la WTT Champions Frankfurt
14:07
Antrenorul care a murit în Serbia acuzase dureri înainte de meci. Care a fost cauza decesului
13:50
UEFA a anunţat arbitrul meciului FC Basel – FCSB! Echipele din România nu au pierdut cu albanezul la centru
13:38
Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: “Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul”
13:33
Caz de violență la Craiova U17- Rapid U17. Tatăl unui jucător oltean, bătut sub privirile lui Vasile Maftei
13:05
EXCLUSIVAdi Vasile, prima reacţie după ce a plecat de la CSM Bucureşti: “Asta îmi doresc”
Vezi toate știrile
1 Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei 2 “Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul 3 Cutremur în gimnastică! O româncă e direct implicată: abuz sexual și violență! S-a cerut închisoare! 4 Adevărul despre demisia lui Mirel Rădoi. Mihai Rotaru: “Şi am încheiat” 5 Neluțu Varga, răspuns ferm pentru Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB 6 Trei jucători, daţi afară de la FCSB! Gigi Becali a anunţat lista neagră
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”
Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în EredivisieReacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie