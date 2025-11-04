Ionuț Rusu, invitat la SuperFAZE: „Am ciudă că bulgarii au ajuns în semifinale la World Cup înaintea noastră” - Antena Sport

Comedia salvează România! Măcar ea să o facă, dacă fotbalul ajunge tot mai greu la turneele finale.

Invitatul acestei ediții a fost Ionuț Rusu, comediant, actor și suporter pasionat. Deși era prea mic pe vremea Generației de Aur, a crescut cu poveștile și imaginile marilor turnee din anii ’90 — și așteaptă acum noi performanțe din partea naționalei lui Mircea Lucescu, pe care promite s-o urmeze până în America, dacă se va califica,

„Aveam un an în 1994, iar în ’98 eram mic, l-am prins așa, vag. Acum sper ca anul viitor să-i văd la Mondial. Nici nu știu cu cine putem juca la baraj, dar sper să prindem o echipă accesibilă.”

Despre Generația de Aur și rivalii bulgari

„Am regretat că nu am ajuns în finală în ’94. Cred că am fi câștigat acel turneu. Aș da timpul înapoi și acum regret acea eliminare. Am ciudă că Bulgaria a ajuns în semifinale înaintea noastră!”, a spus Ionuț Rusu la Antena 1.

Florin Răducioiu a completat: