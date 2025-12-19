Stan Wawrinka şi-a anunţat retragerea! Elveţianul, carieră fabuloasă în tenis - Antena Sport

Jucătorul elveţian de tenis Stan Wawrinka a anunţat vineri, pe reţelele de socializare, că sezonul competiţional 2026 va fi ultimul din cariera sa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La 40 de ani, Stan Wawrinka se află pe locul 157 în lume şi în luna martie a anului viitor va sărbători cea de-a 41-a aniversare. „Fiecare carte trebuie să aibă un final. Este timpul să scriu capitolul final al carierei mele profesioniste de tenis. 2026 va fi ultimul meu an în circuit”, a scris Wawrinka într-un mesaj pe reţelele de socializare.

Wawrinka se retrage în 2026

Supranumit „The Man”, elveţianul este jucător profesionist din anul 2002 şi a cucerit în carieră trei titluri de Grand Slam – Australian Open 2014, Roland Garros 2015 şi US Open 2016. Cel mai bun loc atins a fost poziţia a treia, în 2014.

Cunoscut pentru puterea loviturilor sale şi pentru reverul său cu o singură mână, Stan „The Man” Wawrinka a câştigat şi Cupa Davis, cu Elveţia, în 2014.