I-a adus înapoi în ţară pe olteni după ratarea dramatică a calificării şi le-a transmis un mesaj emoţionant! - Antena Sport

Universitatea Craiova a ratat calificarea în play-off-ul UEFA Conference League, fiind eliminată din competiție, după eșecul dureros suferit în prelungiri la Atena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Delegația oltenilor a revenit vineri în țară, iar jucătorii au avut parte de un moment emoționant în timpul zborului, când i s-a adresat comandantul aeronavei.

Oltenii, încurajați de comandantul aeronavei cu care au revenit în țară

Jucătorii Universității Craiova sunt la pământ din punct de vedere psihic, după eșecul șocant suferit pe terenul celor de la AEK Atena. Echipa din Bănie a avut un avantaj de două goluri, dar a pierdut inexplicabil în prelungiri.

Emoțiile i-au copleșit pe unii fotbaliști, care au plâns la ieșirea de pe terenul de joc. La întoarcerea în țară, echipa antrenată de Filipe Coelho a fost încurajată de comandatul aeronavei, care a încercat să îi îmbărbăteze pe olteni după ratarea calificării.

„Da, suntem și noi frustrați de pierderea calificării, însă modul în care ne-ați făcut să stăm în fața televizoarelor a fost fabulos. Ar trebui să fiți mândri de voi și de ceea ce ați realizat. Succes în continuare și fruntea sus”, a spus comandantul aeronavei.